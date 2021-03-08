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Бывшая жена миллиардера вышла замуж за учителя

Бывшая жена миллиардера вышла замуж за учителя (7 фото)

Автор:
08 марта 2021 13:23
Сообщество : Истории
Метки: Джефф Безос   Маккензи Скотт   брак   истории   любовь   не в деньгах счастье   развод   семья   
1869
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Экс-супруга самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, 50-летняя Маккензи Скотт, вышла замуж за учителя естественных наук Дэна Джуитта, который преподает в школе у ее детей. Бывший муж Маккензи пожелал им удачи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джефф Безос   Маккензи Скотт   брак   истории   любовь   не в деньгах счастье   развод   семья   
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12  комментариев
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8k
ДядяТоля 2 часа назад
мне вот прям нисколько не стыдно смотреть пиратские фильмы Amazon Studios
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69
PLATON 21 минуту назад
тяга у нее видать хорошая и дымоход прочищен !
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30k
Korolev 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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6k
zurapod Полчаса назад
Ну вроде всё хорошо. он выглядит вполне приличным мужчиной. она вполне приличная женщина. все счастливы. и нет причин злопыхать и говорить о них гадости.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Что с ней Безос сделал?
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7k
costa 59 минут назад
Надо полагать дети триллионера не ходили в "обычную школу" поэтому и учитель естественных наука работающих в такой школе - тоже не совсем обычный учитель.
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7k
Прохожий3 3 часа назад
Ну а что? Деньги есть, дети пристроены. Можно и пожить в свое удовольствие - с кем хочешь и как хочешь. Просто делать то что нравится и не о чем не думать. Главное чтобы здоровье было в порядке, а то бывают случаи когда ни за какие деньги не купишь.
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5k
Vadim Прохожий3 24 минуты назад
Ну если не совсем всё запустить, то бОльшая часть болячек на их уровне лечится без проблем. Разве что какие-то агрессивные формы рака это приговор.
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75k
Броненосец Потелкам Vadim 4 минуты назад
Рокфеллеру поменяли сердце 6 раз, помер " под 100 лет"
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53k
Андрей 3 часа назад
Может ли женщина сделать мужа миллионером? Несомненно, особенно если он - миллиардер.
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6k
BenderRodriguez Андрей 53 минуты назад
Конкретно в этом случае, они все вместе начинали. Так что она по праву получила половину бабла.
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1
Anna Kulikova 3 часа назад
Любовь, что тут поделаешь.
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