Злободневные иллюстрации от итальянского художника Марко Мелграти

Итальянский иллюстратор Марко Мелграти создает яркие и злободневные иллюстрации, показывающие печальную правду современного общества и заставляющие задуматься. Предлагаю вам посмотреть небольшую подборку его работ.
Марко Мелграти — итальянский иллюстратор-фрилансер из Милана. Он много путешествует и работает для журналов, газет и веб-сайтов. Марко создаёт сатирические иллюстрации о жизни современного общества, глядя на него довольно критически. В работах художника отразились влияние соцсетей, коронавируса, покорение космоса и многое другое. Приятного просмотра!
Всё идёт нормально
Тяжёлые времена для путешественников
Зависимость
Шпионаж соцсетей
Дикая сторона
Туристы
Болезненные отношения
Высокий полёт
Решать проблему с помощью логики или инстинкта?
Конкистадоры
Ванитас
Ванитас — это жанр живописи, где в центре композиции находится человеческий череп. Это ранний жанр натюрморта, который аллегорично напоминает о скоротечности жизни, неотвратимости смерти и бренности бытия.
Труман
Винпир
Жаль, но не жаль
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