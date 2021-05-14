33 ошибки горе-строителей, от которых хочется плакать

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Выглядит так, как будто инопланетяне потерпели крушение на Земле и решили податься в строители, чтобы влиться в общество, и пока еще не до конца разобрались, как у нас тут все работает. А как еще объяснить железную логику этих дизайнерских решений?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Совсем не выглядит ошибкой) По мне так прикольно)