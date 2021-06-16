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Подборка случаев, когда людям удавалось найти необычные вещи или заметить нечто очень любопытное.
Практика показывает: мир наполнен необычными вещами, важно только уметь их замечать. И тогда обязательно попадутся какие-нибудь интересные находки, которые будут способны удивить. Это и растения необычной формы, и животные там, где их не ждали, и какие-нибудь увлекательные мелочи.
Увидел живую змею в местном магазине секонд-хенд
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Я нашла птичье гнездо с яйцами за окном своей процедурной
Нашёл слизня, который выполз из слива раковины
Я нашёл маленькую Тору, которую кто-то потерял на улице
Нашёл жемчужину в моих устрицах
Нашли Звездные врата в глуши недалеко от Линца (Австрия)
Nike, который мы нашли во время похода
Я нашёл спиральный одуванчик
Сегодня я нашёл в морской соли крошечную ракушку!
Я нашла черепаху, которая совпадает с моей татуировкой
Наша собака нашла соску
Я нашёл сердце внутри клубники
Ядро попкорна проросло, его нашли в канализации на моей работе в кинотеатре
Я нашла клубнику в форме идеального цветка
Эту маленькую дверь я нашёл в стволе дерева во время прогулки по Лоуэллу
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