40 коварных праздничных тортов, которые выглядят как угроза или намек

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3. "Да пребудет с вами развод!"
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7.
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10. "Что ж, ты разрушил мою жизнь"
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12. Ты думаешь, что ешь торт, но тебе это только кажется. На самом деле никакого торта нет...
13. Что сверху напишем? - Ничего
14.
15. "Я просил меня рожать?"
16. "Смерть ближе, чем когда-либо"
17. Тортики "Голова папы"
18.
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21. "Съешь меня. Я урод"
22. "Прости за то, что ты опять беременна"
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24. "Прости, я такая глупая"
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27. Торт от мамы на день рождения: "Извини, что переспала с твоим отцом"
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30. "Ребенка нет"
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37. "Поздравляем с тем, что тебе сделали "чик-чик"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я вроде где-то тут уже писал, но расскажу еще раз:
Живу в Германии и так как в немецком языке род предмета не всегда совпадает с родом в русском, то одно время долго говорил слово "ошибка" с женским артиклем "die Fehler", мой коллега постоянно поправлял меня, но как-то не запоминалось. В один прекрасный момент, его видимо уже достало меня поправлять и он обратил мое внимание на эту ошибку, что в немецком языке слово ошибка мужского рода и надо говорить "der Fehler". На что я ему объяснил, что в русском это слово женского рода, поэтому путаюсь. Он задумался на пару секунд и сказал мне, что русский язык более логичен...
И с переводом у ТС тоже так себе. Надпись на этом торте: "Вот ты и разрушила СВОЮ жизнь"! Мол, забеременела - конец твоей жизни. Шутка юмора такая, причём уже довольно пожилая