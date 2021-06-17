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Злободневные иллюстрации от итальянского художника Марко Мелграти

Злободневные иллюстрации от итальянского художника Марко Мелграти (15 фото)

Автор:
17 июня 2021 08:31
Сообщество : Искусство
Метки: жизнь   иллюстраторы   иллюстрации   интересно   искусство   подборка   
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Итальянский иллюстратор Марко Мелграти создает яркие и злободневные иллюстрации, показывающие печальную правду современного общества и заставляющие задуматься. Предлагаю вам посмотреть небольшую подборку его работ.

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Метки: жизнь   иллюстраторы   иллюстрации   интересно   искусство   подборка   
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