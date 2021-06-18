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Забавляемся с Балабобой. Что на самом деле умеет нейросеть Яндекса

Забавляемся с Балабобой. Что на самом деле умеет нейросеть Яндекса (16 фото)

Автор:
18 июня 2021 22:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Балабоба   генераторы текста   нейросети   текст   шуточные сервисы   яндекс   
1039
16

На прошлой неделе появились первые сообщения о том, что Яндекс представил шуточную нейросеть, которая сама умеет генерировать текст. Теперь же она заработала во всю силу. Но так ли хороша эта нейросеть? Насколько она забавна? И что вообще она умеет?

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Метки: Балабоба   генераторы текста   нейросети   текст   шуточные сервисы   яндекс   
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6  комментариев
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−37
Лучший Друг Час назад
Хрень какая-то. Но боюсь, скоро в телевизоре нам будут вещать вертуальные политики с лицами дипфейк, а тексты им писать нейросеть.....
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11k
Bill 46 минут назад
К сожалению, это наше будущее. Я даже на этом сайте 50/50 не уверен что общаюсь с живыми людьми.
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8k
costa 48 минут назад
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