12 изображений, которые показывают, как время меняет всё

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Благодаря фотографии удалось зафиксировать большие изменения, произошедшие в человечестве за последние 200 лет, хотя во многих случаях так много времени не потребовалось. В этом посте вы увидите стремительно развивающийся мир.
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Улица в Великобритании, которая вдохновила Джоан Роулинг на создание Косого переулка. Конец 1800-х годов и сегодня
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