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12 изображений, которые показывают, как время меняет всё

12 изображений, которые показывают, как время меняет всё  (13 фото)

Автор:
24 июня 2021 23:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Изображения   Стремительно   меняет   мир   человечество   
1553
13

Благодаря фотографии удалось зафиксировать большие изменения, произошедшие в человечестве за последние 200 лет, хотя во многих случаях так много времени не потребовалось. В этом посте вы увидите стремительно развивающийся мир.

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Метки: Время   Изображения   Стремительно   меняет   мир   человечество   
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1  комментарий
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vova old 3 минуты назад
Арктика таки сильно подтаяла или это разные времена года? кто знает?
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