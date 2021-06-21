Очевидцы, конечно же, успели снять необычную процессию на видео. На автомобиле была надпись "сосисочник" и адрес тату-клуба. Организатор заявил, что просто хотел развеселить народ.

"Мы просто решили развеселить людей, ведь кто покажет такое шоу, если не мы", - сказал участник поездки по набережной.

Однако, жители Чебоксар остались недовольны таким шоу. Очнидцы рассказали, что не очень приятно было смотреть на девушек.

×