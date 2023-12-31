26 убедительных доказательств того, что современное искусство может удивить человечество

Даже если вы предпочитаете классический жанр искусства и скульптуры, не спешите отказываться от современного искусства. Возможно, среди нынешних мастеров найдутся такие, которые удивят вас до глубины души. Или, по крайней мере, поднимут вам настроение. В этом посте вы увидите произведения искусства со всего мира, которые найдут положительную реакцию у каждого, кто ценит красоту и оригинальность.