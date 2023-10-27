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17 изображений, которые наглядно демонстрируют течение времени

17 изображений, которые наглядно демонстрируют течение времени

Автор:
27 октября 2023 22:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Время   Изображения   Летит   демонстрирует   наглядно   незаметно   течение   
2046
18

Время летит незаметно для нас: секунды превращаются в минуты, минуты - в часы, а часы - в дни и годы. И мы не успеваем оглянуться, как маленький котенок, который раньше умещался у нас на ладони, вырастает в упитанного кота. Время повсеместно оставляет свой беспощадный след. Взгляните!

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Метки: Время   Изображения   Летит   демонстрирует   наглядно   незаметно   течение   
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9  комментариев
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29k
Макарыч 2 часа назад
Всё, за исключением 4 и 13, это не течение времени. Это следы эксплуатации.
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9k
Привыкли руки к топорам. Минуту назад
Ко времени добавляем гравитацию.
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7k
Андрей Крылов 46 минут назад
Ой. Не недо сыпать соль на рану. Вот всем я. Первое фото из середины восьмидесятых прошлого века из военного билета а второе я же этим летом. Жуть!
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1k
Руслана Тарасова Час назад
Очень говорящий задний фон снимка 13 : с большой долей вероятности, это дом для этой пожидой пары - трейлер. 50 лет вместе и заработали только на трейлер?
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62k
doker Час назад
Женская логика, блин.
Зачем такое же дерьмо покупать?
Это кресло облезло на третий год из-за некачественной обивки.
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10k
Сергей Час назад
2. Такое ощущение, что в тексте ошибка!
Не "Один год", а "Не один год"
Сто пудов фотка пендоская, и фильтр меняли только тогда, когда вода тупо течь перестала!
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