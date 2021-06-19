А извиняться пришлось таксисту...
Во "Вконтакте" завирусилось видео с "бородатым любителем чупа-чупсов", который не заплатив за проезд, выпрыгнул из движущегося такси. Инцидент произошел около недели назад, а вчера, в виде новой серии, появилось его продолжение.
Севший в такси уроженец южных республик сразу вызвал у шофера подозрение. Лысый парень с чупа-чупсом во рту спросил у таксиста, снимает ли регистратор салон автомобиля. И, получив утвердительный ответ, заметно занервничал. Он принялся кому-то названивать, а когда автомобиль подъехал к месту назначения, признался, что у него нет денег и пообещал позже перевести деньги на карточку. Владелец автомобиля отказался от такого заманчивого предложения, развернул машину и повез бородатого "зайца" обратно, откуда привез. Тогда пассажир открыл дверь, попросил остановить, а когда таксист отказался, выпрыгнул из авто.
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Жители города быстро выяснили личность пассажира-трюкача. Им оказался некий Ислам Умаханов. Как сообщает астраханский паблик, землякам Ислама стало стыдно за его поведение и несколько человек обратились к водителю с предложением оплатить поездку.
Видимо,
кавказский испанский стыд и стал причиной публикации нового видео, в котором водитель такси извиняется и "признается", что ролик с выпрыгиванием из машины был на самом деле постановочным и снимался восходящей звездой "ТикТока" - неподражаемым Исламом Умахановым.
А может и вправду первый ролик был постановочным, как считаете?
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Похожий инцидент произошел вчера в Казани. Таксист отказался высаживать пассажирку, которая не заплатила 398 рублей за поездку. Женщина тоже попыталась выпрыгнуть из автомобиля на ходу. Похоже, у таксистов появился новый способ наказания для недобросовестных пассажиров.
"Платить же не хотим? Будем кататься!"
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Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства инцидента. Вполне возможно, что водителя накажут.
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Так вот, при наличии привязанной к счету пассажира кредитки такая ситуация в принципе не возможна. Заказал такси, после поездки деньги ушли. И хоть завыпрыгивайся.
В видео где они говорят сначала, что мы мол сыграли постанову для тиктока, а потом водила говорит, что рад что встретились они, что на душе у него легко стало. Видимо угрожали ему, заставили снять этот видос, сказать что постанова.