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О словах в русском языке, которые пишутся по-разному, но всегда правильно

О словах в русском языке, которые пишутся по-разному, но всегда правильно (8 фото)

Автор:
03 марта 2021 10:55
Сообщество : Факты
Метки: варианты написания   интересное   правописание   русский язык   сложные слова русского языка   текст   
874
8

О словах в русском языке, которые имеют несколько вариантов написания. Хотя следует дать разъяснения.

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Метки: варианты написания   интересное   правописание   русский язык   сложные слова русского языка   текст   
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585
Mazabest Полчаса назад
Помню времена, когда матрац только через "Ц" писали
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9k
Rihovich 58 секунд назад
Ага, например "Дать по морде" и "Дать в морду" - одинаковый смысл, а "Дать по жопе" и "Дать в жопу" - разный.
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8k
harlamov 17 минут назад
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таэквондо/тхэквондо
камешек/камушек
воробушек/воробышек
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11k
Юрий Николаевич Полчаса назад
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