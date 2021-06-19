Во "Вконтакте" завирусилось видео с "бородатым любителем чупа-чупсов", который не заплатив за проезд, выпрыгнул из движущегося такси. Инцидент произошел около недели назад, а вчера, в виде новой серии, появилось его продолжение.





Севший в такси уроженец южных республик сразу вызвал у шофера подозрение. Лысый парень с чупа-чупсом во рту спросил у таксиста, снимает ли регистратор салон автомобиля. И, получив утвердительный ответ, заметно занервничал. Он принялся кому-то названивать, а когда автомобиль подъехал к месту назначения, признался, что у него нет денег и пообещал позже перевести деньги на карточку. Владелец автомобиля отказался от такого заманчивого предложения, развернул машину и повез бородатого "зайца" обратно, откуда привез. Тогда пассажир открыл дверь, попросил остановить, а когда таксист отказался, выпрыгнул из авто.