Забавляемся с Балабобой. Что на самом деле умеет нейросеть Яндекса

На прошлой неделе появились первые сообщения о том, что Яндекс представил шуточную нейросеть, которая сама умеет генерировать текст. Теперь же она заработала во всю силу. Но так ли хороша эта нейросеть? Насколько она забавна? И что вообще она умеет?