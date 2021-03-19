В Мексике обнаружили древнюю крылатую акулу

Окаменелый образец имеет длину 1,65 метра и размах "крыльев" 1,9 метра. Ранее ученые не встречали такую форму тела у акул. Их также удивило, что эта акула существовала более чем за 30 миллионов лет до появления манты - вида скатов с подобным строением. Исследователи сделали вывод, что крылоподобные плавники этих неизученных существ с годами эволюционировали.