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Без фильтров. Любительская фотография 70-х

Без фильтров. Любительская фотография 70-х (51 фото)

Автор:
18 июня 2021 21:27
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
402
51
Фотолюбительство набирало обороты и становилось одним из способов проведения досуга интеллигентного человека. К тому же, к 1970-м было налажено массовое производство фотоаппаратов. Особенно популярными стали «Смена-8М» и «Зенит-Е». Их выпускали миллионами штук и половину экспортировали на Запад.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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9k
Вася 2 часа назад
Храждане, добавляем свои ламповые. ФЭД-2, 1990й, Павлодар
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9k
Вася 2 часа назад
70е
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3k
Горожанин 2 часа назад
Удивляет поверхностность пропаганды. Через череду бытовых и уличных фото - профессиональные идеологические жанровые работы. В этом и задача. Пропагандоны даже в жанре фото тонко работать не в состоянии. Нет, собственно, аргументов - демагогия и враньё остаётся. Несчастные.
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417
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
"Это всё моё родное, это где-то в глубине.
Это самое святое, что осталось во мне.
Это нас хранит и лечит, как Господня Благодать.
Это то, что не купить и не отнять."
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