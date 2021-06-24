В Японии открылся бар для любителей мускулистых девушек

Например, бар, обставленный как офис, чтобы те, кто только что пришли из офиса, могли выпить, не меняя обстановку. Или, к примеру, бар в стиле ниндзя, где напитки подчас бесследно пропадают со столов. А еще бар с черными котами, бар в стиле христианской церкви, бары для тех, кто хочет посидеть в одиночестве и помолчать, и бар, где барменами работают монахи. Недавно эту когорту пополнило заведение, созданное для тех, кто фанатеет от сильных накачанных женщин.