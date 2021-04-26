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"Спутник" пока не прокатит

"Спутник" пока не прокатит (2 фото)

Автор:
26 апреля 2021 15:07
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Прививка   СПУТНИК V   европа   коронавирус   туризм   
2816
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что без антиковидной прививки в ЕС туристам въезд будет воспрещён.

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Метки: COVID-19   Прививка   СПУТНИК V   европа   коронавирус   туризм   
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Nane First NameLast Час назад
Прививка-херивка... Спутник-уютник! Файзер-уяйзер! В Израиле уже таки есть. На..уя своё собственное изобретать, если можно купить и использовать опыт этих чуваков?
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4k
tamin 4 минуты назад
Ну кипр уже снял ограничения по изляции при прилете. Греция вроде снимает, черногория. А вот азиаты жестко держат оборону. 3 недели сидеть в гонконге.
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19k
Надежда Полчаса назад
Это просто разговоры, пока нет такого закона или обязательного правила. А вот то, что без отрицательного теста никуда нельзя въехать, это правда. И факт прививки этого не отменит - проходить тест перед въездом придётся в любом случае, привит ты или нет.
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3k
Max Lu 53 минуты назад
перекаверкали новости. Урсула сегодня только сказала что туристам из США въезд будет резрешён, если есть прививка. про россию речи нет. спутник скорее всего скоро разрешат, ведь не зря германия его закупила. хотя тут каждый день новости меняются

тут больше речь о том что скоро вообще без привики никуда не пустят. и не важно в какую страну
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439
Alexander Kolesnikov 56 минут назад
Какая AstraZeneca!?

AstraZeneca давит на грудь?
Это название ты позабудь -
Новые песни в народе поют,
Эту вакцину Vaxzevria зовут!
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23k
voipstersk8 58 минут назад
порылся я в новостях и не нашел подтверждению сего факта. А точно такие планы? Просто может ссылка на источник есть?
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Короче...
Ссылка www.youtube.com
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3k
Денис Колосов Час назад
чето с волной русофобии что сейчас в Европе, мне туда совершенно ехать не хочется, может в Грецию или Италию..
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3k
Денис Колосов Glassy 13 минут назад
там учитывают они минимум, большая часть мимо налоговой..
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75
Glassy sanchesS80 10 минут назад
Да не платите, кто вам мешает. Вот только когда денег становится все меньше и меньше с каждым днем жаловаться не надо тут на сайте, как это многие пытаются делать. Ваши "не хочу" они сказывают в далекой перспективе.
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75
Glassy Денис Колосов 9 минут назад
Ну т.е. Ваше хочу стоит на 1 пункт выше логики в приоритетах реализации потребностей. Это понятно. Суть моего комментария вы уловили?
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75
Glassy Денис Колосов 8 минут назад
"там учитывают они минимум, большая часть мимо налоговой.. " - разве это отменяет тот факт, что даже минимум лучше чем "минус 100%"?
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3k
Денис Колосов Glassy 3 минуты назад
Я не вижу ничего плохого, провести отпуск так, как мне лучше и сменить обстановку.. Хочу в Крым, еду туда, хочу в Таиланд - туда... Если мне указывают куда мне ехать, обычно я поступаю наоборот.
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9k
myymoo Час назад
Не особо то и хотелось к этим дебилам ехать.
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11k
Великий Кормчий Час назад
Есть мнение, что зеркалочкой ответ будет.
На въезд варваров без прививки нашим спутником - отказать.
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2k
Вадим Петришин Великий Кормчий 13 минут назад
Есть мнение, что это будет очередным гениальным выстрелом себе же в ногу. Европейцы-то всяко без березок и без мумии в мавзолее обойдутся. А вот адекватные россиияне, привыкшие отдыхать на нормальных курортах, а не помоечном Крыму или Сочи еще и в тридорога "спасибо" точно не скажут.
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Сергей Ковалев Вадим Петришин 11 минут назад
По Вашему, россияне, не отдыхающие на нормальных курортах (читай - "за границей"), а таких как минимум 80%, не адекватные???
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4k
RomaXz Час назад
Ещё неизвестно сколько без нормального отпуска
я только летом привьюсь, если повезёт.
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2k
Olegsky Час назад
Сволочи. Потомки доктора Менгле.
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