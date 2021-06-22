Пара заметила, как мужчина выбросил сумку, но они ее подобрали и теперь у них новый друг

«Мы приняли решение оставить малыша себе и дали ему имя Лоренцо. Сейчас он живет у нас, мы воспитываем его», – сообщает Пабло.



Кажется, что пес нашел свою семью. Пара продолжает недоумевать и не понимает, кто так жестоко обошёлся с малышом.