О словах в русском языке, которые имеют несколько вариантов написания. Хотя следует дать разъяснения.
Слова т[о/у]ннель и матра[ц/с] являются заимствованными. И так как язык является гибкой структурой, в этом случае он проявил излишнюю гибкость, оставив матрац с немецкими корнями и матрас с нидерландскими. Так же и в случае с тоннелем, появившимся в русском языке под влиянием французского языка, и туннелем, который появился благодаря английскому и немецкому.
Разницы с н[у/о]лем тоже особой нет. Но если в справочной и научной литературе чаще можно встретить нуль, тогда как в разговорной речи и публицистике используют ноль.
Оба варианта являются корректными, но если вы используете слово в тексте, то лучше использовать форму дверями, а в разговорной — дверьми.
Оба варианта корректные. Но бриллиант немного более корректный. Звучит бредово, но как-то так...
С [г/к]алошами тоже все просто: оба варианта правильные, но галоши "более правильные" и современные.
Используйте любой из вариантов — оба верные.
Наверно — слово с просторечным оттенком, тогда как от слова наверное так и веет официозом.
На этом всё. Добавляйте другие интересные слова в комментариях. А в общении с иностранцами используйте обязательно все возможные варианты слов. Просто ради веселья ^_^
Источник:
- Грамматического безумия пост
- Страшный сон граммар-наци- 2. Небольшая коллекция "вкусных слов и выражений", увиденных в сети
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