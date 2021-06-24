В Японии открылся бар для любителей мускулистых девушек

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В Токио есть множество странных и необычных баров.
Например, бар, обставленный как офис, чтобы те, кто только что пришли из офиса, могли выпить, не меняя обстановку. Или, к примеру, бар в стиле ниндзя, где напитки подчас бесследно пропадают со столов. А еще бар с черными котами, бар в стиле христианской церкви, бары для тех, кто хочет посидеть в одиночестве и помолчать, и бар, где барменами работают монахи. Недавно эту когорту пополнило заведение, созданное для тех, кто фанатеет от сильных накачанных женщин.
Этот бар называется Muscle Girls Bar, и его главная достопримечательность — мускулистые работницы. Собственно говоря, все начиналось как женский тренажерный зал. Его открыла энтузиастка, известная как Эри Мускул (Eri Muscle). В 19 лет она сама занялась тяжелой атлетикой, чтобы преодолеть застенчивость и сбросить напряжение, а потом втянулась. Место стало популярным, сложилась группа преданных посетителей но, видимо, дела у него в последнее время шли не очень. Так что Эри решила превратить его в тематический бар.
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Кроме общения за дополнительную плату клиент может позаниматься на стоящих здесь тренажерах или понаблюдать за тем, как качаются сами девушки. Особая услуга — поесть протеин из шприца, который клиенту выдавит одна из мускулистых девушек (и это не эвфемизм).
Еще одно платное развлечение — «поработать тренером» для девушек, раздавая им указания о том, как им качаться. Понятное дело, услуга эта стоит недешево — никто не любит посторонних советчиков, особенно в тренажерном зале.
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