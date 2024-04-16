Ремонт старого дома превратился в кошмар

"Мы застряли в этом заброшенном доме и пытаемся его отремонтировать. Когда разбирали стены, нашли друзей", - рассказала девушка.

Ник, возлюбленный Фиппс, снял инсталляцию с потолка, и на него посыпались сотни муравьёв. "Не так много, как я думала", - призналась Дженна, которая с февраля документирует процесс ремонта.

Однако дизайнер одежды согласилась, что меньше всего ей нравится заниматься дезинсекцией.