Бывшая жена миллиардера вышла замуж за учителя

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Экс-супруга самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, 50-летняя Маккензи Скотт, вышла замуж за учителя естественных наук Дэна Джуитта, который преподает в школе у ее детей. Бывший муж Маккензи пожелал им удачи.
50-летняя Маккензи Скотт, бывшая жена Джеффа Безоса, совладельца компании Amazon и самого богатого человека в мире, вновь вышла замуж. Ее избранником стал учитель частной школы "Лейксайд" в Сиэттле Дэн Джуитт. Именно в этой школе учатся дети Маккензи и Безоса, и Джуитт учит их естествознанию. Именно там они познакомились с Маккензи. Обучение в школе стоит $38000 в год, но Маккензи, которой после развода с Безосом досталось $53 миллиарда, может себе это позволить. По соглашению о разводе, четверо их общих с Безосом детей живут с матерью. Помимо воспитания детей, Смит занимается писательством и благотворительностью. Недавно она поменяла личные данные на своих страничках в соцсетях, указав, что живет в Сиэттлетс четырьмя детьми и мужем Дэном. Безос с радостью отреагировал на новость о замужестве бывшей супруги. "Дэн - классный парень, и я рад за них обоих!" - написал он.
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В сообщении пары о свадьбе Джуитт заявил, что поддерживает желание жены заниматься благотворительностью. "Мне странно обещать отдавать большую часть своего состояния на благотворительность, поскольку я никогда не планировал располагать состоянием, делающим подобное заявление осмысленным, - говорит Джуит. - Я всю жизнь работаю учителем, и всегда для меня были ориентиром те люди, у которых я учился, благодаря их щедрой поддержке. Я старался следовать их примеру, делиться своими ресурсами - знаниями, временем, энергией, материальными ценностями, - с теми, кто в этом нуждался. А теперь, по счастливому совпадению, я женат на одной из самых добрых и щедрых женщин, и готов разделить с ней стремление поделиться с миром богатством, исчисляемым в финансах".
С момента развода с Безосом в 2019 году Маккензи Скотт, которая вместе с бывшим мужем стояла у истоков Amazon, активно занимается благотворительностью. Только в 2020 году она потратила на благотворительные программы более 6 миллиардов долларов. Среди ее подопечных - 116 некоммерческих и болаготворительных организаций, университетов и местных сообществ.
Маккензи и Джефф Безос состояли в браке более 20 лет, с 1993 по 2019 год. Их брак был расторгнут по инициативе Маккензи, когда вскрылась измена Безоса супруге с Лорен Санчез, которая и сейчас остается подругой Безоса.
Точно неизвестно, когда Маккензи начала встречаться с Дэном Джуитом. О своем браке они объявили на днях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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