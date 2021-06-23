До глубины души: 23 сильнейших фото, которые порвут ваше сердце

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Мир вертится вокруг каждого из нас: дом, работа, семья, заботы. Но если из этого круговорота выхватить одни момент, который пронзит вашу душу, то смотреть на эту жизнь мы начинаем уже совсем иначе. Если конечно ваше сердце от всей этой карусели не зачерствело и еще способно источать порывы сочувствия..
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Мать парня, который был убит человеком в петле, прощает убийцу сына и избавляет его от смертной казни
Стинна Лааструп из Дании - девушка без нижней половины тела - участвует в индивидуальном зачете чемпионата по конному спорту
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