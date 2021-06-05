Какая она настоящая японская красавица, как считают сами японцы

Для японцев во внешности главное - лицо и кожа, элегантность и естественность.
В Японии издавна своей красотой славились женщины трех регионов: "Hakata-bijin", "Akita-bijin" и "Kioto-bijin".
Японки из этих мест отличались своей белой и гладкой кожей.
1. Так что, можно сказать, что японская красавица - это женщина с красивой белой кожей.
2. Кроме этого, важно, чтобы волосы были ухожены и блестели.
С древних времен черные волосы японок, отливающие зеленоватым блеском, считались красивыми, их называли "мидори но куроками".
(Если честно, мне кажется, что они отливают голубоватым блеском, как вороново крыло. Но японцы почему-то видят зеленоватый отблеск. Разное восприятие цвета? Кстати, они и зеленый сигнал светофора называют "аой" - синим).
В последнее время многие японки красят и обесцвечивают свои прекрасные волосы, поэтому сейчас шелковый блеск натуральных черных волос особенно бросается в глаза.
Надо сказать, что стюардессам и сотрудницам некоторых солидных компаний запрещено менять цвет волос.
А они, бедняжки, так мечтают об этом! Спросила, почему? Ведь их натуральный цвет волос так прекрасен!
Ответ поразил: "Черные волосы выглядят как-то очень уж по-деревенски."
3. У настоящей японской красавицы должно быть хрупкое телосложение, изящная фигура ("kyashya"), подходящая для кимоно.
Женщина в кимоно - символ красоты Японии.
Японцы видят, что туристы из разных стран восхищаются традиционной японской одеждой, когда приезжают в Японию, любят наряжаться в арендованное кимоно и делать фотографии.
Но вряд ли иностранцы способны понять настоящую красоту кимоно, да и не многим из них идет эта одежда, считают японцы.
Дело в том, у иностранок другой тип фигуры и цвет кожи.
Крупной даме больше подойдет европейское платье, чем кимоно.
Японки в кимоно смотрятся иначе - они нежные и хрупкие, у них особая красота плеч и задней поверхности шеи (unaji), это очень заметно.
Так что, японская красавица должна быть нежной и хрупкой и прекрасно смотреться в кимоно.
4. Макияж у прекрасной японки должен быть не броским, утонченным.
Так как настоящие японские красавицы имеют светлую и тонкую кожу, то и декоративную косметику они предпочитают в сдержанных и легких тонах.
К тому же у японок имеется уникальное чувство "ваби"-"саби" ("скромная простота", "подлинность") и чувство меры.
По сравнению с иностранками, которые предпочитают броский, яркий макияж, у японок он простой и естественный - это такая особенность, утверждают японцы.
5. Красавица-японка должна уметь правильно и красиво носить кимоно - это один из важных моментов. Понятно, что японки, благодаря своей хрупкой фигуре, всегда в нем прекрасно выглядят, но, оказывается, не все его могут красиво носить!
Сейчас все меньше возможностей надевать кимоно, его не носят каждый день. Некоторые японки, особенно молодые, уже отвыкли от этой традиционной одежды, и не могут в ней выглядеть стильно.
6. У красивой японки должны быть покатые узкие плечи.
Как у женщин на картинах популярного художника Takehisa Yumeji (1884-1934) .
По сравнению с шириной плеч иностранок, такая мягкая покатость так же характерна для истиной японской красоты.
7. У японской красавицы всегда красивая осанка, она умеет держать спину ровно и благородно.
Японка в кимоно с красивым вырезом, открывающим заднюю поверхность хрупкой шеи, с прямой спиной, блестящими и красиво уложенными черными волосами, выделяется особой утонченной красотой.
8. Большое значение имеет и овальная форма лица с симметричными чертами. Говорят, что у японцев лицо крупнее, чем у иностранцев, но именно яйцевидная форма делает его миловидным. Лицо такой формы как раз больше всего подходит для кимоно.
9. У японской красавицы должны быть симметричные черты лица.
У уроженок Запада с квадратным типом лица и крупным носом (японцы говорят "высоким носом"), черты лица могут быть асимметричны, но они все равно будут выглядеть привлекательно.
Но для японской красавицы с яйцевидным лицом симметрия необходима.
10. Зубы у красивой японки должны быть белые и ровные - это тоже необходимое условие.
В период Эдо (1603-1868) замужние дамы если выходили куда-либо без мужа, красили зубы в черный цвет ("охагуро"), чтобы не привлекать внимания посторонних мужчин к своей красоте.
Конечно, по-настоящему прекрасной считается японка, которая сочетает в себе гармонию внешней и внутренней красоты и отличается особым поведением и обаянием.
Источник:
- Самые большие города Японии
- Девушка-коп бросила службу и стала успешно зарабатывать в Интернете
- Что утягивают японки
- Японка стала миллионером благодаря советской книге
- Как японки делают лица меньше, а улыбки шире
Понравилось33
И полностью согласен с ТС на тему "квадратных" морд западных тёлок - вообще, ппц, немки, западные польки и прочие. Такое ощущение, что морды реально по квадрату выпиливают. Фу, блин.