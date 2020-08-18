20 бедолаг, которые так и не научились пользоваться микроволновкой

Микроволны - наши лучшие друзья, если нужно быстро что-нибудь разогреть или приготовить попкорн. И нужно-то всего на пару кнопок нажать... Но, оказывается, до сих пор существуют люди, для которых микроволновая печь - очень загадочный предмет. И результат их взаимодействия может быть совершенно непредсказуемым!
1. "Забыл налить воду в стакан с сухой лапшой"
2. "Забыл вытащить из микроволновки кусок пиццы"
3. "Поставил картошку фри разогреваться не на 30 секунд, а на 30 минут"
5. "Решила продезинфицировать 5 000 канадских долларов в микроволновке"
5. "Поставила готовиться сироп для вафель в микроволновку... На 5 минут"
6. "Слышала, что можно подзарядить телефон в микроволновке. Зарядка сломалась, вот и решила попробовать..."
7. "Не имею ни малейшего понятия, как это произошло"
8. "Решил, что в микроволновке футболка высохнет быстрее"
9. "Постоялец отеля положил свой телефон в микроволновку, чтобы "подзарядить". Сработала пожарная сигнализация"
10. "Попытался подогреть ложку, чтобы легче было выскребать ею мороженое"
11. "Решил разогреть бутерброд. Оказывается, 4 минуты и 5 минут - это огромная разница"
12. "Вот что происходит, когда говоришь ребенку, чтобы он сам что-нибудь перекусил. Он берет яйцо и готовит его в микроволновке в течение 11 минут"
13. "Моя соседка по комнате попыталась высушить в микроволновке бюстгальтер"
14. "Моя приятель получил от клиента наличные и решил обработать их в микроволновке, чтобы обеззаразить"
15. "Мама пыталась разогреть томатный суп"
16. "Это мой шоколадный кекс в чашке"
17. "Что произойдет, если положить фольгу в микроволновку"
18. "Так я узнал, что этот пластиковый контейнер непригоден для микроволновой печи"
19. "Просто хотел приготовить суп"
20. "Очевидно, тыкву-спагетти не стоит готовить в микроволновке"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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так его открыть надо было сначала.