Список интересных природных заказников России

Для сохранения на территории России многообразия флоры и фауны в разные годы по всей стране создавались заказник. Это охранные зоны, призванные защитить не всю территорию в целом (чем они и отличаются от заповедников), а отдельные её части: некоторые растения, животных, или небольшие экосистемы. Здесь проводятся исследования разного рода, а также работа по увеличению популяций.
Между собой различаются региональные и федеральные заказники.
Южно-Камчатский
Основан в 1983 году на территории Камчатского края и занимает 322 тысячи га, включая акваторию. Речная сеть и побережье делают его интересным местом туристического отдыха. Нерестилище рыб привлекает медведей, за ними можно наблюдать на отдалении. Есть три вулкана, второе по площади озеро региона Курильское, леса каменной берёзы, бухта Вестник, остров Уташуд и прочие природные объекты.
Кижский
Находится в республике Карелия на площади в 50 тысяч га с 1989 года. У заказника комплексные задачи, включающие в себя охрану не только редких видов и ландшафта, но и исторических достопримечательностей, например, стоянок эпохи мезолита и неолита. Природные объекты повышенной важности: Кижские шхеры – уникальный комплекс и места гнездования птиц, в том числе, водоплавающих.
Леопардовый
Располагается на границе с Китаем в Приморском крае. Год образования – 2008. Площадь – 169,5 тысяч га. Объединён из двух заказников. Для сохранения популяции прилагаются немалые усилия: нужно не только обеспечить виду безопасность, но и не дать экологии испортиться, чтобы дальневосточные леопарды не покинули эти земли. Через 4 года после основания объявлен частью заповедника «Земля леопарда».
Малые Курилы
Месторасположение – Сахалинская область, время основания – 1982 года, площадь – 45 тысяч га, включая акваторию. Заказник базируется на островах, поэтому состав флоры и фауны не везде однороден. Ключевые природные объекты: бухта Церковная, где гнездятся морские птицы, мыс Край света – лежбище тюленя-антура, лиственничная роща. Япония претендует на эту территорию, не признавая её российской.
Долина дзерена
Создан в 2011 году в Забайкальском крае. Площадь – чуть менее 214 тысяч га. Местность степная, есть две реки, почти пересыхающие в засушливые периоды. Наиболее охраняемый вид – монгольские дзерены. Является важным объектом для миграций животных. Рядом расположен Даурский заповедник. Туризм здесь познавательный: сотрудники заказника не только проводят исследования, но и просвещают путешественников.
Аграханский
Является частью республики Дагестан с 1983 года. Площадь – 39 тысяч га. Относится к дельте Терека. Местность можно считать оазисом, так как вокруг сухие равнины. Одна из целей создания – попытка сохранить популяцию промысловых видов, практически истреблённых десятилетиями бесконтрольной охоты и рыбалки. Уникальная экосистема образовалась во многом благодаря обильной водной растительности.
Алтачейский
Нанесён на карты в 1984 году и занимает 78 тысяч га в республике Бурятия. С 2011 года часть «Байкальского заповедника». Одно из направлений туризма – фотоохота, привлекающая гостей даже из-за рубежа. В объектив удачливых путешественников попадают изюбри, косули, глухари и прочие обитатели заказника. Помимо природных красот здесь охраняют и исторические памятники, например, дольмены и святилища древних людей.
Красный Яр
Располагается в Иркутской области на площади в более чем 49 тысяч га с 2000 года. Сорок лет до этого был охотничьим заказником. Теперь введена особая система природопользования: каждое действие подотчётно. Основная цель – охрана копытных (изюбрь, лось, косуля) и их ареала обитания. Леса, преимущественно смешанные, покрывают почти всю территорию. Они – основа экосистемы всего региона.
Воронежский
Относится к территории одноименной области с 1958 года. Площадь – 23 тысячи га. Здесь можно отдыхать, но в специально отведённых местах. Запрещена любая деятельность, которая может негативно сказаться на среде или помешать привычному ритму жизни животных. Природные объекты: Черепашье озеро с популяцией болотной черепахи, Червленый бор, где сосняку порядка 140 лет, Маклокский родник и прочие.
