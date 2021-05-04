40 знаменитых заповедников России

Заповедники России разбросаны по всем регионам страны. По большей части здесь ограничена хозяйственная деятельность людей и вообще влияние на среду. Они отличаются от национальных парков России степенью охраны территории и другими правилами поведения внутри периметра. Это сделано с целью сохранить природу в её первородном состоянии или же дать местности восстановиться от негативного воздействия человека.
Кроноцкий
Располагается на востоке полуострова Камчатка. Основан в 1934 году, имеет площадь более миллиона га, большая её часть покрыта каменной берёзой. Достопримечательности: единственное в Евразии поле с гейзерами (6 км²), одно из самых крупных в мире с термальными источниками, грязевыми чашами, мини-вулканами и водопадами; одноименный действующий вулкан и озеро; роща пихты грациозной.
Алтайский
Образован в 1932 году и не имел постоянного охранного статуса. Биосферный заповедник входит в территорию, названную ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Площадь – 881 тысячи га, что занимает почти 10% республики. Границы очерчены горными хребтами. При том, что сейчас здесь соблюдается особый режим, запуски ракет с Байконура, а точнее – отделение ступеней существенно влияет на загрязнение местной окружающей среды.
Баргузинский
Биосферный заповедник назван в честь вида соболя, обитающего здесь. Местоположение – республика Бурятия, а общая площадь – 374 тысячи га. Год основания – 1916, это самый старый заповедник в России. Проложен экологический туристический маршрут, проходящей через долину реки Шумилихи, вплоть до Байкала. Он позволяет увидеть всё разнообразие рельефа: от песчаных дюн до высокогорных озёр, а также плавную смену растительности.
Остров Врангеля
Относится к Чукотскому автономному округу и занимает площадь в 2225 тысяч га. Существует с 1976 года, когда был переформирован из заказника и включил в себя территорию острова Геральд. Посещение строго ограничено, нужно получать разрешение. Немногие счастливцы могут передвигаться по заповеднику на вездеходах или пешком. Достопримечательности: домик в лагуне Попова, стоянка древних эскимосов, гора Перкаткун.
Столбы
Находится недалеко от Красноярска. Нынешний статус получил в 1925 году. Название во многом определяется рельефом местности: всюду на площади в 47 тысяч га проступают скальные образования и утёсы, достигающие высоты ста метров. Они же – главная причина приезда сюда туристов. Большинство столбов имеет имена: «Гриф», «Дед», «Перья». Ещё одно знаковое место – «Приют доктора Айболита», где выхаживают животных.
Дальневосточный морской
Является частью Приморского края с 1978 года. Площадь – 64 тысячи га, и почти вся она – акватория залива Петра Великого – самого большого в Японском море. Заповедник разделён на три участка: полностью закрытый, тот, где проводятся исследования, и туристический с гостиницей и музеем. Туристов привлекают возможность сделать фото на глубине и возможность понаблюдать за гнездовьями птиц.
Дарвинский
Располагается в Вологодской и Ярославской областях. Основан в 1945 году и занимает территорию более 112 тысяч га. Причина возникновения – необходимость понять, как Рыбинская ГЭС и её водохранилище повлияли на местную природу. Орнитологов-любителей заповедник привлекает, как место гнездовки сотен видов птиц, особенно скопы. На побережье искусственного водоёма имеются арт-объекты. Там же есть места для кемпинга.
Большой Арктический
Основан в 1993 году и занимает площадь 4169 тысяч га, это делает его самым большим заповедником в России. Занимает острова, а также побережье Северного Ледовитого океана на Таймыре. Вокруг – арктическая пустыня с редкими мхами и лишайниками. Очень много леммингов, а также хищников, которые на них охотятся. Есть несколько видов экскурсий, они знакомят с местными народностями. Популярны сплавы по Хутуда-Бига.
Астраханский
Появился в 1919 году и сейчас занимает 63 тысячи га Камызякского и Володарского районов одноименной области. Посещение заповедника проходит в сопровождении его сотрудников. Они проводят группы по водным и пешим маршрутам, акцентируя внимание на редких экземплярах. Лучше выбирать для визитов определённые периоды в зависимости от интересов: время, когда распускаются лотосы, или когда мигрируют птицы.
