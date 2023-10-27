17 изображений, которые наглядно демонстрируют течение времени

Время летит незаметно для нас: секунды превращаются в минуты, минуты - в часы, а часы - в дни и годы. И мы не успеваем оглянуться, как маленький котенок, который раньше умещался у нас на ладони, вырастает в упитанного кота. Время повсеместно оставляет свой беспощадный след. Взгляните!