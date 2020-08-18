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20 бедолаг, которые так и не научились пользоваться микроволновкой

20 бедолаг, которые так и не научились пользоваться микроволновкой (21 фото)

Автор:
18 августа 2020 13:23
Сообщество : Юмор
Метки: готовка еды   микроволновая печь   микроволновка   неудачи   приколы   фейлы   эпик фейл   юмор   
1805
21
Микроволны - наши лучшие друзья, если нужно быстро что-нибудь разогреть или приготовить попкорн. И нужно-то всего на пару кнопок нажать... Но, оказывается, до сих пор существуют люди, для которых микроволновая печь - очень загадочный предмет. И результат их взаимодействия может быть совершенно непредсказуемым!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: готовка еды   микроволновая печь   микроволновка   неудачи   приколы   фейлы   эпик фейл   юмор   
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12  комментариев
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289
Добрыня 2 часа назад
Скажите ему, чтобы судок (контейнер) то открыл. Ничего страшного не произошло.
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15k
Злобный Члегр Минуту назад
Яйцо можно прекрасно приготовить в микроволновке, если положить рядом яблоко.
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3k
Enigma Kuutar Полчаса назад
"Так я узнал, что этот пластиковый контейнер непригоден для микроволновой печи"
_________________________
так его открыть надо было сначала.
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55k
Опиум для народа 43 минуты назад
Ну в чем-то название поста верно. Если ты не пользуешься мозгами-то это беда...
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86
Александр Поликарпов 48 минут назад
Ослолюбы.
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3k
Regerald Час назад
Это те самые люди, которые говорят что физика им в жизни никогда не пригодится...
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2k
LU-LU Час назад
20 бедолаг, которые так и не научились пользоваться микроволновкой
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6k
Андрей А LU-LU 12 минут назад
Если на 5 минут положить будет такой:
Если на 5 минут положить будет такой:
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24k
labuda.blog Андрей А 3 минуты назад
Главное не останавливаться! Через 10 минут куб получает магические свойства!

Ссылка youtu.be
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10k
Corvus Corax 2 часа назад
По первому пунуту. Судя по закрытому стакану, он и не знал, что надо воду добавлять.
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1k
Alphyn 2 часа назад
У меня нет микроволновки. Но даже я знаю про телефоны, фольгу, яйца и пластик.
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1k
lekha-fil 2 часа назад
[мат] какая-то.
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