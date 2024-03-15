Породы волчьих и шакальих кровей: как по характеру собаки можно определить её предка?

На кого больше похожа ваша собака: на волка или шакала? Вы счастливый хозяин мега-дружелюбного, весёлого и беззаботного друга или же владелец гордого, независимого и умного компаньона? Почти 100 лет назад Конрад Лоренц выдвинул гипотезу о делении пород собак на наследников волчьих и шакальих кровей. И, кажется, недавно она нашла подтверждение!
В середине 20 века в своей книге Лоренц предположил двойное происхождении собак. Согласно гипотезе, одни породы берут своё начало от волков, а другие — от шакалов.
И определить родоначальника можно по характеру.
Шакалий тип определяется безусловным дружелюбием, гиперактивностью, лаской, игривостью и прочими инфантильными качествами. Шакальи собаки безнадёжно влюблены не только в хозяина, но и во всех окружающих. Они сделают всё, лишь бы человек обратил своё внимание: и команду выучат, и тапки принесут, и оближут каждого встречного поперечного. Типичный пример — лабрадоры или спаниели.
Волчьи собаки, согласно Лоренцу, появились чуть позже, когда люди с уже прирученными псами пошли покорять север. Там их питомцы скрестились с волками, отчего получили независимый характер, свободолюбие, отвагу и ум. Волчьи породы настороженно относятся к незнакомцам и признают исключительно своего хозяина — от смены владельца они могут уйти в глубокую депрессию. Но даже своего человека такой пёс не будет слушать беспрекословно. Он умеет соображать своей головой и не стесняется этим пользоваться. Идеальный пример — хаски. Типичный волк в собачьей шкуре.
В годы, когда Лоренц выдвинул своё предположение, учёный опирался исключительно на наблюдения за поведением разных пород собак. Потому и огласку гипотеза о шакальих и волчьих породах получила лишь в книгах этолога. Долгое время учёные считали, что предок у всех разношерстных Бобиков и Шариков один. Но исследования 2022 года показывают нам, что дядюшка Лоренц был не так уж далёк от истины!
Команда учёных в лице 81 археолога, антрополога, палеонтолога, генетика и других умных людей провела масштабное исследование, которое подтвердило двойное происхождение барбосов. Объектом стали геномы 72 доисторических волков и 402 собак, 33 из которых жили ещё с древними людьми.
Учёным удалось определить, что древние собаки одомашнились не все и сразу. Скорее всего, было два независимых центра приручения. Первый — на территории Северной Америки, Сибири или Северо-Востоке Европы. Раньше там обитала большая популяция волков, от предков которой и получилась бо́льшая часть современных пород собак. Второй центр одомашнивания располагался на Ближнем Востоке, в Африке или на юге Европы. Согласно исследованиям, оттуда берёт начало другая часть пород.
Тысячелетия после одомашнивания собаки скрещивались и между собой, и с дикими собратьями, так что отследить генетическое происхождение той или иной породы со 100% точностью вряд ли удастся. Но если пересмотреть гипотезу Лоренца с колокольни современных исследований, что также говорят о двойном происхождении собак, всё сходится. Быть может, предками были не совсем шакалы — но кто поручится, что у одной популяции древних собачьих предков не могло быть гипер-ласковых, а у второй — серьёзных и самоуверенных задатков?
Источник:
- Топ-5 животных с самыми большими зубами. Кому проиграл огромный слон с бивнями 2,5 метра?
- 14 вымерших пород собак, которые были потеряны для человечества навсегда
- Жизнь бегемота — кипящий котёл из ненависти и страха
- Испытание кошкой: финальный экзамен для служебных собак
- Почему у некоторых собак хвост закручивается колечком?
Дикие собаки были отдельным видом.Точнее подвидом волка.
А половина современных пород появились за последние лет 300.
Оно и понятно мопсы или чихахуа первобытному охотнику нафиг не нужны были.