Бесстрашный дайвер кормит из рук акулу-молота

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В районе Багамских островов сделали кадры с кормлением акулы-молота. Бесстрашный дайвер из рук кормит огромную акулу длиной около трёх метров. Оказывается, эти акулы - те ещё скромняги. Перед этим дайвер завоёвывал их доверие.
Эти кадры сделали под водой у Багамских островов, в районе Бимини. На них бесстрашный дайвер Эли Мартинез кормит рыбкой молотоголовую акулу всего-то длиной три метра. Зрелище кажется страшноватым, но на самом деле, до этого дайвер несколько месяцев погружался и завоёвывал их доверие - поэтому акулы привыкли получать вкусняшки.
Несмотря на для кого-то пугающую внешность акулы-молот, они - подводные интроверты. Это скромные товарищи, и им нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно рядом с людьми. "Акулы не особо интересуются дайверами. Их больше интересует добыча, которую мы им предлагаем. Это уже второй сезон, когда мы погружаемся к молотоголовым акулам и взаимодействуем с ними," - говорит дайвер.
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"Они огромные акулы, но очень последовательные хищники. Но этих животных всё равно нужно уважать, и соблюдать определённые правила и личные границы," - сказал дайвер. Численность молотоголовых акул находится под угрозой. В последние годы она снизилась из-за охоты за их ценными плавниками, после чего охота и торговля стали регулироваться. А в культуре коренных жителей Гавайев эти акулы считаются морскими божествами, защитниками людей и хранителями моря.
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