Самые нелепые ограбления последних 20 лет

Китаец из Чангчуна ворвался в кондитерскую лавку, вооружённый ножиком, чтобы впервые в жизни совершить ограбление. Он так напугал персонал кондитерской, что они замерли, подняв руки, как и велел грабитель.

Он от такого успеха немного обалдел и, растерявшись, схватил два пирога и убежал. Хозяин решил не вызывать полицию, так как потери магазина были ничтожно малы. Но вор вернулся через полчаса и попытался снова захватить пироги. После того, как он убежал с очередной порцией, хозяин всё-таки вызывал полицию и не зря. Очень уж голодный китаец не постеснялся вернуться в третий раз, чтобы набрать выпечки, так сказать, про запас.