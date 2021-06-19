Редкие кадры со съемочных площадок знаменитых советских фильмов

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Смоктуновский и Тарковский, Неелова и Соловей — в этой подборке фотографии съемочных процессов известных советских кинолент. От «Волги-Волги» и «Чкалова» до «Не может быть» и «Следствие вели знатоки».
1.
Рабочий момент съемок фильма «Волга-Волга». Режиссер Григорий Александров (в центре) со съемочной группой. Георгий Петрусов, январь 1937 года, г. Москва, МАММ/МДФ, фонд Рыбчинского и Гладкова.
2.
На съемках фильма «Валерий Чкалов». Актеры Петр Березов и Сергей Яров. Владислав Микоша, 1940 год, г. Ленинград, МАММ/МДФ.
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3.
Сергей Лемешев на съемках фильма «Киноконцерт 1941 г.». Владислав Микоша, 1 января 1940 - 16 июня 1941 года, г. Ленинград, МАММ/МДФ.
4.
Режиссер Григорий Александров и актеры Хосров Меликов и Любовь Орлова на съемках фильма «Одна семья». Евгений Халдей, 1 января 1943 - 1 сентября 1943 года, Азербайджанская ССР, г. Баку, МАММ/МДФ.
6.
Съемка сцены фильма «Коммунист». Неизвестный автор, 1957 год, МАММ/МДФ.
Евгений Урбанский, Софья Павлова. Справа – оператор Александр Шеленков, рядом сидит Юлий Райзман.
Евгений Урбанский, Софья Павлова. Справа – оператор Александр Шеленков, рядом сидит Юлий Райзман.
8.
Олег Попов на съемках фильма о цирке. Семен Мишин-Моргенштерн, 1959 - 1960 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
9.
Татьяна Самойлова и Иннокентий Смоктуновский на съемках фильма «Неотправленное письмо». Семен Мишин-Моргенштерн, 1959 год, МАММ/МДФ.
10.
На съемках фильма «Необыкновенный город». Семен Мишин-Моргенштерн, 1962 год, Московская обл., МАММ/МДФ.
11.
Поэты на съемках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» в Политехническом музее. Слева Евгений Евтушенко, в центре Римма Казакова, на переднем плане (спиной) — Булат Окуджава. Леонид Лазарев, 1963 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
12.
Юрий Никулин на съемках фильма «Ко мне, Мухтар!». Семен Мишин-Моргенштерн, 1964 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
13.
Слон-парикмахер на съемках фильма «Необыкновенный город». Семен Мишин-Моргенштерн, 1962 год, Московская обл., МАММ/МДФ.
14.
Актер Анатолий Солоницын и режиссер Андрей Тарковский на съемках фильма «Андрей Рублев». Евгений Умнов, 1965 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
15.
Актеры Валентина Титова и Олег Янковский во время съемок фильма «Щит и меч». Юозас Будрайтис, 1967 год, МАММ/МДФ.
17.
Актрисы Ия Саввина и Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных». Евгений Умнов, 1973 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
18.
Актрисы Майя Булгакова и Марина Неелова во время съемок фильма «С тобой и без тебя». Юозас Будрайтис, 1973 год, Калининская обл., МАММ/МДФ.
19.
Леонид Каневский на съемках телефильма «Следствие ведут знатоки». Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова, 1974 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
20.
Актрисы Елена Соловей и Наталья Лебле на съемках фильма Рустама Хамдамова «Нечаянные радости». Александр Самойлов, 1974 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
21.
Съемки фильма «Не может быть». Неизвестный автор, 4 апреля 1974 - 4 сентября 1974 года, г. Астрахань, из архива Марины Стич
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Метки: СССР актёры интересно кино фотографии
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