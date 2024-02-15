Испытание кошкой: финальный экзамен для служебных собак

Куча серьёзных здоровых овчарок, перед которыми вальяжно прогуливается кот. Казалось бы, что может пойти не так? Фотография с этой сценой уже пару лет как гуляет по интернету с подписью «Экзамен немецких полицейских собак на выдержку». И ведь люди верят!
В написании этой статьи поучаствовали сразу три кинолога. Да-да, на проверку эта тема оказалась довольно сложной, но интересной и дискуссионной! Одна из кинологов работает экспертом-породником в крупной кинологической организации и специализируется, в основном, на немецких овчарках. Какие экзамены, тесты и допуски служебные собаки должны сдавать и зачем оно вообще надо — вся эта кухня ей известна изнутри. 20 с хвостиком лет в теме, как никак! Двое других хоть и не работают непосредственно с полицейскими собаками, но также были рады посодействовать в разоблачении нашей фотографии.
Итак, долгими разговорами и многочасовыми поисками в сети мы пришли к общему знаменателю: ситуация на фото не имеет ничего общего с настоящей подготовкой собак для службы в полиции. Да и вообще ни к какой службе или работе эта картина подготовить не сможет! «Проверка кошкой» не встречается ни в одних официальных правилах дрессировок собак. А их видов, как минимум, штук 20!
Более того, никакой нормальный кинолог даже в частном порядке не будет применять такие неадекватные тесты. А вдруг какая-нибудь собака не пройдёт проверку?! Страшно представить, что тогда случится с несчастной кошкой! Однако отсутствие такого испытания не отменяет того, что рабочие собаки должны как можно меньше реагировать на всевозможные внешние раздражители. Но как полицейские собаки становятся такими спокойными?
Щенков-служебников приобретают в специализированных питомниках, где поколения барбосов имели железную психику и бронебойный характер. Другие просто не подойдут: сколько не работай с трусливым псом, гладиатором он не станет. С детства малышню приучают безусловному послушанию и спокойным реакциям на всё. На занятиях рядом с собаками специально шумят, проезжают на машинах, стреляют, взрывают петарды, бегают туда-сюда, разбрасывают еду и игрушки, выводят других собак и всё в таком роде.
Кинологи делают всё (в адекватных пределах, естественно), чтобы приучить барбосов к максимально возможному количеству раздражителей, а затем, чтобы научить собаку идеально при них работать. Поэтому служебные собаки так равнодушны перед кошкой, колбасой, игрушками и другими штуками, которые других собак свели бы с ума. Им на работе и не такое приходилось испытывать!
Источник:
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