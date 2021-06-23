Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги

Видео рекордного прыжка Сехона было размещено в фейсбуке университетом Лоборо, где учился Сехон.

"Я просто в шоке, когда думаю об этом, и меня до сих пор трясет, когда вижу это на видео. Я приложил много усилий и многим пожертвовал, чтобы добиться этого, - заявил Сехон. - Я хотел бы поблагодарить все огромное мировое сообщество прыгунов за их любовь и поддержку".

Сехон сказал, что тренировался почти 5 месяцев, чтобы побить рекорд. Также он заявил, что теперь его цель - побить рекорд по прыжкам в длину с места.