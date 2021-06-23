Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги

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Малайзийский спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив предыдущий мировой рекорд по прыжку с места на одной ноге.
Малазийский спортсмен побил мировой рекорд Гиннеса в прыжках с места на одной ноге, когда ему удалось выполнить вертикальный прыжок на 1 метр 38 сантиметров. 29-летний Хариндер Сехон, вратарь национальной сборной Малайзии по крикету, побив рекорд 1 метр 34 сантиметра, установленный канадцем Эваном Унгаром.
Видео рекордного прыжка Сехона было размещено в фейсбуке университетом Лоборо, где учился Сехон.
"Я просто в шоке, когда думаю об этом, и меня до сих пор трясет, когда вижу это на видео. Я приложил много усилий и многим пожертвовал, чтобы добиться этого, - заявил Сехон. - Я хотел бы поблагодарить все огромное мировое сообщество прыгунов за их любовь и поддержку".
Сехон сказал, что тренировался почти 5 месяцев, чтобы побить рекорд. Также он заявил, что теперь его цель - побить рекорд по прыжкам в длину с места.
"Я просто в шоке, когда думаю об этом, и меня до сих пор трясет, когда вижу это на видео. Я приложил много усилий и многим пожертвовал, чтобы добиться этого, - заявил Сехон. - Я хотел бы поблагодарить все огромное мировое сообщество прыгунов за их любовь и поддержку".
Сехон сказал, что тренировался почти 5 месяцев, чтобы побить рекорд. Также он заявил, что теперь его цель - побить рекорд по прыжкам в длину с места.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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