Пара заметила, как мужчина выбросил сумку, но они ее подобрали и теперь у них новый друг

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Весной супружеская пара устроила прогулку на велосипедах, выбрав для маршрута достаточно спокойную дорогу в Парагвае. Во время поездки они увидели, как на дороге притормозил автомобиль.
Водитель не вышел, но пара увидела, как из окна вылетела незначительных размеров сумка. Далее авто удалилось.
Велосипедисты решили посмотреть, что внутри, и находка для них стала неожиданностью.
Велосипедисты решили посмотреть, что внутри, и находка для них стала неожиданностью.
Когда молодые люди приблизились к пакету, они поняли, внутри сидит щенок, который моментально побежал к ним.
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«Мы поняли, что это пушистое крохотное создание, которое не заслуживает того, как с ним поступили» – говорит Пабло.
Пара осмотрела собаку, и с виду не обнаружили ничего подозрительного. Пес казался вполне здоровым и счастливым.
Супруги не знали, что делать с находкой и намеревались отправить ее в приют, но после передумали, и забрали домой.
Супруги не знали, что делать с находкой и намеревались отправить ее в приют, но после передумали, и забрали домой.
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Но как говорят, есть ли жизнь на марсе, нет ли... какая разница.
Сложности перевода... Красивая милая история, и таких реальностей - сотни.
К нам во двор, когда перебегавшую дорогу нашу кошку машина полураздавила: приехали по звонку управдомши две девушки на приличной иномарке, отвезли нас ночью в дежурную ветлабораторию. Занимаются спасением бродячих и больных животных (группа ВК) бескорыстно, тратят свои деньги...
Хороший пост. Ставлю плюс.