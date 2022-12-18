В Челябинске задержали кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов

Как сообщают, он «кошмарил» заведения, записывал это на камеру, выкладывал в соцсетях и вымогал деньги.
Альфред Джавадов - азербайджанский блогер. Приходил в заведения, устраивал скандалы и снимал всё на видео. Чтобы оно не появилось в сети - требовал $5000. Заодно бравировал «личным знакомством» с Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.
На него было больше 100 заявлений. Довольно странно, но никаких штрафов или административных/уголовных дел не заводили.
Движение началось, когда он пришёл в ресторан «Грин Хаус» и поссорился с владельцем - Сергеем Малетиным. Во время «разборок» Джавадов достал газовый пистолет и выстрелил собеседнику в лицо.
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После этого приехала полиция и скрутила буйного блогера.
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Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Дети гор есть дети гор.
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хулиганство и не более того.
улыбает сцыкливенькая отмазка "он хочет на нас напасть" ПОСЛЕ применения...