Уникальность дрожжевой вакцины не только в том, что её можно растворить в пиве, но и в том, что для её хранения не нужны холодильники для хранения. А это значит, что вакцину можно доставить даже в самые отдалённые уголки Филиппин, где просто нет медперсонала.

В настоящий момент вакцина тестируется на мышах. Учёный надеется, что к концу года она будет готовой. По словам биолога, вакцина не даст полную гарантию от вируса, но она способна существенно поднять иммунитет и защитить от тяжёлого течения болезни.