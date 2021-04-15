FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Психология 311 постов • 222 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Психология  
5 фраз от женщин, которые раздражают всех мужчин без исключения

5 фраз от женщин, которые раздражают всех мужчин без исключения (6 фото)

Автор:
15 апреля 2021 08:48
Сообщество : Психология
Метки: взаимоотношения   женские фразы   любовь   мужчина и женщина   отношения   психология   семья   
1094
6
Отношения между партнерами - непростая штука. Порой надо искать компромиссы, идти на уступки, притираться в быту, но не всем удается найти баланс и ту самую гармонию, чтобы прожить вместе всю жизнь. От некоторых женщин мужчины бегут. Но почему? Сейчас мы перечислим ТОП-фраз, которые отбивают всякое желание общаться с женщинами.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: взаимоотношения   женские фразы   любовь   мужчина и женщина   отношения   психология   семья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
insaider 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петрович Минуту назад
Есть универсальный ответ на эти фразы - нахер это туда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serj81 Минуту назад
Инфантил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 2 минуты назад
Есть еще "а что ты вообще можешь"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aleksandr 4 минуты назад
Это всё фигня.
САМАЯ бесящая фраза: "Настоящий мужчина должен..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото) Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото) Любовь длиною в жизнь: Они были женаты 71 год и умерли в один день Любовь длиною в жизнь: Они были женаты 71 год и умерли в один день Когда узнал себя на 100%: убойные ситуации из семейной жизни Когда узнал себя на 100%: убойные ситуации из семейной жизни 6 неявных признаков, что нужно срочно избавляться от девушки, с которой вы встречаетесь 6 неявных признаков, что нужно срочно избавляться от девушки, с которой вы встречаетесь 9 признаков идеальных отношений 9 признаков идеальных отношений Когда поссорился с женой: 14 примеров изощренной женской мести Когда поссорился с женой: 14 примеров изощренной женской мести
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

495237



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 увлекательных снимков всяких редкостей
2
15
15 увлекательных снимков всяких редкостей
Скромность — лучшее украшение для человека
4
82
Скромность — лучшее украшение для человека
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Все ради хайпа: блогер на Lamborghini Urus перепрыгнул через Aventador
0
16
Все ради хайпа: блогер на Lamborghini Urus перепрыгнул через Aventador
Самоделка родом из СССР: уникальный автомобиль «Фламинго»
0
1
Самоделка родом из СССР: уникальный автомобиль «Фламинго»
Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото)
Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#интересное#дтп#сша#история#СССР#авто аварии#автомир#полиция#актеры
#фото#прикол#факты#подборка#аварии#шоу бизнес#автомобили#прикольные#космос#авария дня
#Юмор#Россия#животные#картинки#люди#кино#знаменитости#в мире#природа#дети

На что жалуетесь?

Вернуться