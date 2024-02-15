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Испытание кошкой: финальный экзамен для служебных собак

Испытание кошкой: финальный экзамен для служебных собак

Автор:
15 февраля 2024 09:09
Сообщество : Животные
Метки: Испытание кошкой   животные   интересно   испытание   собака   факты   фото   
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Куча серьёзных здоровых овчарок, перед которыми вальяжно прогуливается кот. Казалось бы, что может пойти не так? Фотография с этой сценой уже пару лет как гуляет по интернету с подписью «Экзамен немецких полицейских собак на выдержку». И ведь люди верят!

В написании этой статьи поучаствовали сразу три кинолога. Да-да, на проверку эта тема оказалась довольно сложной, но интересной и дискуссионной! Одна из кинологов работает экспертом-породником в крупной кинологической организации и специализируется, в основном, на немецких овчарках. Какие экзамены, тесты и допуски служебные собаки должны сдавать и зачем оно вообще надо — вся эта кухня ей известна изнутри. 20 с хвостиком лет в теме, как никак! Двое других хоть и не работают непосредственно с полицейскими собаками, но также были рады посодействовать в разоблачении нашей фотографии.

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Итак, долгими разговорами и многочасовыми поисками в сети мы пришли к общему знаменателю: ситуация на фото не имеет ничего общего с настоящей подготовкой собак для службы в полиции. Да и вообще ни к какой службе или работе эта картина подготовить не сможет! «Проверка кошкой» не встречается ни в одних официальных правилах дрессировок собак. А их видов, как минимум, штук 20!

Более того, никакой нормальный кинолог даже в частном порядке не будет применять такие неадекватные тесты. А вдруг какая-нибудь собака не пройдёт проверку?! Страшно представить, что тогда случится с несчастной кошкой! Однако отсутствие такого испытания не отменяет того, что рабочие собаки должны как можно меньше реагировать на всевозможные внешние раздражители. Но как полицейские собаки становятся такими спокойными?

Щенков-служебников приобретают в специализированных питомниках, где поколения барбосов имели железную психику и бронебойный характер. Другие просто не подойдут: сколько не работай с трусливым псом, гладиатором он не станет. С детства малышню приучают безусловному послушанию и спокойным реакциям на всё. На занятиях рядом с собаками специально шумят, проезжают на машинах, стреляют, взрывают петарды, бегают туда-сюда, разбрасывают еду и игрушки, выводят других собак и всё в таком роде.

Кинологи делают всё (в адекватных пределах, естественно), чтобы приучить барбосов к максимально возможному количеству раздражителей, а затем, чтобы научить собаку идеально при них работать. Поэтому служебные собаки так равнодушны перед кошкой, колбасой, игрушками и другими штуками, которые других собак свели бы с ума. Им на работе и не такое приходилось испытывать!

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Метки: Испытание кошкой   животные   интересно   испытание   собака   факты   фото   
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Сергей Час назад
Это испытание для кошки.
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18k
Сергей 7 минут назад
Когда со своим ВЕО общий курс дрессировки сдавали, у него, охранявшего поводок, за спиной экзаменатор из стартового пистолета стрелял! Ладно я его до этого на стройку водил, где из строительных пистолетов стреляли, приучил к звуку выстрела!
Сдали экзамен на 2 класс, подвел барьер! При свидетелях отказывался прыгать!))
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987
adssaf afasffdsga 9 минут назад
Если собак не пройдёт "испытание кошкой", то кинолога надо скормить пёселю - у животных нет врождённой ненависти к чему-либо. Если они нападают, значит, таково воспитание либо реакция на угрозу. Именно поэтому люди могут держать домашних хищников - они с детства восптываются в определённом окружении и не воспринимают это окружение как добычу или угрозу. Многие такие даже охотиться-то не умеют ибо охота это тоже не совсем врождённый навык, а приобретённый - да, безусловно, Барсики ловят мышей и птиц, однако ловят их не все Барсики и лучшие результаты показывают те, кто воспитывался каким-нибудь мышеловом.
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