FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 544 поста • 154 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Сукэбан - опасные девочки, которые были грозой всей Японии

Сукэбан - опасные девочки, которые были грозой всей Японии (19 фото)

Автор:
05 января 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: 70-е   Японии   девушки   истории   преступность   сукэбан   фото   японки   
2542
19
Почти 50 лет назад женские японские банды, известные как ”сукэбан", бросили вызов миленькому и безупречному образу японской школьницы. Субкультура sukeban ("suke" - женщина, а "ban" - босс) возникла в конце 1960-х годов и сохранялась в Японии на протяжении 70-х годов. Эти дерзкие и опасные девчонки были грозой любого района.
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: 70-е   Японии   девушки   истории   преступность   сукэбан   фото   японки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
aalexey3 2 часа назад
Хорошенькие сука, сукибанши...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Конь Юлий 4 минуты назад
Сукабэн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
mixasheglov 9 минут назад
певчие птицы стаей не летают (поговорка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vadim 16 минут назад
Суке бан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hetrick 23 минуты назад
В Японии все так серьезно, вроде девочки, а ну их в баню, с ними шутки плохи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
lowB 24 минуты назад
"Популярная банда, известная как "Женский преступный альянс Канто", насчитывала около 20 000 членов" - членов ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria Полчаса назад
Выпускницы.

Выпускницы.
Выпускницы.
Выпускницы.
Выпускницы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей 47 минут назад
Из этого я понял, что если японку обозвать сукой, она не обидится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"участницы группировки всем своим видом пытались показать протест против традиционного "правильного" образа девочек-подростков в то время"-
-а почему это слово "правильного" у вас в кавычках? На чьей стороне афтор?
По мне-так эти гопницы выглядят очень уж ладненько и показушно. Ни одного шрама и какие-то прилизанные. Не нашлось мужиков,чтобы разбить им штакетиной "бало? Потому как это уже не женщины,а мразоты и гасить таких надо по-жесткому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Андрей Опиум для народа 39 минут назад
Традиционный "правильный" образ - персонаж из аниме: короткие юбочки, гольфики, надутые сиськи, большие глаза и невинный взгляд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Андрей Полчаса назад
Какая занимательная логика, однако... У сукибанш, значит, взгляд всегда виноватый)))... Что ж, правильно)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото) Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото) Милая косплеерша на самом деле оказалась парнем Милая косплеерша на самом деле оказалась парнем Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

317974



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
2
146
Скажи спасибо 2020 году
Руки не из того места: убойные примеры творчества альтернативно одарённых людей
2
160
Руки не из того места: убойные примеры творчества альтернативно одарённых людей
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
На автопилоте в Tesla Model 3 из Сан-Франциско в Лос-Анджелес
0
0
На автопилоте в Tesla Model 3 из Сан-Франциско в Лос-Анджелес
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото)
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#позитив#прикол#настроение#подборка#птицы#Скульптуры#в мире
#фото#факты#прикольные#смешные#интересное#СССР#знаменитости#сша#познавательно#Интересные
#история#люди#картинки#на различный вкус#истории#новый год#приколы#шоу бизнес#природа

На что жалуетесь?

Вернуться