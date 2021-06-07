Хабазина в бадлоне вышел из парадной и принялся переплевываться с дворниками, поставившими пухто у его шушлайки.
Аналитики "Яндекса" совместно с лингвистами Института русского языка имени Виноградова составили список диалектных слов жителей разных регионов России. Выборку странной (для жителей других субъектов), но активно используемой лексики, составили на основе статей и комментариев, опубликованных на платформе "Яндекс.Дзен".
Исследование охватило 11 млрд словоупотреблений. И как говорится в сообщении к материалу, в список вошли слова, "которые в том или ином регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем".
Например, в список диалектизмов Московского региона вошли такие слова: "едальня" (общепит), "человейник" (большой многоквартирный дом, чаще это новостройка), "корнер" (отдельный павильон, стенд в большом магазине или ТЦ), "обплеваться" (испытать или выразить крайнее недовольство).
Санкт-Петербург и Ленобласть помимо всем известных парадных, сосулей и бадлона могут похвастаться словом "пухто" (мусорный контейнер), "задвиг" (странность) и "больняк" (больничный лист). Впрочем, последнее слово охотно употребляют также в Воронежской и Мурманской областях.
Зато только в Краснодарском крае известно слово как "муляка" (жидкая грязь) и "подкинуться" (попасться, купиться). Только в Новосибирской области говорят "гаманок" вместо кошелька, "жутик" вместо ужаса, "отдыхаловка" и "султыга" вместо поездки на отдых и алкоголя низкого качества. В Приморском крае - "втишь" (тайком), "очкур" (отдаленный район), "кондишка" (кондиционер). И только на Камчатке медведя называют мишаком.
В Сибири для обозначения малолитражного автомобиля обычно используют синоним "шушлайка". На Севере "отвороткой" называют дорогу, которая отходит в сторону от основной. Для Дальнего Востока характерно слово "темпер" вместо температуры.
В Тульской и Нижегородской областях автобусы и маршрутки называют модным словом "автолайн". В А в Воронежской и Тульской популярно "анадысь", которое используется для замены словосочетания "на днях" или "некоторое время назад".
Жители Свердловской области любят использовать такие слова: "банчить" (торговать), "баско", баской", баский" (хороший, красивый), стонота (нытик, вечно недовольный) и "хабазина" (огромный человек).
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Свое исследование "Яндекс" и эксперты Института им. Виноградова приурочили ко Дню русского языка, который, как известно, отмечается 6 июня - в день рождения "отца" современной русской словесности - поэта Александра Пушкина.
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Переехал в другой город, сколько использовал, никто не понимал это выражение.
разбираем креативные ники для фишек:
Ужасник, Гавкучий, Пухто
А тем не менее этот эпитет от Минска до Иркутска слышал исключительно по отношению к неправильно припаркованым крупным автомобилям...
Ни разу такого не встречал. подкинуться, подорваться - в значении встать, пойти куда то , заняться какой либо деятельностью, озадачиться чем-то
Краснодар.
Некоторые слова в- ходу, некоторые - никогда и не слышал.
Впрочем, сейчас Краснодар - город тысячи городов и деревень.
Номера со всей страны, народ переселяется.
И это хорошо для города.