FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 733 поста • 227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
30 раз, когда удача повернулась к людям спиной

30 раз, когда удача повернулась к людям спиной

Автор:
01 декабря 2022 19:07
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   забавно   невезение   неудача   ошибки   фейлы   фотографии из соцсетей   
2686
31

Никто не застрахован от неудач, тем более — мелких неприятностей, которые не то чтобы сильно портят жизнь, но неприятный осадочек остается. Но будь то страшная катастрофа или мелкий досадный промах, интернет — отличное место, чтобы пожаловаться на свое невезение.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   забавно   невезение   неудача   ошибки   фейлы   фотографии из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Babangdida 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
38k
turyst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Час назад
Если это пара сантиметров, то бутылка чуть больше двух
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lexx Час назад
29. Это лапа цикады.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Николаевич Час назад
Выбор есть всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Николаевич Час назад
Эк, как её-то вывернуло, ...или связи с туловищем уже не наблюдается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi 2 часа назад
<<3. "Мне пришли права сегодня">>

Призрачный гонщик

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 2 часа назад
Такая выдуманная херня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SolomonA 2 часа назад
"Я сидела на крышке унитаза в ожидании, пока наполнится ванна, копалась в телефоне, и тут крышка подо мной разбилась, и я уронила телефон в ванну"

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
486
Денис Веселов 2 часа назад
Я как-то бухой почти всю ночь проспал, в ванне с водой. У меня на ступнях такие трещины были , я до обеда вообще наступить не мог. Самое смешное как не утонул.))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73760



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Иллюстрации, демонстрирующие разницу между вымершими животными и их современными потомками
Иллюстрации, демонстрирующие разницу между вымершими животными и их современными потомками
«Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы
«Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы
Набирающие популярность в сообществах
Единый стиль поликлиник Москвы. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
Единый стиль поликлиник Москвы. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
У сверхзвуковой гражданской авиации нет будущего: почему таких лайнеров больше не будет
У сверхзвуковой гражданской авиации нет будущего: почему таких лайнеров больше не будет
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Где же были все вегетарианцы?

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#животные#автомир#позитив#Еда#СССР#Разное#Ynews
#Юмор#история#автомобили#картинки#забавно#в мире#кино#улыбнуло#подборка#познавательно
#Прикол#факты#дтп#люди#Прошлое#аварии#Приколы#авто аварии#новости#Жизнь
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление 35 человек, чей день определенно не задался 35 человек, чей день определенно не задался 35 человек, которые похвастались своими неудачами в интернете 35 человек, которые похвастались своими неудачами в интернете "Омладенчились": родители показали свои фото до и после рождения детей "Омладенчились": родители показали свои фото до и после рождения детей 37 человек, чей день рождения не задался 37 человек, чей день рождения не задался Люди, у которых день не задался Люди, у которых день не задался

На что жалуетесь?

Вернуться