Испытание кошкой: финальный экзамен для служебных собак

В написании этой статьи поучаствовали сразу три кинолога. Да-да, на проверку эта тема оказалась довольно сложной, но интересной и дискуссионной! Одна из кинологов работает экспертом-породником в крупной кинологической организации и специализируется, в основном, на немецких овчарках. Какие экзамены, тесты и допуски служебные собаки должны сдавать и зачем оно вообще надо — вся эта кухня ей известна изнутри. 20 с хвостиком лет в теме, как никак! Двое других хоть и не работают непосредственно с полицейскими собаками, но также были рады посодействовать в разоблачении нашей фотографии.