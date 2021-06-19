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Редкие кадры со съемочных площадок знаменитых советских фильмов

Редкие кадры со съемочных площадок знаменитых советских фильмов (22 фото)

Автор:
19 июня 2021 21:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актёры   интересно   кино   фотографии   
392
22
Смоктуновский и Тарковский, Неелова и Соловей — в этой подборке фотографии съемочных процессов известных советских кинолент. От «Волги-Волги» и «Чкалова» до «Не может быть» и «Следствие вели знатоки».
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Метки: СССР   актёры   интересно   кино   фотографии   
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65k
Варакин Алексей Полчаса назад
В "коммунисте" на фото не Урбанский
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16k
Александр Сучков Час назад
Предпоследнее фото, фильм "Не Может Быть", слева рядом Нина Гребешкова и Михаил Пуговкин- узнаваемы отлично! Хорошая подборка, кстати! Плюсую от души!
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