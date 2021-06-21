По Московской набережной в Чебоксарах проехался внедорожник с полуголой девушкой на крыше и ещё несколькими в прицепе. Участник процессии остановили полицейские и выписали целых семь штрафов.
Очевидцы, конечно же, успели снять необычную процессию на видео. На автомобиле была надпись "сосисочник" и адрес тату-клуба. Организатор заявил, что просто хотел развеселить народ.
"Мы просто решили развеселить людей, ведь кто покажет такое шоу, если не мы", - сказал участник поездки по набережной.
Однако, жители Чебоксар остались недовольны таким шоу. Очнидцы рассказали, что не очень приятно было смотреть на девушек.
Наблюдали такую картину: танцующие девушки в купальниках на крыше машины и в прицепе. Мало того, возникает вопрос безопасности подобных развлечений, так еще хочется отметить, что не всем гуляющим приятно наблюдать такое", - отмечает очевидец.
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Очевидцы рассказали, что автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Водителя и девушку на крыше оштрафовали. В УГИБДД МВД по Чувашской Республике сообщили, что на водителя составлено 7 административных материалов.
- Два протокола по части 1 статьи 12.5 - Управление при наличии любых неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена.
- Статья 12.6 - Управление транспортом водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.
- Часть 2 статьи 12.2 - Управление транспортом без государственных регистрационных знаков или попытка их скрыть и помешать идентифицировать.
- Часть 1 статьи 12.16 - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.
- Часть 1 статьи 12.37 - Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
- Часть 2 статьи 12.23 КОАП РФ - Перевозка людей вне кабины автомобиля, на грузовом прицепе.
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