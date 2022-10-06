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Тренд: китайцы массово выводят на прогулку своих робопсов

Тренд: китайцы массово выводят на прогулку своих робопсов

Автор:
06 октября 2022 15:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   trend   Китай   робопес   робособака   удивительное рядом   
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В последнее время в китайских соцсетях набирают популярность фотографии и видео, на которых люди выгуливают своих футуристических питомцев вместо настоящих собак. Будущее уже здесь!

Робособаки, вдохновленные творениями компании Boston Dynamics, уже какое-то время были доступны в китайских интернет-магазинах, но только недавно начали по-настоящему обретать популярность. Хотя их часто называют бездушными машинами, которые никогда не смогут сравниться с настоящими собаками и их безоговорочной любовью к своим хозяевам, сложно отрицать преимущества питомцев-роботов. И, судя по тому, что в последнее время в Китае все чаще можно заметить людей, выгуливающих своих робопсов, однажды они вполне могут потягаться в популярности с настоящими животными, которым подражают.

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«Зачем кому-то заводить собаку-робота в качестве домашнего питомца?» — спросите вы. Логика проста: его не нужно кормить, за ним не нужно убирать и не нужно проводить с ним время, если в этом нет необходимости. Безусловно, всё это является частью опыта владения домашним животным, но некоторые люди просто мечтают завести беспроблемную игрушку, и хотя собаки-роботы не идеальны, за ними проще ухаживать.

Согласно нескольким китайским новостным агентствам, подавляющее большинство собак-роботов, замеченных на улицах китайских городов, таких как Шанхай и Пекин, произведены внутри страны и имеют ряд встроенных функций: они могут следовать за хозяином, перекатываться, сидеть, бегать и переносить вес до 5 кг. Камера в голове собаки позволяет ей определять и обходить препятствия и даже узнавать своего хозяина.

По сообщениям, цены на китайских робособак варьируются от 15 000 (127 тысяч рублей) до 100 000 юаней (847 тысяч рублей) в зависимости от качества сборки, встроенных функций и времени автономной работы. Последнее является серьезным препятствием для многих людей, поскольку среднее время автономной работы для этого типа продукта составляет около 45 минут.

Собаки-роботы только начинают завоевывать популярность у китайских потребителей, но производители уверены, что в ближайшем будущем рынок их продукции будет оцениваться в миллиарды долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   trend   Китай   робопес   робособака   удивительное рядом   
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12  комментариев
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4k
SandMANn 14 часов назад
Похоже больше на показушные понты, по крайней мере, сейчас.
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14k
Алексей 5 часов назад
Тамагочи, Ver-2.0
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7k
au3 6 часов назад
это полный песец- выгуливать кусок железа, которому это глубоко фиолетово
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16k
Поручик 13 часов назад
Ну им же надо каждый день "подключиться к кустикам", понюхать чужую розетку, сожрать сдохшую "видюху", брошенную кем-то на газоне...
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61k
doker 13 часов назад
45 минут. 45 - и вместе с продуктами тащить на плечах робота домой.
Пока так себе перспектива.
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2k
RaiJu 14 часов назад
За Китаем будущее, и как люди они не плохие
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4k
Frank Borman 14 часов назад
Кульный тренд китайского бренда.
Почему у этих рободогов нет хэда? Вот ведь серьезный куэшчион.
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2k
SHAGREEN 14 часов назад
Долпоепство. Пусть еще рободетишек начнут заводить, может перестанут из своего Китая через край пересыпаться.
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9k
Б.Касторский 15 часов назад
5 кг мало конечно, но сходить с таким "псом" за продуктами, например, одно удовольствие. Свободные руки и рядом такое механическое чудо тащит сумки.
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