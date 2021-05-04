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40 знаменитых заповедников России

40 знаменитых заповедников России (41 фото)

Автор:
04 мая 2021 09:23
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   животные   заповедник   заповедник России   природа   фото   
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Заповедники России разбросаны по всем регионам страны. По большей части здесь ограничена хозяйственная деятельность людей и вообще влияние на среду. Они отличаются от национальных парков России степенью охраны территории и другими правилами поведения внутри периметра. Это сделано с целью сохранить природу в её первородном состоянии или же дать местности восстановиться от негативного воздействия человека.

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Метки: Россия   животные   заповедник   заповедник России   природа   фото   
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