Аналитики "Яндекса" совместно с лингвистами Института русского языка имени Виноградова составили список диалектных слов жителей разных регионов России. Выборку странной (для жителей других субъектов), но активно используемой лексики, составили на основе статей и комментариев, опубликованных на платформе "Яндекс.Дзен".





Исследование охватило 11 млрд словоупотреблений. И как говорится в сообщении к материалу, в список вошли слова, "которые в том или ином регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем".