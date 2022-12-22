Бесстрашный дайвер кормит из рук акулу-молота

Несмотря на для кого-то пугающую внешность акулы-молот, они - подводные интроверты. Это скромные товарищи, и им нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно рядом с людьми. "Акулы не особо интересуются дайверами. Их больше интересует добыча, которую мы им предлагаем. Это уже второй сезон, когда мы погружаемся к молотоголовым акулам и взаимодействуем с ними," - говорит дайвер.