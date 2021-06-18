Забавляемся с Балабобой. Что на самом деле умеет нейросеть Яндекса

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На прошлой неделе появились первые сообщения о том, что Яндекс представил шуточную нейросеть, которая сама умеет генерировать текст. Теперь же она заработала во всю силу. Но так ли хороша эта нейросеть? Насколько она забавна? И что вообще она умеет?
Нейросеть использует разработанную командой поисковика языковую модель YaLM (Yet another Language Model).
Что же умеет эта нейросеть? Сейчас проверим!
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Не очень смешно получаются тексты в стиле "Короткие истории" и "Подписи в Instagram"
Делитесь в комментариях своими экспериментами ^_^
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