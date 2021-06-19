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В Астрахани кавказец не заплатил за такси и на ходу выпрыгнул из машины

В Астрахани кавказец не заплатил за такси и на ходу выпрыгнул из машины (1 фото + 4 видео)

Автор:
19 июня 2021 19:06
Сообщество : Таксисты
Метки: Астрахань   Заяц   видео   деньги   кавказец   проезд   такси   
1078
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А извиняться пришлось таксисту...

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Метки: Астрахань   Заяц   видео   деньги   кавказец   проезд   такси   
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13  комментариев
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3k
avix 2 часа назад
Если это постанова, то обоих по полной программе, чтобы неповадно было. Раньше были блогеры, они были хоть и уроды, но в целом жить не мешали. Но теперь пришли ТикТокеры. Этим важен хайп за 10 секунд и они ради него готовы уже на всё пойти. И чтобы набрать рэйтинг их развлечения всё опаснее и круче. На кол.
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636
X Æ A-12 14 минут назад
Кто не верит, того этот чурек "за мужчин не считает"! Ухаха.
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1k
Pioner76 14 минут назад
Постановка или нет, но морда у овцееба как у барана.
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5k
Duckk 45 минут назад
Жаль в Астрахани серпантина нет. Напрыгалась бы вдоволь, мартышка оральнозависимая.
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896
Денис Ануфриев 59 минут назад
любитель чупа-чупса,ну вы поняли
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4k
newegg 59 минут назад
Тут недавно тема была, спорили нахрена в повседневной жизни кредитки.
Так вот, при наличии привязанной к счету пассажира кредитки такая ситуация в принципе не возможна. Заказал такси, после поездки деньги ушли. И хоть завыпрыгивайся.
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7k
Кенвуд Час назад
По Москве таких бородатых шляется дохренища. Вот бы за них землякам стыдно стало и всех бы обратно в свои южные края забрали.
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6k
кот базилий 2 часа назад
Свернуть себе шею за 300 рублей - заманчиво .
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6k
Administrator 2 часа назад
Не постанова
В видео где они говорят сначала, что мы мол сыграли постанову для тиктока, а потом водила говорит, что рад что встретились они, что на душе у него легко стало. Видимо угрожали ему, заставили снять этот видос, сказать что постанова.
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14k
homerchik 2 часа назад
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5k
Ya 2 часа назад
Жалко что выпрыгнул не под колёса другого авто.
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
через сраный детский вк ролики как всегда через жопу. Пост- унылое г...ще. Увы, часто с использованием ВК посты идут в анус....
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