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Что характерно, 49-летний сожитель остался жив. Вот такая Санта-Барбара по-димитровградски.
Ревность - чувство серьезное, и недооценивать его нельзя. Особенно, если дело касается измен.
37-летняя жительница Ульяновской области, вернувшись из магазина, застала свою 60-летнюю мать в постели со своим сожителем. Такого двойного предательства со стороны близких людей она не ожидала. Не совладав с гневом, димитровчанка набросилась на свою мать с ножом. От удара в живот пожилая женщина скончалась на месте.
Как сообщают СМИ, «в отношении обвиняемой по ходатайству следователя Следственного комитета была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается».
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