15 фотографии, где наше зрение обманули без всякого фотошопа

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Забавные снимки, на которые нужно внимательно приглядеться, чтобы разобраться что к чему.
Зацензуренный очисток от тыквы
На самом деле это просто овощечистка делает такой вот пиксельный эффект.
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Нет, это не хлеб
На самом деле это камень, который выглядит так, будто ребенок нес батон из магазина, не удержался и надкусил (ну мы все это делали!)
Озеро и заледеневшие горы?
Вовсе нет, это просто так невероятно красиво замерзло окно в машине.
"Прозрачная" гитара
На самом деле корпус ее состоит из алюминия, который просто идеально отполировали.
Найдите телефон
Девушка из Филиппин в 2016 году в панике попросила в соцсетях помощи у своих друзей. Она уронила свой мобильные телефон на пол и никак не могла его найти. Многие думали, что она издевается над ними, но телефон на самом деле лежит на полу и когда вы его найдете, то развидеть не сможете.
Вот что бывает когда повар очень ответственный
И не только в отношении приготовления обедов. Отбелил свой колпак до синевы.
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