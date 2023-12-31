FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2949 постов • 479 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
26 убедительных доказательств того, что современное искусство может удивить человечество

26 убедительных доказательств того, что современное искусство может удивить человечество

Автор:
31 декабря 2023 21:10
Сообщество : Искусство
Метки: Убедительные   доказательства   искусство   мир   современное   человечество   
2438
27

Даже если вы предпочитаете классический жанр искусства и скульптуры, не спешите отказываться от современного искусства. Возможно, среди нынешних мастеров найдутся такие, которые удивят вас до глубины души. Или, по крайней мере, поднимут вам настроение. В этом посте вы увидите произведения искусства со всего мира, которые найдут положительную реакцию у каждого, кто ценит красоту и оригинальность.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Убедительные   доказательства   искусство   мир   современное   человечество   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
sedoisever 2 часа назад
Вы меня простите, но удивить может и кусок дерьма на холсте. У искусства иная задача.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Shtoppi 40 минут назад
#1 и #2 по ходу прямиком из группы арттерапии какой-то психлечебницы.
#4 и #6 по всей видимости оттуда же, только после приема наркотиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
nikam 47 минут назад
ну очень избирательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Viktor 55 минут назад
У меня вопрос - где он взял столько пробок!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
SAndre 2 часа назад
№№9 и 10
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
AzuveR 2 часа назад
"Антропоморфный волк" .Скорее метаморфинный. Его походу под этим веществом вояли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 2 часа назад
волк мемный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

271845



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Бонджорно, бамбини!": как снимали один из лучших выпусков Ералаша
"Бонджорно, бамбини!": как снимали один из лучших выпусков Ералаша
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Набирающие популярность в сообществах
Канун Нового года
Канун Нового года
С наступающим Новым годом!
С наступающим Новым годом!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Новый год#в мире#кот#природа#Анастасия Ивлеева#интересно#СССР#история#роль
#животные#забавно#люди#кино#Россия#голая вечеринка#Китай#яйца#фильм#съемка
#факты#Юмор#милота#Суд#полиция#задержание#сарказм#Ynews#кошка
Доказательство того, что 2x2=5 Доказательство того, что 2x2=5 12 изображений, которые показывают, как время меняет всё 12 изображений, которые показывают, как время меняет всё 12 из сотни наиболее влиятельных фотографий в истории человечества 12 из сотни наиболее влиятельных фотографий в истории человечества Сколько ещё людей сможет выдержать наша планета? Сколько ещё людей сможет выдержать наша планета? 15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство 15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство

На что жалуетесь?

Вернуться