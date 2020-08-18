20 бедолаг, которые так и не научились пользоваться микроволновкой

Микроволны - наши лучшие друзья, если нужно быстро что-нибудь разогреть или приготовить попкорн. И нужно-то всего на пару кнопок нажать... Но, оказывается, до сих пор существуют люди, для которых микроволновая печь - очень загадочный предмет. И результат их взаимодействия может быть совершенно непредсказуемым!

3. "Поставил картошку фри разогреваться не на 30 секунд, а на 30 минут" 0 Источник:

6. "Слышала, что можно подзарядить телефон в микроволновке. Зарядка сломалась, вот и решила попробовать..." 0 Источник:

9. "Постоялец отеля положил свой телефон в микроволновку, чтобы "подзарядить". Сработала пожарная сигнализация" 0 Источник:

11. "Решил разогреть бутерброд. Оказывается, 4 минуты и 5 минут - это огромная разница" 0 Источник:

12. "Вот что происходит, когда говоришь ребенку, чтобы он сам что-нибудь перекусил. Он берет яйцо и готовит его в микроволновке в течение 11 минут" 0 Источник:

14. "Моя приятель получил от клиента наличные и решил обработать их в микроволновке, чтобы обеззаразить" 0 Источник: