Обычно у манулов рождается от 2 до 6 детёнышей, но бывает их количество доходит и до 10.

Манулы занесены в Красные книги многих государств, в том числе и в России, Монголии, Казахстане, Китае.



Точное количество животных, проживающих в России на данный момент неизвестно, ведь последние подсчёты проходили в 2009 году. Но исследователи уверены, что манулы очень страдают от деятельности человека. И виноваты в этом не только браконьеры. Манулы живут в горах и степях, при этом степи постепенно превращаются в пахотные земли, а грызунов, которые составляют основной рацион животных, часто травят как вредителей, с ними гибнут и манулы. Также кошачьи попадают в капканы, расставленные на грызунов, и погибают в степных пожарах.



Российское отделение Всемирного фонда дикой природы в скором времени займётся работой по сохранению данного вида животных.