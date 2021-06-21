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В ГИБДД выписали семь штрафов водителю внедорожника с полуголыми девицами на крыше и в прицепе

В ГИБДД выписали семь штрафов водителю внедорожника с полуголыми девицами на крыше и в прицепе (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 11:06
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   девушки   интересное   танцы   фото   чебоксары   
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По Московской набережной в Чебоксарах проехался внедорожник с полуголой девушкой на крыше и ещё несколькими в прицепе. Участник процессии остановили полицейские и выписали целых семь штрафов.

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Метки: авто   видео   девушки   интересное   танцы   фото   чебоксары   
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8  комментариев
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763
neo Полчаса назад
Правильно сделали, чё
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718
Оксид Бетона 11 минут назад
Судя по движениям - у девок течка!
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14k
Serg2001 12 минут назад
Голые бабы... автомобиль... понты... Что-то припоминаю:
Ссылка www.youtube.com
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2k
Ermolai 16 минут назад
Та, что на крыше, могла навернуться голой дупой об асфальт. Опасно так. И вообще: девки в купальниках, рэпчик и машина- это такой затертый сюжет, что тошнит. Кризис жанра.
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4k
livaneth Полчаса назад
"....так еще хочется отметить, что не всем гуляющим приятно наблюдать такое", - отмечает очевидец." - Очевидец - старая и жирная баба. А девочки в кузове вполне флапабельные.
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287
Максим livaneth 7 минут назад
Извините, а что такое "флапабельные"?
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