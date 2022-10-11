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В Приморье спасли двух краснокнижных амурских лесных котят-сирот

В Приморье спасли двух краснокнижных амурских лесных котят-сирот

Автор:
11 октября 2022 18:49
Сообщество : Животные
Метки: Prionailurus bengalensis euptilurus   Амурский лесной кот   Дальний Восток   дикие животные   котята   кошачьи   красная книга   спасение животных   
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Отмечается, что котят нашли неравнодушные россияне: обнаружив краснокнижных животных, люди несколько дней наблюдали, не вернется ли за ними кошка. Когда стало понятно, что взрослая особь не появится, сирот передали в приморский центр реабилитации редких животных «Центр Тигр»

«В природе в норме в это время года молодые коты становятся уже самостоятельными, а эти малыши еще находятся на молочном вскармливании. Постараемся заменить этим крохам маму и вырастить до возраста, когда они смогут жить самостоятельно», — пообещали в «Центр тигр».

Источник:

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Метки: Prionailurus bengalensis euptilurus   Амурский лесной кот   Дальний Восток   дикие животные   котята   кошачьи   красная книга   спасение животных   
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Mowgley Z ⚔ 4 часа назад
Мимимишки
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Alex Djeff 2 часа назад
Я человек простой. Вижу котейку - ставлю лайк.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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