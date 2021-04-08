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15 фотографии, где наше зрение обманули без всякого фотошопа

15 фотографии, где наше зрение обманули без всякого фотошопа (17 фото)

Автор:
08 апреля 2021 16:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: забавное   иллюзии   интересное   картинки   смешное   фото   
1183
17
Забавные снимки, на которые нужно внимательно приглядеться, чтобы разобраться что к чему.
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Метки: забавное   иллюзии   интересное   картинки   смешное   фото   
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6k
Миха 38 минут назад
примерно из той же серии
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16k
nobody® Полчаса назад
Комментарий к фото
Иногда иду на закате с работы, и одно здание просто глаза выжигает. Если вижу впереди полоску света на асфальте, прохожу там несколько шагов, закрыв глаза.
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16k
nobody® Полчаса назад
Комментарий к фото
Масштаб не ясен, но кажется крупным
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