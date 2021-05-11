Список интересных природных заказников России

Для сохранения на территории России многообразия флоры и фауны в разные годы по всей стране создавались заказник. Это охранные зоны, призванные защитить не всю территорию в целом (чем они и отличаются от заповедников), а отдельные её части: некоторые растения, животных, или небольшие экосистемы. Здесь проводятся исследования разного рода, а также работа по увеличению популяций.

Между собой различаются региональные и федеральные заказники.