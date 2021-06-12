Как викинги исследовали моря с помощью "солнечного камня"

Викинги много лет бороздили моря от Норвегии до Северной Америки, Шотландии и Ирландии. В солнечные дни они ориентировались по небу без всяких компасов. Но как они ориентировались, когда солнца не было? Это долго оставалось загадкой. Оказывается, особый кристалл помогал им определять положение Солнца на небе в любое время, даже когда его не было видно. У этого камня обнаружились удивительные оптические свойства - благодаря высокому двойному лучепреломлению света он мог разделять "обычный" свет и поляризованный свет. Поворот кристалла в нужное положение мог “разделить два луча с одинаковой яркостью”, что и помогало викингам ориентироваться даже в плохую погоду.