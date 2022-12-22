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Бесстрашный дайвер кормит из рук акулу-молота

Бесстрашный дайвер кормит из рук акулу-молота

Автор:
22 декабря 2022 21:38
Сообщество : Животные
Метки: акула   акула молот   акулы   дикая природа   животные   морские обитатели   природа   рыбы   фото   фотографии   
1392
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В районе Багамских островов сделали кадры с кормлением акулы-молота. Бесстрашный дайвер из рук кормит огромную акулу длиной около трёх метров. Оказывается, эти акулы - те ещё скромняги. Перед этим дайвер завоёвывал их доверие.
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Метки: акула   акула молот   акулы   дикая природа   животные   морские обитатели   природа   рыбы   фото   фотографии   
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5  комментариев
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1k
Иван Полчаса назад
"Они подводные интроверты".. автор - вот тебе цитата - Данная акула считается одной из самых опасных и сильных хищных рыб. В истории существования ученые приводят случаи нападения и на человека в том числе. Согласно составленному рейтингу, она занимает почетное третье место на пьедестале беспощадных кровожадных хищниц, уступая лишь белой и тигровой акуле...
Интроверт [мат]
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2k
Вальдемар 42 минуты назад
Мама, мама, смотри!
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29k
Григорий 48 минут назад
Видоса нет. И эти акулы не были замечены в нападении на человека, потому опасность крайне низка.
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6k
hhwost Час назад
слабоумие и отвага
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