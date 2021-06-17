Ежедневно в мире появляется немало интересных полезных штуковин, которые помогают людям. А скольким полезным вещам еще предстоит быть изобретенными?! Предлагаю вам посмотреть небольшую подборку изобретений и дизайнерских решений, которые делают жизнь проще.
Иногда кажется, что в этом мире изобрели уже всё, что могли, и никого уже ничем не удивишь: у нас и так есть десятки гаджетов и сотни вещей, которые помогают сделать жизнь комфортней. Но, как оказывается, талантливые дизайнеры и разработчики постоянно придумывают всё новые и новые предметы для нашего удобства. Это могут быть как и технические придумки, например, электронная кружка, так и маленькие повседневные идеи: продавать иголки с уже вдетой ниткой явно придумал очень добрый человек. И когда смотришь на все эти новшества, искренне восхищаешься: «Да ведь это же гениально!».
Пакет украсили узором, и теперь его можно использовать как упаковочную бумагу
Детские кроссовки с пищалками и специальной кнопкой, чтобы отключать пищащий звук
Не передать словами, как родители благодарны за это изобретение!
Коврик для йоги, на котором нарисованы варианты упражнений
Всё гениальное просто: ручка на коробке с пиццей!
Устали закрывать лицо панамкой или полотенцем?
Для тех, кто хочет держать голову в тени, изобрели специальный переносной тент маленького размера!
Тележки в супермаркете оснастили линзами — теперь мелкий шрифт на этикетке легко прочитать
Зарядка для телефона, которая работает от тепла или холода вашего напитка
Явный претендент на звание самой гениальной придумки: сразу видно, где какая сторона простыни!
В Швеции делают детские уголки в поездах, чтобы было не скучно в дороге
Ещё одна необычная идея: возможность выбрать мыло
Посетитель может выбрать, хочет ли он вымыть руки мылом с ароматизатором или без. Предполагается, что до еды больше подойдёт мыло без запаха.
Набор иголок, в которые нитки уже вставлены
На случай, если придётся ночевать в машине — идеально подходящий матрас
Безопасная «парковка» для собак, где можно оставить своего питомца, когда идёшь за продуктами
Источник:
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С другой стороны. Какой ток может выдавать преобразователь? И сколько времени потребуется для заряда телефона этим малюсеньким током? За это время маленький стаканчик с тёплым напитком станет давным-давно холодным. Или выпитым.
Аналогичные выводы и про прохладный напиток.
Всё это теряет смысл, ибо холодный или горячий напиток имеют именно такую температуру для потребления. Нагревшийся "прохладный" напиток или остывший "горячий" напиток уже неинтересны.
Мы не любил лёгких решений.
Пей давай.