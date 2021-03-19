В Мексике обнаружили древнюю крылатую акулу

300
5
Группа палеонтологов обнаружила в Мексике окаменелость древней акулы с "крыльями". Новая акула получила название Aquilolamna milarcae или "орлиная акула", ее длина составляет 1,65 метра, а размах огромных крылоподобных плавников - 1,9 метра. Эта окаменелость уникальна - ей больше 95 миллионов лет.
Палеонтологи из Франции и Германии сделали интересную находку во время раскопок в Вальесильо, Мексика. В скале мелового периода они нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость акулы с огромными грудными плавниками, напоминающими крылья. Уникальная акула плавала в Мексиканском заливе около 93 миллионов лет назад. Новый вид назвали Aquilolamna milarcae или "орлиная акула".
Окаменелый образец имеет длину 1,65 метра и размах "крыльев" 1,9 метра. Ранее ученые не встречали такую форму тела у акул. Их также удивило, что эта акула существовала более чем за 30 миллионов лет до появления манты - вида скатов с подобным строением. Исследователи сделали вывод, что крылоподобные плавники этих неизученных существ с годами эволюционировали.
×
По словам автора статьи и палеонтолога Ромена Валлоса из Университета Ренна, большой рот акулы и очень маленькие зубы указывают на то, что она, скорее всего, питалась планктоном. В планах ученых - исследовать новый вид и дальше, делая новые открытия. Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Science.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ученые нашли "нано-хамелеона" - самую маленькую рептилию в мире
- "Чудо медицины": в США успешно клонировали вымирающего зверька
- Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов
- Мужчина ринулся из океана, увидев позади двух акул
- Дрон заснял момент встречи акулы и крокодила под водой
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...