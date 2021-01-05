Сукэбан - опасные девочки, которые были грозой всей Японии

Длинные юбки, развязанные галстуки, порванные блузки - участницы группировки всем своим видом пытались показать протест против традиционного "правильного" образа девочек-подростков в то время, а оружие для них выступало средством защиты и утверждением того, что они - нечто большее, чем просто объект мужских желаний.