"Спутник" пока не прокатит

Перечень вакцин утвердило ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам).

Правила на въезд будут действовать для всех 27 государств, входящих в состав Евросоюза.



Урсула фон дер Ляйен сообщила, что государства, являющиеся членами ЕС, в индивидуальном порядке могут вводить дополнительные ограничения на въезд.

Отныне для въезда в ЕС необходимо иметь сертификат о вакцинации.