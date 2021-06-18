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30 человек, которые поскупились на салон красоты и пожалели

30 человек, которые поскупились на салон красоты и пожалели (31 фото)

Автор:
18 июня 2021 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   краска для волос   красота   неудачи   фейлы   
454
31

Если вы когда-нибудь экспериментировали с волосами, то наверняка знаете, что это дело тонкое – один неверный шаг, и ты вместо роскошной шевелюры остался со шваброй на голове. Особенно это касается покраски, ведь между платиной а-ля Басков и болотной зеленью очень тонкая грань. Увы, герои этой подборки узнали это на собственном опыте: вот 30 доказательств того, что покраску волос лучше доверить профессионалам.

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Метки: Юмор   волосы   краска для волос   красота   неудачи   фейлы   
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