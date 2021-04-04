615
3
Сейчас учёные всего мира работают над созданием различных вакцин против коронавируса. У кого-то получается чуть более успешно, у кого-то чуть менее. Но филиппинский молекулярный биолог решил пойти своим путём и полностью отказался от идеи, что пациентам нужна прививка.
Никанор Аустриако, учёный и священник по совместительству, трудится над созданием вакцины, которую можно просто растворить в жидкости и выпить. Причём неважно, что это будет за жидкость, вода, молоко или даже пиво.
В основе вакцины используются дрожжи Saccharomyces boulardii. Дело в том, что учёный получил степень доктора наук в Массачусетском технологическом институте и 25 лет изучает, как же дрожжи влияют на человеческий организм.
Для своей вакцины филиппинец использует особые дрожжи, которые широко применяющиеся в качестве пробиотиков. Учёный с помощью генной инженерии изменил их так, что теперь они способны синтезировать спайковый белок, а он, в свою очередь, создаёт иммунитет к коронавирусу.
Для своей вакцины филиппинец использует особые дрожжи, которые широко применяющиеся в качестве пробиотиков. Учёный с помощью генной инженерии изменил их так, что теперь они способны синтезировать спайковый белок, а он, в свою очередь, создаёт иммунитет к коронавирусу.
Уникальность дрожжевой вакцины не только в том, что её можно растворить в пиве, но и в том, что для её хранения не нужны холодильники для хранения. А это значит, что вакцину можно доставить даже в самые отдалённые уголки Филиппин, где просто нет медперсонала.
В настоящий момент вакцина тестируется на мышах. Учёный надеется, что к концу года она будет готовой. По словам биолога, вакцина не даст полную гарантию от вируса, но она способна существенно поднять иммунитет и защитить от тяжёлого течения болезни.
В настоящий момент вакцина тестируется на мышах. Учёный надеется, что к концу года она будет готовой. По словам биолога, вакцина не даст полную гарантию от вируса, но она способна существенно поднять иммунитет и защитить от тяжёлого течения болезни.
Источник:
Ссылки по теме:
- Аналитики предсказывают победу над коронавирусом через семь лет
- Директор казино в Канаде уволился после скандала: ради вакцинации он изменил свое происхождение
- Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей
- Скоро и на "Алиэкспресс": в Китае задержаны производители поддельной вакцины от COVID-19
- Профессор-биолог перечислила, для кого отменяется вакцинация против коронавируса
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
Но я оптимист. Не вакцинируюсь, пиво купил. Жду пивную вакцину.
это как религиозный атеист
=========
Чувак изобрёл брагу?
Друг споашивает.