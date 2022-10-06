Тренд: китайцы массово выводят на прогулку своих робопсов

Робособаки, вдохновленные творениями компании Boston Dynamics, уже какое-то время были доступны в китайских интернет-магазинах, но только недавно начали по-настоящему обретать популярность. Хотя их часто называют бездушными машинами, которые никогда не смогут сравниться с настоящими собаками и их безоговорочной любовью к своим хозяевам, сложно отрицать преимущества питомцев-роботов. И, судя по тому, что в последнее время в Китае все чаще можно заметить людей, выгуливающих своих робопсов, однажды они вполне могут потягаться в популярности с настоящими животными, которым подражают.