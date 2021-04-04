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На Филиппинах создают вакцину от COVID-19, которую можно выпить с пивом

На Филиппинах создают вакцину от COVID-19, которую можно выпить с пивом (3 фото)

Автор:
04 апреля 2021 14:07
Сообщество : Пандемия
Метки: Биолог   Вакцина   коронавирус   пандемия   пиво   ученый   филиппины   
615
3
Сейчас учёные всего мира работают над созданием различных вакцин против коронавируса. У кого-то получается чуть более успешно, у кого-то чуть менее. Но филиппинский молекулярный биолог решил пойти своим путём и полностью отказался от идеи, что пациентам нужна прививка.

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Метки: Биолог   Вакцина   коронавирус   пандемия   пиво   ученый   филиппины   
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7  комментариев
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174
Михаил 2 часа назад
Аффтар, фразу "вакцину можно..." можно использовать только когда она готова.
Но я оптимист. Не вакцинируюсь, пиво купил. Жду пивную вакцину.
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3k
Свирепый Бамбр 12 минут назад
"учёный и священник"
это как религиозный атеист
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10k
Bill 54 минуты назад
Массачусетскому технологическому институту требуются испытатели вакцины. Оплата: $4000/месяц. Знание английского языка не обязательно.
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270
Nane First NameLast Час назад
25 лет изучает, как же дрожжи влияют на человеческий организм
=========
Чувак изобрёл брагу?
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3k
Александр Час назад
Им там актуальнее вакцину делать, которой можно будет "вмазаться"...
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
А с водкой можно смешивать?
Друг споашивает.
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4k
Дарвин и аморальная премия Великий Кормчий 2 часа назад
Другу уже хватит-он уже слово нормально вымолвить не может
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