Какая она настоящая японская красавица, как считают сами японцы





В последнее время многие японки красят и обесцвечивают свои прекрасные волосы, поэтому сейчас шелковый блеск натуральных черных волос особенно бросается в глаза.

Надо сказать, что стюардессам и сотрудницам некоторых солидных компаний запрещено менять цвет волос.





А они, бедняжки, так мечтают об этом! Спросила, почему? Ведь их натуральный цвет волос так прекрасен!





Ответ поразил: "Черные волосы выглядят как-то очень уж по-деревенски."