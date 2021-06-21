Для чего на «Ижмаше» делали зеленые автоматы Калашникова

Автомат Калашникова имеет множество модификаций. Однако, далеко не каждый знает о том, что существует АК-74, который отличается от штатной модели лишь тем, что имеет зеленое цевье. Столь специфический автомат производился в годы Советского Союза на «Ижмаше» не просто так. Более того, получить в руки его мог далеко не каждый военнослужащий. Самое время выяснить, для чего же они были нужны и кому полагались.

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Автоматы Калашникова с зеленым цевьем, рукояткой, прикладом и магазинами – редкое явление. Выпускались такие на родном «Ижмаше» во времена Советского Союза небольшими партиями в качестве наградных.

Интересно, что полагались они только бойцам пограничных войск страны, которые находились под эгидой КГБ. Это были далеко не первые наградные автоматы для пограничников в истории СССР. Однако автоматы именно с зеленым цевьем стали делать в 1973 году.

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Наградные подписи могли немного отличатся. Бывали такие: 0

И такие: 0

Важной отличительной особенностью наградного оружия было то, что на нем красовалась табличка с надписью: «Отличному пограничнику победителю в соцсоревновании. Конструктор М.Калашников». Пластинка чаще всего при этом была черного или коричневого цвета.

В зависимости от серии, отличатся могли и пластиковые зеленые приклады. Некоторые из них, например, имели гладкую поверхность с резиновым затыльником. Другие приклады отличались наличием боковые выемок. Внутри каждого приклада хранился пенал с принадлежностями для ухода за оружием.

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В годы СССР такие АКМ хранились на пограничных заставах и были подобны переходящему из рук в руки вымпелу. Само собой, полагалось такое оружие только отличившимся в службе или учебе солдатам. В комплект с автоматом входили также магазины зеленого цвета. Они также могли иметь незначительные отличия, в зависимости от серии производства. Иногда, в силу «проблем обеспечения» оттенок магазинов (или некоторых магазинов) мог не совпадать с оттенком цевья, приклада и ручки.

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После развала Советского Союза наградные автоматы никуда не делись. Поначалу они оставались на пограничных заставах республик, которые вышли из состава страны. Однако, на сегодняшний день такое оружие не состоит на вооружении и является настоящим раритетом – мечтой отечественного коллекционера. Все потому, что большая часть зеленых АКМ была или уничтожена в 1990-2000 годы во время массовой утилизации стрелкового оружия или «утеряна».

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