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Россиянка, застав сожителя в постели своей матери, оскорбилась и лишила жизни соперницу

Россиянка, застав сожителя в постели своей матери, оскорбилась и лишила жизни соперницу (3 фото)

Автор:
26 марта 2021 16:01
Сообщество : Криминал
Метки: Димитровград   измена   криминал   отношения   отомстила   семья   сожитель   
556
3
Что характерно, 49-летний сожитель остался жив. Вот такая Санта-Барбара по-димитровградски.

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Метки: Димитровград   измена   криминал   отношения   отомстила   семья   сожитель   
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13  комментариев
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57k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
надо еще у мужика голову проверить , залезть на 60 летнюю бабушку ...больной ублюдок
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60k
Viktor Александр Ломовицкий 2 часа назад
Дык ему 49, у меня одно время была подруга на 12 лет старше и ничего, даже классно!
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747
Айтжан 48 минут назад
Страшно до чего докатились....
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1k
Broscan Час назад
Ну судя по чистоте ковра понятно,обычные алкоголики!
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36k
dima423 Час назад
епанутые... так много епанутости в 1 случае это уже перебор)) один бабку трахать полез, другая к 49 летнему пердуну ревнует, да еще и настолько что убивать готова... бабка тоже, 60 лет а все туда же ...трахаться ей охото, да еще с мужиком дочери, неужели настолько чешется там)) жесть короче
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8k
Alexander 3 часа назад
Вот, умеют же люди развлекаться…
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4k
TirAn 3 часа назад
геронтофилия кажется
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9k
Мафусаил TirAn 3 часа назад
это если разница 25лет...
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4k
Bartello Мафусаил 23 минуты назад
и она - не Пугачёва
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150k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Сайт прекрасного настроения, особенно на выходных, ведь в будние дни мало негатива в Мире)
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dima423 ☭Cheкаво☭ Час назад
чего так переживаешь за них сильно?)))
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