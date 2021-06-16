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Жители Республики Алтай наткнулись на четырёх котят, пока мама-манул была на охоте.
Манул по праву считается одной из самых скрытых кошек, поэтому такая случайная встреча с котятами вызвала интерес у зоозащитников. Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) рассказали, что на вид котятам около месяца и скорее всего они ещё питаются молоком матери, но со временем она начнёт приносить малышам и свою добычу – грызунов и пищух.
В Фонде отметили, что жители Кош-Агачского района, расположенного недалеко от границы с Монголией, не стали тревожить и трогать малышей манула, а просто записали видео и ушли.
Обычно у манулов рождается от 2 до 6 детёнышей, но бывает их количество доходит и до 10.
Манулы занесены в Красные книги многих государств, в том числе и в России, Монголии, Казахстане, Китае.
Точное количество животных, проживающих в России на данный момент неизвестно, ведь последние подсчёты проходили в 2009 году. Но исследователи уверены, что манулы очень страдают от деятельности человека. И виноваты в этом не только браконьеры. Манулы живут в горах и степях, при этом степи постепенно превращаются в пахотные земли, а грызунов, которые составляют основной рацион животных, часто травят как вредителей, с ними гибнут и манулы. Также кошачьи попадают в капканы, расставленные на грызунов, и погибают в степных пожарах.
Российское отделение Всемирного фонда дикой природы в скором времени займётся работой по сохранению данного вида животных.
Манулы занесены в Красные книги многих государств, в том числе и в России, Монголии, Казахстане, Китае.
Точное количество животных, проживающих в России на данный момент неизвестно, ведь последние подсчёты проходили в 2009 году. Но исследователи уверены, что манулы очень страдают от деятельности человека. И виноваты в этом не только браконьеры. Манулы живут в горах и степях, при этом степи постепенно превращаются в пахотные земли, а грызунов, которые составляют основной рацион животных, часто травят как вредителей, с ними гибнут и манулы. Также кошачьи попадают в капканы, расставленные на грызунов, и погибают в степных пожарах.
Российское отделение Всемирного фонда дикой природы в скором времени займётся работой по сохранению данного вида животных.
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