30 раз, когда удача повернулась к людям спиной

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Никто не застрахован от неудач, тем более — мелких неприятностей, которые не то чтобы сильно портят жизнь, но неприятный осадочек остается. Но будь то страшная катастрофа или мелкий досадный промах, интернет — отличное место, чтобы пожаловаться на свое невезение.
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4. "Я сидела на крышке унитаза в ожидании, пока наполнится ванна, копалась в телефоне, и тут крышка подо мной разбилась, и я уронила телефон в ванну"
7. "Одолжил брату на день машину, и в качестве благодарности он заправил ее не тем топливом"
14. "Закрыл машину и, видимо, обронил ключи. Когда вернулся увидел это: «Я нашел твои ключи! Если хочешь их получить, придется заплатить!»"
15. "Это я в ортопедическом ботинке на сломаную ногу на 7-й день из 24-дневного тура моей мечты по Великобритании"
25. "В мой МакРиб [букв. "МакРебрышки"] не положили ребрышки... Видимо, теперь это просто Мак"
29. "Нашел лапку кузнечика в замороженном горохе после того, как мы уже съели половину пакета"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сейчас вообще к цифрам и числам относятся неуважительно. Вчера в Вестях одна репортер(-ка) сказала, что площадь выставленной на продажу бывшей тюрьмы Кресты (это в Питере) - четыреста тысяч гектаров :0. Специально пишу словами, потому что именно так услышала! Она хоть представляет себе, что такое 400 000 га? Это почти 200 тысяч футбольных полей. На самом деле там всего 35га. Даже в метрах кв. не получается.
Призрачный гонщик