Кавказский
Расположен на территории Адыгеи, Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. Заповедником объявлен в 1924 году. Площадь – 280 тысяч га, рельеф смешанный, много не только гор, но и пещер. Среди растений 20% видов относятся к особо редким. Достопримечательности: роща с тисами, которым сотни тысяч лет, а также кордон Лаура с большим количеством вольеров, где содержатся олени, зубры, лисы.
Путоранский
Основан в 1988 году на Таймыре. Занимает территорию 1887 тысяч га. Самый ценный и охраняемый вид – снежный баран. На зиму в заповедник приходит северный олень. Растительность разноуровневая: от лесотундры до арктической пустыни с обилием камней. Из-за рельефа скальных каньонов образовались десятки водопадов. Они располагаются в разных уголках заповедника и очень отличаются друг от друга.
Приокско-Террасный
Получил нынешний статус в 1945 году. Располагается на 5 тысячах га в Московской области. Самый примечательный объект – зубровый питомник. Здесь растят молодняк не только для себя, но и для других регионов, увеличивая популяцию или создавая её в некоторых местах с нуля. Возможно, через территорию заповедника вскоре пройдёт дорога, что будет для него губительным фактором.
Печоро-Илычский
Создан в Пермском крае в 1930 году с целью не только сохранения природной зоны, но и для изучения истории региона. Площадь – 721 тысяча га, которая состоит из трёх рельефных частей, каждая со своей растительностью. Имеется музей, разделённый на две экспозиции – образцы фауны и краеведческая коллекция. Водное путешествие по Волоснице знакомит с местными красотами и позволяет пройти по древнему торговому пути.
Шульган-Таш
Занимает более 22 тысяч га в республике Башкортостан. В 1986 году отделился от большого Башкирского заповедника. Природная достопримечательность – Капова пещера, образовавшаяся из-за подземной реки. Внутри – три этажа с разветвлёнными ходами и залами, на стенах древние рисунки. Широкая туристическая программа, музей, инфоцентр, конные прогулки, посещение пасеки, эко-маршрут.
Кивач
Назван в честь водопада и находится в Карелии. Основан в 1931 году на площади в более чем 10 тысяч га, но вокруг есть ещё одна охранная зона. Попасть на территорию можно в составе экскурсионных групп, передвигающихся по заранее оговоренному маршруту. Чаще всего они направляются именно к водопаду. Одна из задач заповедника – понять, как контролируемый туризм влияет на природу, и как это влияние снизить.
Белогорье
В нынешних границах существует на территории Белгородской области с 1979 года, хотя тут и ранее существовала охранная зона. Площадь – чуть более 2 тысяч га. Цель создания – сохранение дубрав, расположенных на берегу рек. Достопримечательности: музей природы, дендропарк, старинная усадьба. В близлежащей Борисовке работает мастерская, где создают художественные керамические изделия.
Богдинско-Баскунчакский
Существует с 1997 года в Астраханской области на площади в 18,5 тысяч га. Самый важный природный объект – Баскунчак – солёное бессточное озеро. Флора не разнообразна по видовому наполнению. Разработано два туристических маршрута, так или иначе связанных с местными озёрами. Один из них позволяет познакомиться с уникальным явлением – «поющими скалами», появившимися из-за ветровой эрозии.
Эрзи
Создан в 2000 году в Ингушетии на площади в 5 тысяч га. Климат здесь очень сильно зависит от высоты: на высокогорье большие перепады в температурах. Достопримечательности: водопад Лежгинский, Армхинская роща, где произрастает крымская сосна, завезённая сюда искусственно, лечебный родник у перевала Бишт, Май-Ламский комплекс древних храмов и святилищ разной степени сохранности.
Брянский лес
Создан в 1987 году и охватил территорию в 12 тысяч га. Завезены зубры, популяция которых впоследствии разрослась. Поскольку в одном месте встретились три зоны: широколиственные и таёжные леса, а также степь, то сопутствующие им животные и растения соответствующие. Гостей привлекают орнитологические наблюдения, а также достопримечательности, связанные с партизанами и периодом ВОВ.
Басеги
Назван заповедник в честь хребта. Располагается в Пермском крае на площади почти в 38 тысяч га. Статус присвоен в 1982 году, чтобы сохранить участок девственной горной тайги. Растительность густая, но низкорослая, редеющая на склонах. Главные достопримечательности – останцы. Доступны проложенные маршруты сплавов по горным рекам. Посещение свободное в составе туристических групп и с проводниками.
