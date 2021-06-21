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Для чего на «Ижмаше» делали зеленые автоматы Калашникова

Для чего на «Ижмаше» делали зеленые автоматы Калашникова (7 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 13:44
Метки: AK-74   СССР   зеленые автоматы   история   пограничные войска   факты   
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Автомат Калашникова имеет множество модификаций. Однако, далеко не каждый знает о том, что существует АК-74, который отличается от штатной модели лишь тем, что имеет зеленое цевье. Столь специфический автомат производился в годы Советского Союза на «Ижмаше» не просто так. Более того, получить в руки его мог далеко не каждый военнослужащий. Самое время выяснить, для чего же они были нужны и кому полагались.

Источник:

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Метки: AK-74   СССР   зеленые автоматы   история   пограничные войска   факты   
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4k
livaneth 3 часа назад
А этот кому? И за какой подвиг?
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6k
Trenzel2003 Час назад
Да все просто. Зеленый, значит экологичный. После употребления, трупы утилизировать не нужно.
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30k
russger 2 часа назад
Прям как скины на оружие в играх :)
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9k
K7OO 3 часа назад
А я думал зеленые - значит экологичные, без газовых выхлопов.)
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81k
Taras Kozalupko 4 часа назад
У нас в части (далеко не КГБ и погранцы) на инвентаризации рав, попадались такие вот зеленые штык ножи в зелёных ножнах.
Тогда даже и не обратили на них внимание, штык-нож и штык нож.
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11k
Bill 4 часа назад
Кстати, а почему морякам-подводникам вручали калаши синего цвета?
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