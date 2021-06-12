Как викинги исследовали моря с помощью "солнечного камня"

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Викинги бороздили открытое море с помощью кристалла? Звучит как что-то из области фантастики, но как доказали ученые, вполне могло быть правдой. В древних сагах о викингах используется термин sólarsteinn (“солнечный камень”) - он обозначал кристалл, который помогал им определять положение Солнца на небосклоне даже в облачных и туманных условиях. Что еще известно об этом загадочном кристалле?
Какую функцию выполнял "солнечный камень"?
Викинги много лет бороздили моря от Норвегии до Северной Америки, Шотландии и Ирландии. В солнечные дни они ориентировались по небу без всяких компасов. Но как они ориентировались, когда солнца не было? Это долго оставалось загадкой. Оказывается, особый кристалл помогал им определять положение Солнца на небе в любое время, даже когда его не было видно. У этого камня обнаружились удивительные оптические свойства - благодаря высокому двойному лучепреломлению света он мог разделять "обычный" свет и поляризованный свет. Поворот кристалла в нужное положение мог “разделить два луча с одинаковой яркостью”, что и помогало викингам ориентироваться даже в плохую погоду.
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Что именно представляли собой солнечные камни?
История упоминает, что в качестве солнечных камней викингов могли использоваться “кальцит, кордиерит и турмалин”. Датский археолог Торкилд Рамскоу в 1967 году выдвинул версию, что солнечный камень - это кристалл исландского шпата, прозрачной крупнокристаллической разновидности кальцита. Исследования, проведенные в 2011 году Гаем Ропарсом, подтверждают, что с помощью этого минерала можно определить направление солнца с точностью до нескольких градусов в облачных и сумеречных условиях. Чтобы доказать это, ученые направили на кристалл луч частично поляризованного света и вращали его, пока не нашли точку, где встретились два луча. Эксперимент проводили с куском шпата, найденного на корабле викингов, потерпевшем крушение у острова Олдерни.
Ученые Денес Стас и Габор Хорват из Венгерского университета предложили более современный подход. Они сымитировали путешествия викингов на компьютере, смоделировав в том числе и солнечный камень. Результаты показали, что кристалл кордиерита в качестве солнечного камня обеспечивает самую большую точность (в диапазоне 90-100%) из всех минералов.
Викинги полагались не только на солнечные камни
В 2012 году Science Nordic описала некоторые способы, которыми викинги добирались до некоторых пунктов своих путешествий. Они использовали письменные рассказы, стихи и другую литературу, умели оценить погодные условия и вовремя остановиться. “Если, например, они уже давно миновали Фарерские острова и увидели определенную наземную птицу, это может быть признаком того, что они находятся рядом с Исландией," - пишут эксперты Science Nordic.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Берем кристал исландского шпата, на главной оси на противоположной грани ставим точку чернилами. если посмотреть на эту точку через кристал она разделится на две, как результат преломления обычного и поляризованного света. Когда кристал направлен на солнце - обе точки одинаково темные. Даже если солнце скрыто облаками.