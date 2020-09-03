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40 коварных праздничных тортов, которые выглядят как угроза или намек

40 коварных праздничных тортов, которые выглядят как угроза или намек (41 фото)

Автор:
03 сентября 2020 11:45
Сообщество : Юмор
Метки: еда   кондитер-недоучка   кондитеры-любители   неудачи   торт   торты   фейлы   юмор   
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41
Доморощенные кондитеры хороши тем, что не прочь посмеяться над своими неудачами в готовке. Такими публикациями полон твиттер-аккаунт Cakes With Threatening Auras ("Торты с угрожающей аурой"). Здесь можно увидеть и откровенные ляпы, и отлично выполненные, но при этом очень неоднозначные работы. От некоторых просто оторопь берет!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: еда   кондитер-недоучка   кондитеры-любители   неудачи   торт   торты   фейлы   юмор   
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4  комментария
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38k
Raush 2 часа назад
Перевод порадовал... В английском варианте могло бы быть как "глупая" так и "глупый", но перевод расставил все на свои места.

Я вроде где-то тут уже писал, но расскажу еще раз:

Живу в Германии и так как в немецком языке род предмета не всегда совпадает с родом в русском, то одно время долго говорил слово "ошибка" с женским артиклем "die Fehler", мой коллега постоянно поправлял меня, но как-то не запоминалось. В один прекрасный момент, его видимо уже достало меня поправлять и он обратил мое внимание на эту ошибку, что в немецком языке слово ошибка мужского рода и надо говорить "der Fehler". На что я ему объяснил, что в русском это слово женского рода, поэтому путаюсь. Он задумался на пару секунд и сказал мне, что русский язык более логичен...

Перевод порадовал... В английском варианте могло бы быть как "глупая" так и "глупый", но перевод расставил все на свои места. Я вроде где-то тут уже писал, но расскажу еще раз: Живу в Германии и так как в немецком языке род предмета не всегда совпадает с родом в русском, то одно время долго говорил слово "ошибка" с женским артиклем "die Fehler", мой коллега постоянно поправлял меня, но как-то не запоминалось. В один прекрасный момент, его видимо уже достало меня поправлять и он обратил мое внимание на эту ошибку, что в немецком языке слово ошибка мужского рода и надо говорить "der Fehler". На что я ему объяснил, что в русском это слово женского рода, поэтому путаюсь. Он задумался на пару секунд и сказал мне, что русский язык более логичен...
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4
Друг 6 минут назад
Халк как живой прям
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14k
Алексей Маков 2 часа назад
Парочка вообще офигительных - не знаю, чего ТС придирается...

И с переводом у ТС тоже так себе. Надпись на этом торте: "Вот ты и разрушила СВОЮ жизнь"! Мол, забеременела - конец твоей жизни. Шутка юмора такая, причём уже довольно пожилая

Парочка вообще офигительных - не знаю, чего ТС придирается... И с переводом у ТС тоже так себе. Надпись на этом торте: "Вот ты и разрушила СВОЮ жизнь"! Мол, забеременела - конец твоей жизни. Шутка юмора такая, причём уже довольно пожилая
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14k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
как его от скорости размазало
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