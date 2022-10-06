Тренд: китайцы массово выводят на прогулку своих робопсов

В последнее время в китайских соцсетях набирают популярность фотографии и видео, на которых люди выгуливают своих футуристических питомцев вместо настоящих собак. Будущее уже здесь!
Робособаки, вдохновленные творениями компании Boston Dynamics, уже какое-то время были доступны в китайских интернет-магазинах, но только недавно начали по-настоящему обретать популярность. Хотя их часто называют бездушными машинами, которые никогда не смогут сравниться с настоящими собаками и их безоговорочной любовью к своим хозяевам, сложно отрицать преимущества питомцев-роботов. И, судя по тому, что в последнее время в Китае все чаще можно заметить людей, выгуливающих своих робопсов, однажды они вполне могут потягаться в популярности с настоящими животными, которым подражают.
«Зачем кому-то заводить собаку-робота в качестве домашнего питомца?» — спросите вы. Логика проста: его не нужно кормить, за ним не нужно убирать и не нужно проводить с ним время, если в этом нет необходимости. Безусловно, всё это является частью опыта владения домашним животным, но некоторые люди просто мечтают завести беспроблемную игрушку, и хотя собаки-роботы не идеальны, за ними проще ухаживать.
Согласно нескольким китайским новостным агентствам, подавляющее большинство собак-роботов, замеченных на улицах китайских городов, таких как Шанхай и Пекин, произведены внутри страны и имеют ряд встроенных функций: они могут следовать за хозяином, перекатываться, сидеть, бегать и переносить вес до 5 кг. Камера в голове собаки позволяет ей определять и обходить препятствия и даже узнавать своего хозяина.
По сообщениям, цены на китайских робособак варьируются от 15 000 (127 тысяч рублей) до 100 000 юаней (847 тысяч рублей) в зависимости от качества сборки, встроенных функций и времени автономной работы. Последнее является серьезным препятствием для многих людей, поскольку среднее время автономной работы для этого типа продукта составляет около 45 минут.
Собаки-роботы только начинают завоевывать популярность у китайских потребителей, но производители уверены, что в ближайшем будущем рынок их продукции будет оцениваться в миллиарды долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пока так себе перспектива.
Почему у этих рободогов нет хэда? Вот ведь серьезный куэшчион.