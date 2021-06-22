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Пара заметила, как мужчина выбросил сумку, но они ее подобрали и теперь у них новый друг

Пара заметила, как мужчина выбросил сумку, но они ее подобрали и теперь у них новый друг (5 фото)

Автор:
22 июня 2021 11:55
Метки: добро   пара   щенок   
1744
5
Весной супружеская пара устроила прогулку на велосипедах, выбрав для маршрута достаточно спокойную дорогу в Парагвае. Во время поездки они увидели, как на дороге притормозил автомобиль.
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457
Будьте крепенькими и здоровенькими! 4 часа назад
Малыш, тебе повезло дважды.
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−1
Meri Poppins Ufa Час назад
В тексте - то сумка, то пакет; на фотках тоже розовый пакет на руле.
Но как говорят, есть ли жизнь на марсе, нет ли... какая разница.
Сложности перевода... Красивая милая история, и таких реальностей - сотни.
К нам во двор, когда перебегавшую дорогу нашу кошку машина полураздавила: приехали по звонку управдомши две девушки на приличной иномарке, отвезли нас ночью в дежурную ветлабораторию. Занимаются спасением бродячих и больных животных (группа ВК) бескорыстно, тратят свои деньги...
Хороший пост. Ставлю плюс.
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8k
БарНалей 2 часа назад
Если это та фотка, которая на фото, то и сумочку не кислую приобрели.
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Alex

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