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Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги

Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Хариндер Секон   книга гиннеса   малайзия   на одной ножке   новости   прыжок в высоту   рекорд   
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Малайзийский спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив предыдущий мировой рекорд по прыжку с места на одной ноге.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Хариндер Секон   книга гиннеса   малайзия   на одной ножке   новости   прыжок в высоту   рекорд   
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NIS Полчаса назад
В крикет играл кузнечик ..
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Свирепый Бамбр 45 секунд назад
Ну все, нацгерой!
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11k
net 22 минуты назад
какой только херней не страдают люди
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