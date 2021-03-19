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В Мексике обнаружили древнюю крылатую акулу

В Мексике обнаружили древнюю крылатую акулу (5 фото)

Автор:
19 марта 2021 15:39
Сообщество : Животные
Метки: акула   акулы   дикая природа   древние животные   животные   морские животные   новости   фото   
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Группа палеонтологов обнаружила в Мексике окаменелость древней акулы с "крыльями". Новая акула получила название Aquilolamna milarcae или "орлиная акула", ее длина составляет 1,65 метра, а размах огромных крылоподобных плавников - 1,9 метра. Эта окаменелость уникальна - ей больше 95 миллионов лет.

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Метки: акула   акулы   дикая природа   древние животные   животные   морские животные   новости   фото   
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1  комментарий
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Довер Иванович 20 минут назад
Так это же Крылакула обычная, они в Москва реке тоже водятся.
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