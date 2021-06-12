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Как викинги исследовали моря с помощью "солнечного камня"

Как викинги исследовали моря с помощью "солнечного камня" (5 фото)

Автор:
12 июня 2021 10:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   викинг   викинги   древние времена   история   навигация   прошлое   факты   
587
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Викинги бороздили открытое море с помощью кристалла? Звучит как что-то из области фантастики, но как доказали ученые, вполне могло быть правдой. В древних сагах о викингах используется термин sólarsteinn (“солнечный камень”) - он обозначал кристалл, который помогал им определять положение Солнца на небосклоне даже в облачных и туманных условиях. Что еще известно об этом загадочном кристалле?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   викинг   викинги   древние времена   история   навигация   прошлое   факты   
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1  комментарий
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costa Час назад
А написать или найти как собственно использовался этот кристал - религия не позволяет?
Берем кристал исландского шпата, на главной оси на противоположной грани ставим точку чернилами. если посмотреть на эту точку через кристал она разделится на две, как результат преломления обычного и поляризованного света. Когда кристал направлен на солнце - обе точки одинаково темные. Даже если солнце скрыто облаками.
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