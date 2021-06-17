Иногда кажется, что в этом мире изобрели уже всё, что могли, и никого уже ничем не удивишь: у нас и так есть десятки гаджетов и сотни вещей, которые помогают сделать жизнь комфортней. Но, как оказывается, талантливые дизайнеры и разработчики постоянно придумывают всё новые и новые предметы для нашего удобства. Это могут быть как и технические придумки, например, электронная кружка, так и маленькие повседневные идеи: продавать иголки с уже вдетой ниткой явно придумал очень добрый человек. И когда смотришь на все эти новшества, искренне восхищаешься: «Да ведь это же гениально!».

Пакет украсили узором, и теперь его можно использовать как упаковочную бумагу