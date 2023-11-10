Самые нелепые ограбления последних 20 лет

Грабители обычно тщательно готовятся к своим преступлениям, стараются продумать и просчитать все моменты, на которых они могут попасться. Но далеко не все. А иногда по нелепой случайности всё идет прахом.
Полиции не всегда так везёт, но в этом посте можно увидеть в какие иногда ситуации загоняют себя преступники. И ничего кроме смеха это не может вызвать.
Некий молодой человек из английского Бэдфорда 2 мая 2005 года обворовал магазин одежды. Уже на следующий день он приоделся в украденную одежду и пошёл на прогулку в центр города. Он настолько был уверен в себе (или глуп), что проложил свой маршрут как раз мимо витрины ограбленного магазина.
Владелец был крайне возмущён как наглостью юноши, так и безвкусием, с которым он напялил вещи - они совершенно не сочетались между собой. А на футболке было большими буквами написано "Преступник". Хозяин магазина выбежал на улицу и немедленно вызывал полицию. Модник был арестован.
18 декабря 2005 года проезжавший мимо патруль в Блумфонтейне увидел попытку вооружённого грабежа прохожего. Преступнику пришлось убегать и во время погони он оказался перед высокой бетонной стеной. Адреналин помог ему вскарабкаться на неё и он радостно сиганул вниз. Вот только, по ту сторону стены его уже ждали: два бенгальских тигра из местного зоопарка были разбужены топотом и шумом незадачливого грабителя. Есть его они побрезговали, но порвали его на части и оставили этот натюрморт в центре своего загона, чтобы наутро сотрудники зоопарка порадовались такому счастью.
В Румынии 10 апреля 2005 года задержали Роксандру Гардиан. В супермаркете женщина украла у покупателя телефон, это увидел другой покупатель и тут же вызвал полицию. Гардиан была подвергнута тщательному обыску, но телефон так и не нашли. Полиция уже хотела отпускать воровку, но тот самый внимательный свидетель предложил сделать на телефон дозвон. Звонок раздался еле слышный и откуда-то из области живота Роксандры.
Да, она успела спрятать телефон во влагалище. После обнаружения мобильника владелец наотрез отказался забирать его назад.
Мэтью Аллен попытался проникнуть в один очень уж богатый дом в Броули. Залезть в него он решил через дымоход, в котором, собственно, и застрял. Причём без штанов, которые он умудрился снять и начать махать ими, чтобы датчики движения активизировались. К моменту, когда у него получилось, он торчал в дымоходе уже сутки и единственное о чём он мечтал, так это чтобы приехала полиция и вытащила его из треклятого дымохода. Полиция приехала, признаков взлома не нашла и уехала.
Мэттью начал так громко вопить, что соседи попросили охранников комплекса вскрыть дом, потому что уже устали слушать вой безутешного грабителя.
Когда у 75-летней Бетти Хортон из Солт-Лейк-Сити грабитель выхватил из рук кошелёк, она не стала беспомощно кричать. Она бросилась за ним по парковке у супермаркета, отняла добычу, вцепилась в мужчину и уже после этого начала звать на помощь.
Обескураженный грабитель сразу раскаялся в своём поступке и объяснил, что крайняя нужда вынудила его ограбить Бетти. Старушка не смогла устоять перед такой жалостливой историей и отпустила мужчину, выдав ему три бакса на еду. Ну что за прелесть эти бабушки!
С самого детства житель Мельбурна вызывал у своих родителей вопросики, потому что фанатично обожал трамваи. Он мог часами сидеть в нём, катаясь по маршруту и изучая через стекло работу вагоновожатого. Когда у мальчика наступил переходный возраст, то его начали регулярно отлавливать в депо.
Но как-то раз его настойчивость помогла ему, таки, пробраться в кабину вагоновожатого и он... угнал трамвай. Счастливый парень поехал по городу и поймали его лишь через полчаса, когда он притормозил на остановке, чтобы в транспорт зашли пассажиры.
Дойна Мелинте, румынская бегунья, в 1984 году была награждена золотой олимпийской медалью в дистанции на 800 метров.
А в 2006 году, когда ей было уже 49 лет, она шла по улице, когда её сумочку выхватили из рук трое подростков и пустили наутёк. Дойна бежала за воришками примерно километр и спортивные достижения - ничто, если тебе уже почти пятьдесят лет. Юность победила в этой гонке, приз за которую составил 30 тысяч долларов... Именно столько лежало в сумке бегуньи, ведь она ехала покупать себе земельный участок.
Китаец из Чангчуна ворвался в кондитерскую лавку, вооружённый ножиком, чтобы впервые в жизни совершить ограбление. Он так напугал персонал кондитерской, что они замерли, подняв руки, как и велел грабитель.
Он от такого успеха немного обалдел и, растерявшись, схватил два пирога и убежал. Хозяин решил не вызывать полицию, так как потери магазина были ничтожно малы. Но вор вернулся через полчаса и попытался снова захватить пироги. После того, как он убежал с очередной порцией, хозяин всё-таки вызывал полицию и не зря. Очень уж голодный китаец не постеснялся вернуться в третий раз, чтобы набрать выпечки, так сказать, про запас.
Накануне Рождества в Германии полицейские получили весьма необычный подарок. В одной из берлинских пивных решено было провести корпоратив полиции. И вот, выходя покурить, один из отмечающих обнаружил, что по карманам в гардеробе шарит карманник.
Подвыпившие и радостные полицейские, в количестве 35 человек, влетели в гардеробную и вор, увидев такую толпу разгорячённых правоохранителей, разумно решил не сопротивляться.
А после того как воришку привезли в участок, то выяснилось, что его уже давно ищут, причём за преступления потяжелее. Чудесный подарок!
Пёс Зулу был ответственным охранником на фабрике компании Segalin agricultural products в Санта-Марии и довольно долго "работал" на своём месте.
И вот, как-то утром, секретарь фабрики с ужасом увидела взломанные двери и кассу, из которой было украдено больше 10 тысяч долларов. Зулу наказывать было бессмысленно: ошалевший от счастья пёс во дворе окучивал симпатичную девушку-собаку в течке. По камерам стало ясно, что девушку с собой привели грабители и подсунули бедному Зулу, чтобы его отвлечь.
Источник:
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