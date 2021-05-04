40 знаменитых заповедников России

Кивач

Назван в честь водопада и находится в Карелии. Основан в 1931 году на площади в более чем 10 тысяч га, но вокруг есть ещё одна охранная зона. Попасть на территорию можно в составе экскурсионных групп, передвигающихся по заранее оговоренному маршруту. Чаще всего они направляются именно к водопаду. Одна из задач заповедника – понять, как контролируемый туризм влияет на природу, и как это влияние снизить.