30 человек, которые поскупились на салон красоты и пожалели

Если вы когда-нибудь экспериментировали с волосами, то наверняка знаете, что это дело тонкое – один неверный шаг, и ты вместо роскошной шевелюры остался со шваброй на голове. Особенно это касается покраски, ведь между платиной а-ля Басков и болотной зеленью очень тонкая грань. Увы, герои этой подборки узнали это на собственном опыте: вот 30 доказательств того, что покраску волос лучше доверить профессионалам.