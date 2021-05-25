FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4408 постов • 750 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
На счету насекомых 10 трупов: в Ульяновской области чёрная мошка парализовала деревни

На счету насекомых 10 трупов: в Ульяновской области чёрная мошка парализовала деревни (3 фото + 3 видео)

Автор:
25 мая 2021 10:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Ульяновская область   апокалипсис   видео   интересное   нашествие   фото   чёрная таёжная мошка   
950
3
3

В Сурском районе Ульяновской области чёрная таёжная мошка атаковала людей и животных. Люди прячут собак в домах, не выпускают скот из сараев, выходят на улицу, обмотавшись платками. Среди людей пострадавших нет, но 10 коров мошка уже сгрызла. Жители деревень отчаянно просят помощи, но чиновники разводят и руками и говорят, что вскоре нашествие кровососов сойдет на нет само по себе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ульяновская область   апокалипсис   видео   интересное   нашествие   фото   чёрная таёжная мошка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Вот она вся мощь ядерной державы! Бомбить террористов в Сирии оказывается проще, чем потравить мошкару у себя в стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 12 минут назад
Противная штука. Укус незаметен сначала. Один раз в Башкирии так увлеклись сбором земляники, что утром при знакомстве со своим изображением в зеркале невольно сделал японский приветственный поклон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
Napoleon Solo 22 минуты назад
Бедные коровки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Крошка Кайдзю 22 минуты назад
Кто то просто превратил деньги, выделенные на производство мероприятий по снижению численности паразитов в новый джип или силиконовую грудь для любовницы. Типичная ситуация для рыночной экономики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
Nevad Black 22 минуты назад
скоро и на ждет такой же месяц.... весь июнь будем страдать. надеюсь, хотя бы не в таком количестве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
А вы что хотите чтобы было как в 90-х?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−115
Иосиф Полчаса назад
В ссср такое часто случалось из-за обилия мусора. Схоже с Индией мусорные горы порождали этих насекомых. Помнится подольск конца 60-х годов. Рядом с полигоном были похожие картины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Полчаса назад
да уж, чиновники нужны лишь для эффективного сбора и растраты податей от населения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Matrix 37 минут назад
не знаю как эта тема будет работать с этой мошкой, но с комарами работает хорошо - перметриновая дымовая шашка. забросать всю округу и повторить через (количество дней до вылупления новых особей) дней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
999
Алексей 39 минут назад
Вроде мелкая, но тварюга такая, что достанет по некуда. Особенно в таких количествах. Птицам, лягушкам, паукам, муравьям и многим другим - праздник... А вот для людей и многих животных жесть попасть в компанию к ним...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
Показать ещё
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) В Омской области пожар уничтожил целую деревню В Омской области пожар уничтожил целую деревню "Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении "Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении Омички в гимнастёрках поздравили с Днём Победы прыжками на батутах в Парке Победы Омички в гимнастёрках поздравили с Днём Победы прыжками на батутах в Парке Победы В Мехико метромост рухнул вместе с вагонами метро на машины В Мехико метромост рухнул вместе с вагонами метро на машины Автор крика из "Мортал Комбат" рассказал историю создания знаменитого саундтрека Автор крика из "Мортал Комбат" рассказал историю создания знаменитого саундтрека
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105270



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Загадочное резанное озеро в Нидерландах
2
35
Загадочное резанное озеро в Нидерландах
35 добрых фото, которые поднимут вам настроение
3
34
35 добрых фото, которые поднимут вам настроение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мэрия Иркутска поздравила пенсионеров с днем Победы….сносом их гаражей
0
7
Мэрия Иркутска поздравила пенсионеров с днем Победы….сносом их гаражей
Такой важный туризм: не преувеличена ли значимость этого направления?
1
41
Такой важный туризм: не преувеличена ли значимость этого направления?
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#картинки#кино#сатира#минск#Белоруссия#сша#в мире#забавно
#Юмор#история#СССР#подборка#прикол#фотографии#прикольные#шоу бизнес#Крым#заграница
#интересно#факты#животные#новости#Россия#интересное#протасевич#Nexta#евровидение#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться