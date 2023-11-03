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Почему кошки и собаки не узнают себя в зеркале?

Почему кошки и собаки не узнают себя в зеркале?

Автор:
03 ноября 2023 07:53
Сообщество : Животные
Метки: животные   зеркало   интересно   кошка   отражение   собака   факты   
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Многие владельцы кошек и собак наверняка замечали, что их собаки не узнают себя в зеркале и равнодушно относятся к отражению. Оказывается, по этому вопросу есть даже серия научных исследований.

Как было бы здорово, если бы животные умели говорить! Подходишь ты к кошке, спрашиваешь её: «у тебя есть самосознание? », а она отвечает: «да». И всё, вопрос решён! Но между нами непреодолимый языковой барьер, поэтому исследователям приходится всячески изощряться, чтобы понять, осознают ли наши питомцы себя.

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В первую очередь котиков и собачек проверили на классическом зеркальном тесте. Он был придуман 50 лет назад, и его прохождение считается наиболее убедительным доказательством наличия самосознания. Соль теста в следующем: на спящую животину наносят пятнышко краски без запаха. Причём наносят в то место, где животное не в силах увидеть его самостоятельно. А потом зверя ставят перед зеркалом и наблюдают.

Если существо посмотрело на своё отражение, обнаружило пятнышко и попыталось его стереть, значит, оно поняло, что видит в зеркале себя самого, а не идентичную себе животину. Сейчас мы знаем, что тест проходят дети старше 1,5 лет, взрослые человекообразные приматы, большинство дельфинов, некоторые рыбы, птицы и даже муравьи. А кошки с собаками — нет. Неужели они глупее муравьёв?

Учёные тоже не считают домашних любимцев глупцами. Поэтому они предположили, что отражение для животных просто недостаточно информативно. И кошки, и собаки живут в мире запахов. Для них животное — это не только изображение, но и уникальный аромат. А зеркало ничем не пахнет.

В 2009 году Марк Бекоф, профессор экологии из Нью-Йорка, решил провести интересный, но немного мерзкий эксперимент. Он собирал жёлтый снег, остающийся после прогулок с собакой, и перекладывал его поближе к отметинам других четвероногих. И при обнюхивании этих кучек Джетро, его пёс, практически не тратил времени. Ему было достаточно нескольких вдохов, чтобы понять, что это его отметины. А вот к следам других собак Джетро проявлял больше внимания.

Очевидно, пёс прекрасно отличал свои феромоны от запахов других псов. А проведение границы «я-остальные» — это важный критерий наличия самосознания. Но утверждать, что собаки осознают себя на основе этого маленького опыта не выйдет. Чтобы исследование такого рода считалось актуальным, необходимо изучать поведение сразу нескольких собак, причём делать это в контролируемых условиях, а не на улицах с миллионами интересностей и запахов!

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Метки: животные   зеркало   интересно   кошка   отражение   собака   факты   
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3  комментария
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Pravednik84 45 минут назад
Сделала как то (давно) мама зеркальную стену, наш пёс сперва отшатнулся, потом минут 10 "общался" со своим отражением, потом забил на него и больше не реагировал.
Моя жена завела кошку, ей хватило 2х минут на общение с зеркалом, тоже потом ноль реакции.
Однако... В зеркале они оба видели МЕНЯ и реагировали на мои жесты и мимику, никакого диссонанса на тему того, что я есть как сзади, так и впереди, у них не возникало. Они понимали отражение.
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Billi_Bons Минуту назад
Иногда сам себя в зеркале не узнаешь, а вы: кошки, собаки…
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Alex Chebrikov

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