В Челябинске задержали кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов

Альфред Джавадов - азербайджанский блогер. Приходил в заведения, устраивал скандалы и снимал всё на видео. Чтобы оно не появилось в сети - требовал $5000. Заодно бравировал «личным знакомством» с Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

На него было больше 100 заявлений. Довольно странно, но никаких штрафов или административных/уголовных дел не заводили.

Движение началось, когда он пришёл в ресторан «Грин Хаус» и поссорился с владельцем - Сергеем Малетиным. Во время «разборок» Джавадов достал газовый пистолет и выстрелил собеседнику в лицо.