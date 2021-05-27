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Актеры, которые&nbsp;умирали на экране чаще всего

Актеры, которые умирали на экране чаще всего (16 фото)

Автор:
27 мая 2021 07:35
Сообщество : Кино
Метки: актер   интересно   кино   роль   смерть   фильм   
1052
16

Оказывается, в рейтинге актеров, которые умирали на экране чаще всего, Шон Бин – далеко не на первом месте

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Метки: актер   интересно   кино   роль   смерть   фильм   
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3  комментария
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1k
maloy 49 минут назад
Все таки, немного не правильный рейтинг))) Было бы справедливым подсчёт по формуле: (количество смертей / количество фильмов) * 100. Т.е расчёт процента.
Тогда у Шона Бина 21%, а у Кристофер Ли 21,43. Т.е почти одинаковый. Ну а лидер из представленных Шарлиз Терон со своими 48%.
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1k
Дмитрий Носов 16 минут назад
А как же актеры в фильмах "Грань будущего" или "День сурка" (и ему подобных). Там в течение одного фильма только смертей немеряно)
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906
bigkoss 50 минут назад
Ален Делон если верить гуглу умирал 27 раз
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