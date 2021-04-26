"Спутник" пока не прокатит

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что без антиковидной прививки в ЕС туристам въезд будет воспрещён.
Перечень вакцин утвердило ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам).
Правила на въезд будут действовать для всех 27 государств, входящих в состав Евросоюза.
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что государства, являющиеся членами ЕС, в индивидуальном порядке могут вводить дополнительные ограничения на въезд.
Отныне для въезда в ЕС необходимо иметь сертификат о вакцинации.
Правила на въезд будут действовать для всех 27 государств, входящих в состав Евросоюза.
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что государства, являющиеся членами ЕС, в индивидуальном порядке могут вводить дополнительные ограничения на въезд.
Отныне для въезда в ЕС необходимо иметь сертификат о вакцинации.
В настоящее время разрешение на въезд получат туристы привитые одной из следующих вакцин компаний:
- Pfizer/BioNTech
- Moderna
- AstraZeneca
- Johnson&Johnson
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Хватит уже! Напокупались бананов и иномарок.
тут больше речь о том что скоро вообще без привики никуда не пустят. и не важно в какую страну
AstraZeneca давит на грудь?
Это название ты позабудь -
Новые песни в народе поют,
Эту вакцину Vaxzevria зовут!
На въезд варваров без прививки нашим спутником - отказать.