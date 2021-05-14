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33 ошибки горе-строителей, от которых хочется плакать

33 ошибки горе-строителей, от которых хочется плакать (34 фото)

Автор:
14 мая 2021 13:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупость   неудачи   неудачный дизайн   ошибки   фейлы   
456
34

Выглядит так, как будто инопланетяне потерпели крушение на Земле и решили податься в строители, чтобы влиться в общество, и пока еще не до конца разобрались, как у нас тут все работает. А как еще объяснить железную логику этих дизайнерских решений?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупость   неудачи   неудачный дизайн   ошибки   фейлы   
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4  комментария
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2k
Pechenegiatakuyt 16 минут назад
Ну явно попадаются дизайнерские решения
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ваня панкин 9 минут назад
последняя вообще красота
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4k
Наталья 10 минут назад
Да что вы понимаете в дизайнерских работах и архитектурных решениях
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2k
Vitamin 11 минут назад
а 25 с лестницей понравилась задумка), где ступеньки наружу торчат...
Совсем не выглядит ошибкой) По мне так прикольно)
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