Буреинский
Занимает 358 тысяч га в Хабаровском крае. Год основания – 1987, хотя границы корректировались и после. За время существования заповедника удалось увеличить численность большинства видов животных. Знаковый природный объект – хребет Дуссе-Алинь. Проложен туристический маршрут, путь по которому займёт чуть меньше двух недель. Организуются сплавы по Бурее, а также дайвинг на глубоководных озёрах.
Вишерский
Наименование выбрано в честь реки Северного Урала. Заповедник появился в 1991 году и занял 241 тысяч га Пермского края. С севера и юга ограничен ещё двумя охранными зонами. Выбор туристических маршрутов большой: исследование пещер, подъёмы в горы, сплавы по порожистым рекам. Также можно посетить культовые места для народности манси, увидеть древние стоянки, святилища, наскальные рисунки.
Волжско-Камский
В Татарстане хотели создать заповедник ещё в начале прошлого века, но закончили со всеми формальностями только в 1960 году. Состоит из двух участков общей площадью 10 тысяч га, но они удалены друг от друга на 100 км. Территория относится к долинам Волги и Камы. При этом лишь 10% земель не покрыто лесами. Работают музей природы и дендрарий с растениями с разных континентов. Есть экскурсии в Раифский монастырь.
Галичья Гора
Появился в 1925 году на площади 230 га в Липецкой области. Это самый маленький заповедник в России. Несколько веков назад здесь был сторожевой пост, а в скале поблизости селились галки, отсюда и название. Для туристов есть экотропа, музей, один из самых больших гербариев в мире, а также впечатляющая коллекция беспозвоночных. Доступны к осмотру вольеры с дикими животными, проводится соколиное представление, имитирующее охоту.
Дагестанский
Расположен в Тарумовском и Буйнакском районах республики на площади 19 тысяч га. Образован в 1987 году для сохранения неприкосновенности миграционного пути птиц и защиты части Кизлярского залива. Из обитателей выделяются: розовый и кудрявый пеликан, а также фламинго. Прибрежные воды богаты на растительность, которая развивается благодаря редко опускающимся ниже нуля температурам.
Даурский
Относится к территории Читинской области. Существует с 1987 года и раскинулся на 45,8 тысяч га. Условно разделён на участки, где преобладают степи или озёра. Экомаршруты, не нарушающие правил охранных зон, подготовлены в зависимости от интересов туристов: есть направления для любителей наблюдать за птицами, другая экскурсия посвящена островному лесу, третья – обзор урочищ, горных массивов и останцев.
Жигулёвский
Существует с перерывами с 1927 года в Самарской области. С момента основания потерял часть земель, теперь площадь составляет 23 тысячи га. Среди флоры выделяются горные сосняки, а также встречающийся только здесь жигулёвский молочай. Удалось восстановить популяцию кабана, хотя совсем недавно он был почти истреблён. Заповедник граничит с национальным парком «Самарская Лука». Часто их объединяют в одну экскурсию.
Кабардино-Балкарский
Находится в Черекском и Советском районах одноименной республики. Основан в 1976 году, занимает площадь 82 тысячи га. Территория покрыта сетью рек, а также горами, среди которых и Дых-тау высотой за 5 тысяч метров. Среди особо охраняемых животных – кавказские туры, имеющие разные окрасы, и леопарды. Основное туристические направление – альпинизм и всевозможные подъёмы по уже готовым тропам.
Калужские засеки
Простирается на 18,5 тысяч га. Граничит с Тульской и Орловской областями. Приказ о его создании был подписан в 1992 году. Территория разделена на Южный и Северный участки, между которыми прореха, не относящаяся к заповеднику – 12 км. Вокруг – дополнительная охранная зона. Внутри занимаются восстановлением численности животных разных видов, в основном – млекопитающих (55 видов).
Сихотэ-Алинский
Существует с 30-х годов прошлого века в Приморском крае. Площадь не раз менялась, сейчас – примерно 401 тысяча га. Самые редкие и охраняемые животные – амурский тигр и горал. Повсеместно преобладают леса, частично рельеф изрезан реками и притоками. Имеются перепады высот, что сказывается на климате. Работают музей и инфоцентр, ежегодно проводятся лекции и эколагеря.
