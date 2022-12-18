FISHKINET
Сообщество Криминал 1525 постов • 325 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Челябинске задержали&nbsp; кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов

В Челябинске задержали кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов

Автор:
18 декабря 2022 17:57
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   блогер   владелец   задержание   пистолет   полиция   разборки   ресторан   скандал   челябинск   
767
1
2

Как сообщают, он «кошмарил» заведения, записывал это на камеру, выкладывал в соцсетях и вымогал деньги.

Альфред Джавадов - азербайджанский блогер. Приходил в заведения, устраивал скандалы и снимал всё на видео. Чтобы оно не появилось в сети - требовал $5000. Заодно бравировал «личным знакомством» с Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

На него было больше 100 заявлений. Довольно странно, но никаких штрафов или административных/уголовных дел не заводили.

Движение началось, когда он пришёл в ресторан «Грин Хаус» и поссорился с владельцем - Сергеем Малетиным. Во время «разборок» Джавадов достал газовый пистолет и выстрелил собеседнику в лицо.

После этого приехала полиция и скрутила буйного блогера.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Вымогательство   блогер   владелец   задержание   пистолет   полиция   разборки   ресторан   скандал   челябинск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
ЦСКА Полчаса назад
Вот одного не пойму: Как такие гамадрилы, доживают до своих лет??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вольдемар 11 секунд назад
А как насчет уголовного дела в отношении того, кто пропустил мимо ушей более ста !!! заявлений?! Типа "пока вам в лицо не выстрелят - не приходите?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
crownanniversury 4 минуты назад
Нормально он "крышу" организовал..Плати либо...БлоХеры - бездельники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
Alex 8 минут назад
наверно выйдет на свободу со скоростью звука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Mamin Sibiriak 12 минут назад
Ачо было не дать $5000 каким-нибудь скинхедам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
albedo 17 минут назад
Все таки природу не обманешь!!!
Дети гор есть дети гор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Rus77 21 минуту назад
Вызвали кого хотел))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tim_G Полчаса назад
это не пистолет...
Устройство Дозированного Аэрозольного Распыления
хулиганство и не более того.
улыбает сцыкливенькая отмазка "он хочет на нас напасть" ПОСЛЕ применения...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DarkSkat Полчаса назад
Поставил дизлайк заведению, так сказать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

186922



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
17 удивительных археологических находок
17 удивительных археологических находок
Набирающие популярность в сообществах
Особенности немецкого автомата МР-40, которых не было у других
Особенности немецкого автомата МР-40, которых не было у других
С добрым утром!
С добрым утром!
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#фотографии#в мире#креатив#страна#космос#футбол#фильм
#Юмор#кино#СССР#животные#подборка#картинки#Прикол#фильмы#Интересные
#люди#факты#история#забавно#красота#комментарии#Приколы#Россия
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя "Мяч не поделили?": торговцы рынка в Красноярске устроили драку со стрельбой "Мяч не поделили?": торговцы рынка в Красноярске устроили драку со стрельбой В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире В Оренбурге задержали лидера ОПГ, называвшего себя "Царем богов" В Оренбурге задержали лидера ОПГ, называвшего себя "Царем богов" В подмосковном особняке Ксении Собчак проходят обыски в связи с уголовным делом В подмосковном особняке Ксении Собчак проходят обыски в связи с уголовным делом

На что жалуетесь?

Вернуться