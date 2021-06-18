30 человек, которые поскупились на салон красоты и пожалели

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Если вы когда-нибудь экспериментировали с волосами, то наверняка знаете, что это дело тонкое – один неверный шаг, и ты вместо роскошной шевелюры остался со шваброй на голове. Особенно это касается покраски, ведь между платиной а-ля Басков и болотной зеленью очень тонкая грань. Увы, герои этой подборки узнали это на собственном опыте: вот 30 доказательств того, что покраску волос лучше доверить профессионалам.
1. Девушка осветляла волосы и надела на голову пакет из супермаркета, чтобы "удержать тепло". В итоге лого на пакете отпечаталось у нее на волосах
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4. Девушка решила осветлиться дома и добавила в краску крем для химического выпрямления волос, чтобы они не пушились. Ее волосы теперь не восстановить
7. "Отец года 2021. Посоветовал дочери не споласкивать волосы после покраски, а сразу принять душ"
11. Тот неловкий момент, когда покрасилась как мандарин, а потом еще и оделась как упаковка мандаринов
13. Именно поэтому на краске для волос написано сначала протестировать ее на небольшом участке кожи...
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