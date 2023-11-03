Почему кошки и собаки не узнают себя в зеркале?

В 2009 году Марк Бекоф, профессор экологии из Нью-Йорка, решил провести интересный, но немного мерзкий эксперимент. Он собирал жёлтый снег, остающийся после прогулок с собакой, и перекладывал его поближе к отметинам других четвероногих. И при обнюхивании этих кучек Джетро, его пёс, практически не тратил времени. Ему было достаточно нескольких вдохов, чтобы понять, что это его отметины. А вот к следам других собак Джетро проявлял больше внимания.