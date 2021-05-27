Оказывается, в рейтинге актеров, которые умирали на экране чаще всего, Шон Бин – далеко не на первом месте
Экранная смерть персонажа — это то, с чем приходится сталкиваться любому актёру, кто за свою жизнь отыграл более десятка ролей. Ведь рано и поздно вам обязательно предложат сыграть того персонажа, кто по ходу сюжета должен откинуть коньки — тут уж без вариантов.
В интернете давно пошучивают над британским актёром Шоном Бином, чьи герои якобы умирают чаще всего в голливудском кино. Но эту теорию в сети уже опровергли методом подсчёта точного количества смертей персонажей Бина и других актёров. Да, кто-то действительно настолько заморочился!
С помощью полученных данных был составлен топ-15 актёров и актрис, чьи персонажи чаще всего умирают на экране. Так вот, Шон Бин не вошёл даже в первую пятёрку. Весь список перед вами — с указанием количества смертей и общего количества фильмов каждого из участников.
15 место: Сигурни Уивер — 13 смертей
Всего фильмов: 82.
На фото актриса в фильме «Чужой 3» (1992).
14 место: Билл Пэкстон — 15 смертей
Всего фильмов: 93. Билл Пэкстон — уникальный актёр, чьих персонажей в разных фильмах убивали Хищник, ксеноморф из «Чужого» и Терминатор.
На фото актёр в фильме «Чужой 2» (1986).
13 место: Гэри Бьюзи — 19 смертей
Всего фильмов фильмов: 172.
На фото актёр в фильме «В осаде» (1992).
12 место: Шелли Уинтерс — 19 смертей
Всего фильмов: 162. При одинаковом количестве смертей, мы ставили выше тех актёров, у кого меньше общее число фильмов.
На фото актриса в фильме «Место под солнцем» (1951).
11 место: Роберт Де Ниро — 19 смертей
Всего фильмов: 115.
На фото актёр в фильме «Джокер» (2019).
10 место: Микки Рурк — 22 смерти
Количество фильмов: 77.
На фото актёр в фильме «Железный человек 2» (2010).
9 место: Лиам Ниссон — 24 смерти
Всего фильмов: 119.
На фото актёр в фильме «Звёздные войны. Эпизод первый: Скрытая угроза» (1999).
8 место: Майкл Бин — 24 смерти
Всего фильмов: 102. Несмотря на такое количество экранных смертей, персонаж Бина оказывается одним из троих людей, кто выживает в фильме «Чужие». Да, актёр, как и Билл Пэкстон, сражался и с ксеноморфами, и с Терминатором.
На фото актёр в фильме «Терминатор» (1984).
7 место: Шон Бин — 25 смертей
Всего фильмов: 119. Неужели так низко? Кстати, недавно Шон Бин признался, что решил завязать со смертями своих персонажей и отныне отклоняет подобные предложения.
На фото актёр в сериале «Игра престолов» (2011-2019).
6 место: Шарлиз Терон — 25 смертей
Всего фильмов: 52. Оказывается, персонажи Шарлиз умирают практически в каждом втором её фильме!
На фото актриса в фильме «Прометей» (2012).
5 место: Сэмюэл Л. Джексон — 28 смертей
Всего фильмов: 176.
На фото актёр в фильме «Джанго освобождённый» (2012).
4 место: Винсент Прайс — 32 смерти
Количество фильмов: 201.
На фото актёр в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (1990).
3 место: Бела Лугоши — 36 смертей
Количество фильмов: 116.
На фото актёр в фильме «Дракула» (1931).
2 место: Джон Хёрт — 45 смертей
Количество фильмов: 205.
На фото актёр в фильме «V — значит вендетта» (2006).
1 место: Кристофер Ли — 60 смертей
Количество фильмов: 280.
На фото актёр в фильме «Властелин колец: Две крепости» (2002).
А вот если бы в списке был актёр Дэвид Кэррадин, исполнитель роли Билла из «Убить Билла», то количество смертей его персонажей было бы спорным, ведь существует фанатская теория о том, что в конце истории героиня Умы Турман на самом деле не убивает его. Как такое может быть?
Источник:
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Тогда у Шона Бина 21%, а у Кристофер Ли 21,43. Т.е почти одинаковый. Ну а лидер из представленных Шарлиз Терон со своими 48%.