Экранная смерть персонажа — это то, с чем приходится сталкиваться любому актёру, кто за свою жизнь отыграл более десятка ролей. Ведь рано и поздно вам обязательно предложат сыграть того персонажа, кто по ходу сюжета должен откинуть коньки — тут уж без вариантов.

В интернете давно пошучивают над британским актёром Шоном Бином, чьи герои якобы умирают чаще всего в голливудском кино. Но эту теорию в сети уже опровергли методом подсчёта точного количества смертей персонажей Бина и других актёров. Да, кто-то действительно настолько заморочился!

С помощью полученных данных был составлен топ-15 актёров и актрис, чьи персонажи чаще всего умирают на экране. Так вот, Шон Бин не вошёл даже в первую пятёрку. Весь список перед вами — с указанием количества смертей и общего количества фильмов каждого из участников.

15 место: Сигурни Уивер — 13 смертей