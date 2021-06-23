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До глубины души: 23 сильнейших фото, которые порвут ваше сердце

До глубины души: 23 сильнейших фото, которые порвут ваше сердце (23 фото)

Автор:
23 июня 2021 13:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: доброта   душа   люди   мир   сильные   сочувствие   фотомир   экология   
2134
23

Мир вертится вокруг каждого из нас: дом, работа, семья, заботы. Но если из этого круговорота выхватить одни момент, который пронзит вашу душу, то смотреть на эту жизнь мы начинаем уже совсем иначе. Если конечно ваше сердце от всей этой карусели не зачерствело и еще способно источать порывы сочувствия..

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Метки: доброта   душа   люди   мир   сильные   сочувствие   фотомир   экология   
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3  комментария
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46k
noName 53 минуты назад
Комментарий к фото
Красивая мадам
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104
Cool_Romic 3 минуты назад
Первая цепляет очень.
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5k
Wacker Полчаса назад
Ветеран и собака...
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