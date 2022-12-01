30 раз, когда удача повернулась к людям спиной

Никто не застрахован от неудач, тем более — мелких неприятностей, которые не то чтобы сильно портят жизнь, но неприятный осадочек остается. Но будь то страшная катастрофа или мелкий досадный промах, интернет — отличное место, чтобы пожаловаться на свое невезение.