Бывшая жена миллиардера вышла замуж за учителя

50-летняя Маккензи Скотт, бывшая жена Джеффа Безоса, совладельца компании Amazon и самого богатого человека в мире, вновь вышла замуж. Ее избранником стал учитель частной школы "Лейксайд" в Сиэттле Дэн Джуитт. Именно в этой школе учатся дети Маккензи и Безоса, и Джуитт учит их естествознанию. Именно там они познакомились с Маккензи. Обучение в школе стоит $38000 в год, но Маккензи, которой после развода с Безосом досталось $53 миллиарда, может себе это позволить. По соглашению о разводе, четверо их общих с Безосом детей живут с матерью. Помимо воспитания детей, Смит занимается писательством и благотворительностью. Недавно она поменяла личные данные на своих страничках в соцсетях, указав, что живет в Сиэттлетс четырьмя детьми и мужем Дэном. Безос с радостью отреагировал на новость о замужестве бывшей супруги. "Дэн - классный парень, и я рад за них обоих!" - написал он.