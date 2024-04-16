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Ремонт старого дома превратился в кошмар

Ремонт старого дома превратился в кошмар

Автор:
16 апреля 2024 10:55
Сообщество : Сделай сам!
Метки: дом   жильё   история   ремонт   своими руками   сложность   
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Дженна Фиппс полагала, что ремонт старого дома обойдётся гораздо дешевле покупки нового жилья. Тогда она ещё не знала о назойливых "гостях" и масштабах разрушений. Своим горьким опытом она поделилась в серии видеороликов.

"Мы застряли в этом заброшенном доме и пытаемся его отремонтировать. Когда разбирали стены, нашли друзей", - рассказала девушка.

Ник, возлюбленный Фиппс, снял инсталляцию с потолка, и на него посыпались сотни муравьёв. "Не так много, как я думала", - призналась Дженна, которая с февраля документирует процесс ремонта.

Однако дизайнер одежды согласилась, что меньше всего ей нравится заниматься дезинсекцией.

За процессом работ следят 1,8 млн подписчиков. Новые владельцы уже повстречали одну крысу, двух мышей, нашли три муравейника и чемодан с книгой бойскаута, одеждой и нераспечатанными рождественскими подарками (в одном из них был заварочный чайник).

Конечно, пара не всё делает самостоятельно, ей помогают инженеры-строители .

Дом принадлежал семье, которая построила его более 60 лет назад. В начале этого года его купила Дженна.

"Он выглядит немного неухоженным, но я верю, что смогу привести его в порядок", - добавила Фиппс.


Однако мнения её подписчиков разделились:

"Вы справитесь. За процессом так интересно наблюдать, и когда вы закончите ремонт, дом будет просто потрясающим!" - выразил свое мнение один из пользователей.

Другой раскритиковал: "Я не знаю, почему люди покупают ветхие дома. Вы же не экономите деньги, тратите время и силы на демонтаж, подвергаете себя воздействию токсинов и биологических опасностей. Оно того не стоит. Все куда хуже, чем вы думаете, особенно если есть плесень".

Третий поддержал девушку: "Мне кажется, некоторые люди сдаются слишком быстро, но это точно не про вас. Упорство окупится, вы отлично справляетесь. Этот дом - настоящее сокровище прошлого века, и его стоит спасти".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   жильё   история   ремонт   своими руками   сложность   
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6  комментариев
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564
Алексей Куликов Час назад
За 60 лет в труху?
Хотя то как к них строят, не удивительно.
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1k
Дмитрий 20 минут назад
Напомнило старый фильм...."Мышинная охота")))
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39k
Андрей Иванов Полчаса назад
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21k
КВТИУ-80 37 минут назад
Дизайнер одежды и ремонтные работы – однако. Не нашёл ключевой момент – «цена вопроса». Впрочем, определённый вывод лично для себя я сделал после фразы: «за процессом работ следят 1,8 млн. подписчиков» Может смысл сего сетевого «ля-ля» у Дж. Фиппс весь и есть именно в их количестве? Типа удивление&наивность.
Тенденция есть знаковая для фастфудовских штатов (и не только в строительстве домиков…) в целом: сверху – лак, внутри – труха.
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452
DuckTales Час назад
Ну если денег тьма, то почему нет ?
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26k
ЦСКА Час назад
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2880 постов (2707 в горячем)

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