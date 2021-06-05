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Какая она настоящая японская красавица, как считают сами японцы

Какая она настоящая японская красавица, как считают сами японцы (16 фото)

Автор:
05 июня 2021 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   внешность   интересно   красота   люди   фото   
1537
16

Для японцев во внешности главное - лицо и кожа, элегантность и естественность.

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Метки: Япония   внешность   интересно   красота   люди   фото   
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3  комментария
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2k
Сергей 12 минут назад
из контекста уловил, что "настоящая" японка - это исключительно аристократическая бааб с бледной кожей, слабым телом, со странным поведением, с противоречивыми зубами то черного, то белого цвета и крайне неудобно одета, верно?)
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4k
ZmeyUA 42 минуты назад
Ага. А ещё кривые короткие ноги. А вот южные кореянки реально как статуетки
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15k
Денис Час назад
ну хз, русские девчонки лучше.
И полностью согласен с ТС на тему "квадратных" морд западных тёлок - вообще, ппц, немки, западные польки и прочие. Такое ощущение, что морды реально по квадрату выпиливают. Фу, блин.
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