Командорский
Основан на Камчатке в 1993 году. Площадь – 3648 тысяч га, большая часть относится к морской акватории. В первую очередь в охране нуждаются морские млекопитающие, которых здесь порядка 300 тысяч особей. Бухта Командор и найденные следы экспедиции Беринга – важные туристические объекты. Есть маршруты по мелким островам, в основном цель таких экскурсий – наблюдение за редкими видами.
Опукский
В нынешнем виде существует в Крыму с 1998 года и занимает площадь чуть более полутора тысячи га. Равнинная часть заповедника плавно переходит в прибрежную. Проложены и тщательно проработаны три туристические тропы и связанные с ними экскурсии. Однако сейчас на территорию можно попасть лишь в сопровождении сопровождающего из числа сотрудников с исследовательскими целями.
Курильский
Создан в 1984 году в Сахалинской области. Занимает площадь примерно в 65 тысяч га и располагается на островах Курильской гряды. Особо важные природные объекты: озеро Кипящие, воды которого имеют молочный цвет, вулкан Тятя, каскад водопадов на реке Птичья, озеро с зеркальной поверхностью под названием Горячее. Сохранились стоянки древних людей, и к ним регулярно водят экскурсии.
Лапландский
Существует с перерывами с 1930 года. Занимает более 278 тысяч га в Мончегорском районе. Цель – восстановление популяции северного оленя и охрана археологических памятников. Особенное явление – белые ночи, которые длятся не менее 100 дней в году. Природные объекты, открытые для туристов: водопад Девичьи косы, гора Эбр-чорр, озеро Вайкис. Зимой проводятся мастер-классы по строительству иглу.
Кузнецкий Алатау
Занимает более 455 тысяч га в Кемеровской области с 1989 года. Его появлению регион обязан инициативе шахтёров. В заповеднике берёт начало около 10 рек. Влажность обеспечивает существование болот. А ледники с горных массивов подпитывают озёра наравне с осадками. Есть три маршрута для туристов: сплавы по Усе и Кие и «путешествие на Каным», совместившее конную и пешую прогулки.
Убсунурская котловина
Находится в Тыве, имеет площадь более 925 тысяч га. Благодаря естественной чаше здесь сформировалась особая экосистема. Для её охраны и изучения создали заповедник в 1993 году. Туристические объекты: Торе-Холь – пресноводное озеро и Ямаалыг – гора, у подножья которой делали захоронения представители древних народов. Поблизости в Кызыле работает шаманская больница и краеведческий музей.
Карадагский
Расположился на юго-востоке Крыма. Основан в 1979 году на базе научной станции. Площадь – порядка 960 га. В первую очередь знаменит скалами, бухтами, невысокими горными массивами. Основные из них: Пряничный конь, Чёртов палец, бухта Лягушачья. В прошлом здесь добывали поделочные камни. Открыт новый карьер с андезитом, но пока работы не ведутся из-за протестов жителей.
Байкало-Ленский
Год присвоения нынешнего статуса – 1986. Находится в Иркутской области на площади в 660 тысяч га. Климат неоднороден, что надо учитывать при планировании визита в заповедник. Один из символов территории – бурый медведь. Достопримечательности: исток Лены, Байкал с его островами, кедры, которым несколько веков, 900-метровая каменная стена неизвестного происхождения и пр.
Ялтинский горно-лесной
Находится в Крыму, основан в 1973 году и занимает площадь более 14 тысяч га. Простирается вдоль черноморского побережья, что сказалось на флоре и фауне. Леса занимают большую часть местности и произрастают на трёх уровнях, на каждом своё видовое разнообразие. Объекты, привлекающие туристов: гора Ай-Петри, высота которой более тысячи метров, водопад Учан-Су, пещера Трёхглазка, перевал Шайтан-Мердвен.
Ростовский
Основан в Ремонтненском и Орловском районах в 1995 году. Занимает территорию немногим менее 10 тысяч га. На местном озере Маныч-Гудило активно гнездятся птицы. Оно солоноватое и самое крупное из группы водоёмов с тем же водным составом. Ещё одна природная особенность – острова, в том числе Горелый и Южный. На озере Гурском есть минеральные источники и лечебные грязи.
Источник:
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