Даутский
Основан в 1986 году в Карачаево-Черкесии и занимает порядка 75 тысяч га. Два вида местности соседствуют и дополняют друг друга: густые леса и альпийские луга. Ориентирован заказник на зоологический профиль, так что представители фауны охраняются в большей мере, и любые виды охоты запрещены. Для посещения нужно получить пропуск. Рядом находится Тебердинский заповедник.
Мшинское болото
Существует с 1982 года на более чем 60 тысяч га в Ленинградской области. Больше всего внимания уделено озёрам и болотам. Запрещена любая деятельность способная поменять экосистему, тем не менее, продвижение цивилизации в сторону охраняемой территории тоже наносит природе вред. Сюда непросто добраться: есть лишь несколько проложенных троп. Туристические туры проводятся на постоянной основе.
Ольджиканский
Образован в 1988 году в Хабаровском крае. Площадь – более 59 тысяч га. Место отдыха и кормёжки перелётных птиц. Входит в состав заповедника «Комсомольский». Здесь был сталинский женский лагерь, от которого остались лишь руины. Уникальное явление заказника – озеро в озере. На самом большом озере региона, Чукчагир, есть острова, и в одном из них маленькое и почти идеальное по форме озеро Круглое.
Белозерский
Год возникновения – 1986, площадь – более 17 тысяч га, местоположение – Тюменская область. Цель создания – воспроизведение промысловых животных, увеличение их численности. Озеро Светлое – промежуточная стоянка во время перелёта популяции белого журавля. Изучение местной живности продолжается. Для некоторых видов ремонтных работ и строительства нужно получать разрешение, остальное запрещено.
Тляратинский
Появился в Дагестане в 1986 году на территории размером больше 83 тысяч га. Входит в состав заповедника «Дагестанский». Рядом живут хищники и охотничьи виды, что не мешает сотрудникам заказника следить за популяциями. При посещении необходимо иметь с собой паспорт, так как зона относится к пограничной. Достопримечательность – «Плато засыпающих озёр» — несколько водоёмов с изумрудной гладью.
Цейский
Основан в Северной Осетии в 1958 году и простирается на более чем 29 тысяч га. Здесь активно строят площадки для подкармливания животных и птиц, а также делают искусственные гнёзда, чтобы облегчить жизнь пернатым. Архитектурные достопримечательности: селения Дзивгис, Урикау и Даллагкау. К редким видам относится бук восточный, а буково-габовый лес – ценный природный объект.
Елизаровский
Год основания – 1982, расположение – Ханты-Мансийский автономный округ, площадь – 76 тысяч га. «Верхнее Двуобье» – водно-болотное угодье, имеющее международное значение. Считается подразделением заповедника «Малая Сосьева». Пойма Оби – место гнездовья и линьки водоплавающих. Здесь также проходят их миграционные пути. У заказника широкий спектр целей, он универсален в плане охраны видов.
Елогуйский
Простирается на 747 тысяч га Красноярского края. Документы о его образовании подписаны в 1987 году. Цель создания – охрана экосистем средней тайги. Идёт восстановление численности местного подвида дикого северного оленя. Также является резерватом соболей. Кроме защиты природы имеется необходимость сохранить культурное наследие коренных народов севера, в том числе хантов.
Кирзинский
Занимает более 119 тысяч га в Новосибирской области с 1958 года. Охрана и исследовательская деятельность по большей части касается водно-болотных угодий и птиц, характерных для этого типа местности. Знаковые природные объекты: озеро Чаны – солёное, бессточное, самое большое в Западной Сибири, займище «Щучьи озера» – урочище, имеющее международное значение, Казанцевский мыс – памятник природы.
