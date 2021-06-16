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Видео с малышами манула, случайно снятое на границе с Монголией, попало в сеть

Видео с малышами манула, случайно снятое на границе с Монголией, попало в сеть (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 00:09
Сообщество : Животные
Метки: Республика Алтай   Россия   животные   котята   красная книга   манул   монголия   
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Жители Республики Алтай наткнулись на четырёх котят, пока мама-манул была на охоте.

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Метки: Республика Алтай   Россия   животные   котята   красная книга   манул   монголия   
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Джордж. Вашингтон. Час назад
А есть видео, что стало с теми кто их обнаружил, после того, как мама вернулась с охоты и это обнаружила?
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