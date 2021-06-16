Практика показывает: мир наполнен необычными вещами, важно только уметь их замечать. И тогда обязательно попадутся какие-нибудь интересные находки, которые будут способны удивить. Это и растения необычной формы, и животные там, где их не ждали, и какие-нибудь увлекательные мелочи.

Увидел живую змею в местном магазине секонд-хенд