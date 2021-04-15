5 фраз от женщин, которые раздражают всех мужчин без исключения

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Отношения между партнерами - непростая штука. Порой надо искать компромиссы, идти на уступки, притираться в быту, но не всем удается найти баланс и ту самую гармонию, чтобы прожить вместе всю жизнь. От некоторых женщин мужчины бегут. Но почему? Сейчас мы перечислим ТОП-фраз, которые отбивают всякое желание общаться с женщинами.
1. "Да ты такой же, как все"
Еще вариации этой фразы: "Вы все одинаковые" и "Все мужики козлы". Мужчины не хотят общаться с женщинами, которые обвиняют во всем мужчин: в собственных неудачах, не сложившихся отношениях, в равнодушии. Позиция жертвы отбивает всякое желание стараться и что-то делать для отношений, если результат будет один - ведь ясно, что усилий не оценят, когда всех стригут под одну гребенку.
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2. "А я тебя предупреждала!"
Мужчины не хотят, чтобы их тыкали носом в неудачи. Разве кто-то желает ежедневно слушать о том, в чем был не прав? От женщины, которая повторяет, как попугай, что она предупреждала, парни убегают. Обычно такие девушки превращают даже сильных мужчин в угнетенных и неуверенных в себе, неспособных принять какое-либо решение. В самом деле, женщина хочет быть права или счастлива, когда повторяет заезженную фразу? Злорадство еще никому не помогло укрепить отношения!
3. "Ты ведешь себя не как мужчина"
Иногда девушки рисует себе в голове идеальный образ партнера, а встречая парня, начинают натягивать свои ожидания на него. Когда у них не получается, случаются претензии в стиле "Ты не мужчина!", "Ты неудачник!". Такие фразы дают понять, что мужчина - ни на что не способен, что на него нельзя положиться, тогда зачем сворачивать горы и бросать все к ногам возлюбленной? Если женщина считает мужчину неудачником, то лучше от него уйти.
4. "Вот и иди к другой бабе, пусть она тебе..."
"Вот и ищи другую!" - часто во время ссоры девушки бросают эту фразу партнерам в лицо. Зачем женщины вселяют мужчинам мысль о том, что стоит поискать кого-то еще, если возникло непонимание? Даже если парень не собирался искать новую партнершу, эфемерная другая все равно будет маячить где-то на горизонте.
5. "А вот муж моей подруги"
Новая вариация фразы "Сын маминой подруги", на место "сына" можно подставить любое нужное слово: муж, парень, любовник, ухажер. Самое ужасное, что может сделать женщина, это сравнивать мужчину с другим самцом. "А вот муж моей подруги" - даже начало фразы уже раздражает. Мужчина хочет чувствовать себя главным и лучшим в отношениях с партнершей, а сравнения с другими (не в свою пользу) только подталкивает к мыслям о том, что стоит поискать девушку, которая оценит по достоинству.
А какие фразы, брошенные женщинами, бесят вас больше всего?
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