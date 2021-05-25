Жизнь четырёх деревень парализована. Люди не выходят из дома, забросили огороды. Уличных собак и мелких животных пришлось забрать домой. По словам жителей, мошка продержится ещё месяц. Раньше деревни обрабатывали химикатами с неба, но в этом году такого не было. Опрошенные эксперты говорят, что виной всему отсутствие обработки, договор на которую должен заключать муниципалитет, и теперь из-за халатности чиновников местным жителям придется терпеть мошку до конца лета, уточняет энтомолог Алексей Исаев.

- Сейчас никто этим не занимается, тогда вопрос решили и несколько лет подряд была тишина. Потом перестали обрабатывать, проблема снова стала обостряться, а процедуру нужно проводить регулярно в период размножения,- резюмирует эксперт.