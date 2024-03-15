Породы волчьих и шакальих кровей: как по характеру собаки можно определить её предка?

Тысячелетия после одомашнивания собаки скрещивались и между собой, и с дикими собратьями, так что отследить генетическое происхождение той или иной породы со 100% точностью вряд ли удастся. Но если пересмотреть гипотезу Лоренца с колокольни современных исследований, что также говорят о двойном происхождении собак, всё сходится. Быть может, предками были не совсем шакалы — но кто поручится, что у одной популяции древних собачьих предков не могло быть гипер-ласковых, а у второй — серьёзных и самоуверенных задатков?