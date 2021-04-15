5 фраз от женщин, которые раздражают всех мужчин без исключения

Иногда девушки рисует себе в голове идеальный образ партнера, а встречая парня, начинают натягивать свои ожидания на него. Когда у них не получается, случаются претензии в стиле "Ты не мужчина!", "Ты неудачник!". Такие фразы дают понять, что мужчина - ни на что не способен, что на него нельзя положиться, тогда зачем сворачивать горы и бросать все к ногам возлюбленной? Если женщина считает мужчину неудачником, то лучше от него уйти.