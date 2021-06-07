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Муляка, шушлайка и жутик: "Яндекс" составил карту интересных региональных слов

Муляка, шушлайка и жутик: "Яндекс" составил карту интересных региональных слов (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 13:49
Сообщество : Факты
Метки: диалектизмы   интересное   исследование   лингвисты   синонимы   яндекс   
2552
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Хабазина в бадлоне вышел из парадной и принялся переплевываться с дворниками, поставившими пухто у его шушлайки.

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Метки: диалектизмы   интересное   исследование   лингвисты   синонимы   яндекс   
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32  комментария
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19k
Вишенка Крокодилова 4 часа назад
Ни разу в Питере не слышала ПУХТО.
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13k
Роман 5 минут назад
У нас в семье ходило выражение "в теле". Так говорили о человеке немного полноватом.
Переехал в другой город, сколько использовал, никто не понимал это выражение.
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7k
Кенвуд 6 минут назад
Чифанить, уматно.
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10k
Дмитрий 11 минут назад
Чёй-то хунья какая-то....
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720
Breeze Полчаса назад
Не "анадысь", а "надысь". Слово муляка знаю с детства, но в Красноярском крае не была и ни родственников, ни знакомых там нет.. врёт Яндекс, наглым образом.
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1k
sedoisever 52 минуты назад
Ну, "больняк" и у нас говорят.
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7k
Bely 2 часа назад
всю жизнь думал надысь без а говорят. не раз слышал ещё в детстве от бабушек. и гаманок тоже.
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12k
alexis 2 часа назад
А кто в Питере использует слово- сосуля? Его можно услышать только когда высмеивают тётю Валю (Матвиенко).
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750
metrolog 2 часа назад
Эй, а жердёла, тютина, кулёк, синенькие в конце концов. Составили они
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7k
Алеksей 3 часа назад
Слово "Автолайн" в Туле, это как "Ксерокс" в мире, чисто тульское слово это "Жамки".
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7k
Перст Указующий 3 часа назад

разбираем креативные ники для фишек:
Ужасник, Гавкучий, Пухто
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13k
Александр 3 часа назад
Где "БАНДУРА"?!! (гибрид гитары и балалайки)
А тем не менее этот эпитет от Минска до Иркутска слышал исключительно по отношению к неправильно припаркованым крупным автомобилям...
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17k
nobody® 4 часа назад
Без тремпеля не считается!
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8k
kaboza 4 часа назад
банчат по всей матушке России))
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17k
nobody® 4 часа назад
Знаменитая дальневосточная песня "Когда твоя девушка больна"
Ссылка www.youtube.com
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−29
Лучший Друг 4 часа назад
"подкинуться" (попасться, купиться).

Ни разу такого не встречал. подкинуться, подорваться - в значении встать, пойти куда то , заняться какой либо деятельностью, озадачиться чем-то
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9k
Kostick 4 часа назад
а как же ставрапольско-минводское "приэтовать, разэтовать"?
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262
Павел Kostick 3 часа назад
Надо эту приэтовать, пока она не разэтовалась.
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539
Иван Иванов 4 часа назад
Всю жизнь живу в Новосибирске и ни разу не слышал про гомонок, шушлайкой у нас называют не малолитражку, а убитую машину, жутик тоже не слышал, отдыхаловка и султыга правильно. В общем про Новосиб почти все мимо.
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77k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Спасибо, улыбнуло.
Краснодар.
Некоторые слова в- ходу, некоторые - никогда и не слышал.
Впрочем, сейчас Краснодар - город тысячи городов и деревень.
Номера со всей страны, народ переселяется.
И это хорошо для города.
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8k
Prospector 4 часа назад
Я из Сибири, шушлайкой называется бульдозер Т-130.
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