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Породы волчьих и шакальих кровей: как по характеру собаки можно определить её предка?

Породы волчьих и шакальих кровей: как по характеру собаки можно определить её предка?

Автор:
15 марта 2024 09:17
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   кровь   собака   факты   фото   характер   
1607
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На кого больше похожа ваша собака: на волка или шакала? Вы счастливый хозяин мега-дружелюбного, весёлого и беззаботного друга или же владелец гордого, независимого и умного компаньона? Почти 100 лет назад Конрад Лоренц выдвинул гипотезу о делении пород собак на наследников волчьих и шакальих кровей. И, кажется, недавно она нашла подтверждение!

В середине 20 века в своей книге Лоренц предположил двойное происхождении собак. Согласно гипотезе, одни породы берут своё начало от волков, а другие — от шакалов.

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И определить родоначальника можно по характеру.

Шакалий тип определяется безусловным дружелюбием, гиперактивностью, лаской, игривостью и прочими инфантильными качествами. Шакальи собаки безнадёжно влюблены не только в хозяина, но и во всех окружающих. Они сделают всё, лишь бы человек обратил своё внимание: и команду выучат, и тапки принесут, и оближут каждого встречного поперечного. Типичный пример — лабрадоры или спаниели.

Волчьи собаки, согласно Лоренцу, появились чуть позже, когда люди с уже прирученными псами пошли покорять север. Там их питомцы скрестились с волками, отчего получили независимый характер, свободолюбие, отвагу и ум. Волчьи породы настороженно относятся к незнакомцам и признают исключительно своего хозяина — от смены владельца они могут уйти в глубокую депрессию. Но даже своего человека такой пёс не будет слушать беспрекословно. Он умеет соображать своей головой и не стесняется этим пользоваться. Идеальный пример — хаски. Типичный волк в собачьей шкуре.

В годы, когда Лоренц выдвинул своё предположение, учёный опирался исключительно на наблюдения за поведением разных пород собак. Потому и огласку гипотеза о шакальих и волчьих породах получила лишь в книгах этолога. Долгое время учёные считали, что предок у всех разношерстных Бобиков и Шариков один. Но исследования 2022 года показывают нам, что дядюшка Лоренц был не так уж далёк от истины!

Команда учёных в лице 81 археолога, антрополога, палеонтолога, генетика и других умных людей провела масштабное исследование, которое подтвердило двойное происхождение барбосов. Объектом стали геномы 72 доисторических волков и 402 собак, 33 из которых жили ещё с древними людьми.

Учёным удалось определить, что древние собаки одомашнились не все и сразу. Скорее всего, было два независимых центра приручения. Первый — на территории Северной Америки, Сибири или Северо-Востоке Европы. Раньше там обитала большая популяция волков, от предков которой и получилась бо́льшая часть современных пород собак. Второй центр одомашнивания располагался на Ближнем Востоке, в Африке или на юге Европы. Согласно исследованиям, оттуда берёт начало другая часть пород.

Тысячелетия после одомашнивания собаки скрещивались и между собой, и с дикими собратьями, так что отследить генетическое происхождение той или иной породы со 100% точностью вряд ли удастся. Но если пересмотреть гипотезу Лоренца с колокольни современных исследований, что также говорят о двойном происхождении собак, всё сходится. Быть может, предками были не совсем шакалы — но кто поручится, что у одной популяции древних собачьих предков не могло быть гипер-ласковых, а у второй — серьёзных и самоуверенных задатков?

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Метки: животные   интересно   кровь   собака   факты   фото   характер   
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5  комментариев
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641
Вик Тор Час назад
Не все так однозначно .
Дикие собаки были отдельным видом.Точнее подвидом волка.
А половина современных пород появились за последние лет 300.
Оно и понятно мопсы или чихахуа первобытному охотнику нафиг не нужны были.
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371
Ви 8 минут назад
Посмотрел от кого мой дурак произошел. Враки все это. У корги в роду явно свиньи были и ослы, а может и бараны. Мерзопакостнейшая собака, хоть и привык к нему.
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452
guess 20 минут назад
Да твари они все, в любой момент в "домашнем любимце" может проснуться волк или шакал и никакая дрессировка не спасёт.
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371
Ви guess 6 минут назад
По себе знаешь? В любой момент обезьяна может проснуться?=))
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