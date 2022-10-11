В Приморье спасли двух краснокнижных амурских лесных котят-сирот

«В природе в норме в это время года молодые коты становятся уже самостоятельными, а эти малыши еще находятся на молочном вскармливании. Постараемся заменить этим крохам маму и вырастить до возраста, когда они смогут жить самостоятельно», — пообещали в «Центр тигр».