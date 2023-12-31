26 убедительных доказательств того, что современное искусство может удивить человечество

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Даже если вы предпочитаете классический жанр искусства и скульптуры, не спешите отказываться от современного искусства. Возможно, среди нынешних мастеров найдутся такие, которые удивят вас до глубины души. Или, по крайней мере, поднимут вам настроение. В этом посте вы увидите произведения искусства со всего мира, которые найдут положительную реакцию у каждого, кто ценит красоту и оригинальность.
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7. Творческие миниатюры сотрудника рекламного агентства, он писатель и к тому же художник, его зовут Деррик Лин
22. Американский художник Скотт Гундерсен использует пробки от винных бутылок для создания своих портретов
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#4 и #6 по всей видимости оттуда же, только после приема наркотиков.