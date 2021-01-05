Сукэбан - опасные девочки, которые были грозой всей Японии

Почти 50 лет назад женские японские банды, известные как ”сукэбан", бросили вызов миленькому и безупречному образу японской школьницы. Субкультура sukeban ("suke" - женщина, а "ban" - босс) возникла в конце 1960-х годов и сохранялась в Японии на протяжении 70-х годов. Эти дерзкие и опасные девчонки были грозой любого района.
Субкультура sukeban ("suke" - женщина, а "ban" - босс) возникла в конце 1960-х годов и сохранялась в Японии на протяжении 70-х годов. Эти опасные девчонки бросили вызов образу "правильной" японской школьницы и мужским бандам "Банчо", где состояли парни, мечтавшие попасть в якудза. "Сукэбанши" в основном занимались воровством, мордобоем и разбоем разного вида.
Считается, что сукэбан могли появиться из-за отказа групп якудза принимать женщин в свой состав. Тогда дамочки и взбунтовались, начав с мелких преступлений, и заканчивая серьезными. Участницы банд носили бритвенные лезвия и цепи, спрятанные под длинными юбками. Из-за большого количества магазинных краж, воровства и насилия японская общественность считала этих девочек угрозой общества.
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Длинные юбки, развязанные галстуки, порванные блузки - участницы группировки всем своим видом пытались показать протест против традиционного "правильного" образа девочек-подростков в то время, а оружие для них выступало средством защиты и утверждением того, что они - нечто большее, чем просто объект мужских желаний.
Банды имели иерархию, а среди участниц действовали строгие правила. Например, за незначительные предательства (если сукэбанша увела парня другой участницы) виновных прижигали сигаретами. Крупные нарушения наказывались путем линчевания. На пике популярности число банд по всей Японии возросло до десятков тысяч. Популярная банда, известная как "Женский преступный альянс Канто", насчитывала около 20 000 членов.
Затем группировкам начали посвящать комиксы и фильмы, которые отражали популярную субкультуру, например: “Norifumi Suzuki’s Girl Boss” ("Сукэбан Норифуми Судзуки"), “Terrifying Girls’ High School” ("Школа ужасных девочек"). В начале 70-х годов также был популярен жанр "пинку эйга" ("розовые фильмы"), где центральной тематикой были женщины в криминальных обстоятельствах. Они содержали большое количество сцен насилия и эротического контента.
В кинематографе сукэбанш внезапно начали изображать в сексуальном свете, против чего эти дамы активно протестовали. Однако, движение оставило свой след в истории и обществе. Актрисы Рэйко Айк и Мики Сугимото, которые часто снимались в роли плохих девочек, мгновенно стали звездами во времена бума фильмов, вдохновленных сукэбаном.
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-а почему это слово "правильного" у вас в кавычках? На чьей стороне афтор?
По мне-так эти гопницы выглядят очень уж ладненько и показушно. Ни одного шрама и какие-то прилизанные. Не нашлось мужиков,чтобы разбить им штакетиной "бало? Потому как это уже не женщины,а мразоты и гасить таких надо по-жесткому.