Ремонт старого дома превратился в кошмар

Дженна Фиппс полагала, что ремонт старого дома обойдётся гораздо дешевле покупки нового жилья. Тогда она ещё не знала о назойливых "гостях" и масштабах разрушений. Своим горьким опытом она поделилась в серии видеороликов.
"Мы застряли в этом заброшенном доме и пытаемся его отремонтировать. Когда разбирали стены, нашли друзей", - рассказала девушка.
Ник, возлюбленный Фиппс, снял инсталляцию с потолка, и на него посыпались сотни муравьёв. "Не так много, как я думала", - призналась Дженна, которая с февраля документирует процесс ремонта.
Однако дизайнер одежды согласилась, что меньше всего ей нравится заниматься дезинсекцией.
За процессом работ следят 1,8 млн подписчиков. Новые владельцы уже повстречали одну крысу, двух мышей, нашли три муравейника и чемодан с книгой бойскаута, одеждой и нераспечатанными рождественскими подарками (в одном из них был заварочный чайник).
Конечно, пара не всё делает самостоятельно, ей помогают инженеры-строители .
Дом принадлежал семье, которая построила его более 60 лет назад. В начале этого года его купила Дженна.
"Он выглядит немного неухоженным, но я верю, что смогу привести его в порядок", - добавила Фиппс.
Источник:
Однако мнения её подписчиков разделились:
"Вы справитесь. За процессом так интересно наблюдать, и когда вы закончите ремонт, дом будет просто потрясающим!" - выразил свое мнение один из пользователей.
Другой раскритиковал: "Я не знаю, почему люди покупают ветхие дома. Вы же не экономите деньги, тратите время и силы на демонтаж, подвергаете себя воздействию токсинов и биологических опасностей. Оно того не стоит. Все куда хуже, чем вы думаете, особенно если есть плесень".
Третий поддержал девушку: "Мне кажется, некоторые люди сдаются слишком быстро, но это точно не про вас. Упорство окупится, вы отлично справляетесь. Этот дом - настоящее сокровище прошлого века, и его стоит спасти".
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Это любовь": 24-летняя девушка вышла замуж за 72-летнего профессора
- "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир
- "Встретить любовь после 30 нереально": влюблённые рассказали о своём опыте
- "Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике
- "Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно говорить вслух
Хотя то как к них строят, не удивительно.
Тенденция есть знаковая для фастфудовских штатов (и не только в строительстве домиков…) в целом: сверху – лак, внутри – труха.