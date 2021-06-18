Без фильтров. Любительская фотография 70-х

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Фотолюбительство набирало обороты и становилось одним из способов проведения досуга интеллигентного человека. К тому же, к 1970-м было налажено массовое производство фотоаппаратов. Особенно популярными стали «Смена-8М» и «Зенит-Е». Их выпускали миллионами штук и половину экспортировали на Запад.
1.
Последний звонок у выпускников школы 1977 года. Москва. 25 мая 1977 года. Фотограф Павел Сухарев.
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3.
Утренний завтрак. Мама Людмила Шиптенко с дочерью Ириной. Москва. 1972 год. Фотограф Владимир Карлов.
9.
Подготовка семян. Украинская ССР, Донецкая область, город Славянск. Август 1972 года. Фотограф Сергей Кочеров.
13.
«Село Шушенское, улица Ленина». Красноярский край, пгт. Шушенское. 1977 год. Фотограф Сергей Сухарев.
14.
Пассажир. Вагон электрички, которая едет в сторону Киевского вокзала. Октябрь 1977 года. Фотограф Сергей Сухарев.
24.
Полковник Завальнюк проводит занятие по строевой подготовке. Наро-Фоминский городской округ, деревня Селятино. Октябрь 1977 года. Фотограф Сергей Сухарев.
26.
Первомайская демонстрация. Воронежская область, город Лиски 1 мая 1973 года. Фотограф С. С. Тарасенко.
28.
Семья Сысоевых. Ирина, Катенька, Константин. Тульская область, город Новомосковск. Декабрь 1977 года. Фотограф Сергей Сухарев.
33.
Калининский политехнический институт. Группа ЭАГР-51. Калинин. 1978 год. Фотограф Сергей Бушмарин.
39.
Центральная площадь перед Ратушей. Закарпатская область, город Мукачево. 15–30 августа 1978 года. Фотограф Владимир Карлов.
43.
Традиционная велогонка на 1-е Мая. Московская область, Орехово-Зуево. 1973–1977 годы. Фотограф Константин Фехрайдинов.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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