В Сурском районе Ульяновской области чёрная таёжная мошка атаковала людей и животных. Люди прячут собак в домах, не выпускают скот из сараев, выходят на улицу, обмотавшись платками. Среди людей пострадавших нет, но 10 коров мошка уже сгрызла. Жители деревень отчаянно просят помощи, но чиновники разводят и руками и говорят, что вскоре нашествие кровососов сойдет на нет само по себе.
Выйти на улицу просто невозможно. Насекомые облепляют человека, вгрызаются под одежду. После укусов появляется припухлость.
«Да, действительно, неделю назад в нашем муниципалитете поселилась черная таежная мошка, - заявил ulpravda.ru заместитель главы администрации Сурского района Максим Ведерников. - Жертв среди людей пока нет, а вот падеж скота, увы, зафиксирован: 9 коров погибло в селе Выползово, 1 – в Астрадамовке».
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— Мы такого полчища насекомых никогда не видели, — рассказывает продавец местного магазина Ирина Александровна. — У людей гибнет скот. Буквально за полтора часа одна семья лишилась сразу двух кормилиц. Мошка их загрызла. Теперь коровы у всех стоят в стойлах, как это бывает зимой. Все заделывают щели в сараях.
Жизнь четырёх деревень парализована. Люди не выходят из дома, забросили огороды. Уличных собак и мелких животных пришлось забрать домой. По словам жителей, мошка продержится ещё месяц. Раньше деревни обрабатывали химикатами с неба, но в этом году такого не было. Опрошенные эксперты говорят, что виной всему отсутствие обработки, договор на которую должен заключать муниципалитет, и теперь из-за халатности чиновников местным жителям придется терпеть мошку до конца лета, уточняет энтомолог Алексей Исаев.
- Сейчас никто этим не занимается, тогда вопрос решили и несколько лет подряд была тишина. Потом перестали обрабатывать, проблема снова стала обостряться, а процедуру нужно проводить регулярно в период размножения,- резюмирует эксперт.
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Обработку можно провести прямо сейчас, однако из-за бюрократии не так легко это сделать. Жителям деревень ещё как минимум несколько недель придётся терпеть мошкару.
— Раньше обходились, порой, народными средствами, к детскому крему добавляли ванилин, и так спасались от мошки. Сейчас все пахнем сдобой, а черная таежная мошка нас в один миг облепляет и грызет. Спасу от нее нет. Она вездесущая. Немыслимым образом забирается даже под одежду, - рассказывают местные жители.
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— Нам выставляли счет в несколько миллионов. Дело в том, что помор мошки осуществляется в три этапа. И сам препарат, который безопасен для других животных, рыб и насекомых, достаточно дорогой. Плюс — сама работа дезинфекторов. Таких средств в бюджете района, к сожалению, нет. Поэтому мы и пытались пробиться в какую-нибудь областную программу. Надеюсь, что теперь нам это удастся, - рассказала главный эколог Оксана Упорина.
Пока проблема не решится, жителям Сурского района придётся учиться жить с мошкой. Уже сейчас на улицу детей не выпускают, на огороды выходят по ночам, когда мошка спит. Уличные собаки, птица и мелкий скот тоже живёт в домах. Страшно подумать, что в XXI веке россиянам приходиться терпеть тучи мошкары!
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