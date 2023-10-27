17 изображений, которые наглядно демонстрируют течение времени

2046
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Время летит незаметно для нас: секунды превращаются в минуты, минуты - в часы, а часы - в дни и годы. И мы не успеваем оглянуться, как маленький котенок, который раньше умещался у нас на ладони, вырастает в упитанного кота. Время повсеместно оставляет свой беспощадный след. Взгляните!
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11. Справа - заварочный чайник, который мои бабушка и дедушка получили в качестве свадебного подарка в 1947 году, а слева - заварочный чайник, которым никогда не пользовались
15. Компьютерное кресло моего мужа десятилетней давности в сравнении с новым креслом той же модели, которым я удивлю его сегодня вечером
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Зачем такое же дерьмо покупать?
Это кресло облезло на третий год из-за некачественной обивки.
А вот то, что обивка не порвалась нигде за 10 лет использования, и крестовина не поломалась - это очень удивительно. Ибо обивка похожа на недорогой кожзам, который обычно живет недолго. Крестовина тоже из пластика.
Не "Один год", а "Не один год"
Сто пудов фотка пендоская, и фильтр меняли только тогда, когда вода тупо течь перестала!