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Интересные изобретения и дизайнерские решения, которые делают жизнь проще

Интересные изобретения и дизайнерские решения, которые делают жизнь проще (14 фото)

Автор:
17 июня 2021 08:11
Метки: в мире   дизайн   дизайнерские решения   интересно   подборка   
1917
14

Ежедневно в мире появляется немало интересных полезных штуковин, которые помогают людям. А скольким полезным вещам еще предстоит быть изобретенными?! Предлагаю вам посмотреть небольшую подборку изобретений и дизайнерских решений, которые делают жизнь проще.

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Метки: в мире   дизайн   дизайнерские решения   интересно   подборка   
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12  комментариев
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46k
noName Час назад
В целом херь,как по мне
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7k
Саша Смирнов 39 минут назад
Предпоследнее фото. Годится для детей. Ибо взрослому придётся спать "калачиком".
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7k
Саша Смирнов 41 минуту назад
Комментарий к фото
Сколько джоулей в горячем напитке? Сколько уйдёт в воздух? А сколько потеряется за счёт низкого КПД преобразователя тепла в электричество? И остатков энергии хватит на хотя бы на четверть заряда телефона?
С другой стороны. Какой ток может выдавать преобразователь? И сколько времени потребуется для заряда телефона этим малюсеньким током? За это время маленький стаканчик с тёплым напитком станет давным-давно холодным. Или выпитым.
Аналогичные выводы и про прохладный напиток.
Всё это теряет смысл, ибо холодный или горячий напиток имеют именно такую температуру для потребления. Нагревшийся "прохладный" напиток или остывший "горячий" напиток уже неинтересны.
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3k
Brataxe 53 минуты назад
Надеюсь это по фаренгейту?
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384
Valeri Nikolkin Час назад
Простыня с позами из Камасутры
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2k
sers Час назад
Можно что то из этого применить в реальной жизни?
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