Пуринский
Образован в 1988 году на 787 тысячах га Красноярского края. Является частью «Междуречья и долины рек Пуры и Мокоррито» – болотно-водного угодья международного значения. Экологические исследования и мониторинг – часть обязанностей сотрудников заказника. Для животных важен, как перевалочный пункт во время миграций, поэтому в некоторые периоды поголовье существенно увеличивается.
Клязьминский
Относится сразу к двум областям: Владимирской и Ивановской. Отмечен на картах с 1978 года. Площадь – порядка 21 тысячи га. Ключевые объекты: озеро Краща с его легендой о «плавучем острове», река Уводь, популярная у туристов, которые любят сплавы, озеро Великое, сильно зарастающее у берегов. Один из наиболее охраняемых видов – выхухоли. Обнаружена стоянка древнего человека эпохи верхнего палеолита.
Верхне-Кондинский
Существует в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 241 тысяча га с 1971 года. Играет важную роль в охране бобров. Болотные комплексы и лишайниковые боры – уникальные зоны, ставшие заповедными. Местные красоты привлекают художников и фотографов. Доступ для них, натуралистов и прочих путешественников не ограничен временем, но надо получить пропуск. Рядом находится заповедник «Малая Сосьва».
Тофаларский
Основан в 1988 году на площади более 132 тысяч га в Иркутской области. Территория покрыта таёжными лесами, особо живописными они выглядят на склонах Саян. Охраняемые виды – пушные звери, включая соболя, и снежный барс, отслеживаемый сотрудниками заказника поголовно, чтобы следить за популяцией. Природные достопримечательности – ледник Косургашева и озеро Медвежье.
Куноватский
Образован в 1985 году в Ямало-Ненецком автономном округе. Площадь – 220 тысяч га. Разделён на 2 кластера. Расположение в поймах Оби и малой Оби сформировало здесь определённую экосистему с ориентиром на животный и растительный мир, тяготеющий к воде. Есть мелкие реки, озёра и болота. К особо охраняемым видам относятся также и рыбы, поэтому рыбалка почти на всей территории под запретом.
Меклетинский
Расположен в Калмыкии на 102 тысячах га с 1988 года. Местные озёра преимущественно небольшие, чему виной засушливый климат. Самое крупное озеро – Колтан-Нур. Сайгаки выбрали эту территорию для размножения: здесь появляется на свет и крепнет их молодняк. Рядом проходит шоссе, что негативно сказывается на окружающей среде. Вторая большая проблема – браконьерство.
Мурманский тундровый
Относится к территории Мурманской области с 1988 года. Площадь – около 295 тысяч га. Важный природный объект – тундра и охотничья фауна, её населяющая. Местную среду работники заказника пытаются сделать ещё более привлекательной для некоторых видов, тем самым стимулировать их размножение и исключить миграцию. Ключевые зоны – дельта реки Иоканьга, а также бассейн Енозера с южной стороны.
Кургальский
Появился на картах Ленинградской области с 2000 года. Площадь – 60 тысяч га. Туристам можно использовать транспорт, но зоны стоянок строго регламентированы. Ключевые объекты – болото Кадер, реликтовые дюны. На побережье можно встретить кольчатую нерпу. Сюда приезжают на авто, а окрестности осматривают часто с весельных или надувных лодок. Из-за прокладки «Северного потока-2» заказник находится под угрозой.
Муромский
Находится во Владимирской области. Основан в 1968 году и занимает площадь в более чем 56 тысяч га. Основной охраняемый вид – выхухоль. Местная природная достопримечательность – озеро Виша, которое объявлено памятником природы. На приветственной вывеске изображён зубр. Его популяция тут внушительна, отсюда даже вывозили небольшие стада в другие местности для разведения.
Ремдовский
Относится к территории Псковской области. Образован в 1985 году. Площадь – более 74 тысяч га. Изначально выполнял функции резервата охотничьей фауны. Клюквенные болота «Туринское», «Кривой мох» и прочие – памятники природы. В состав заказника входит группа крупных островов. Является также историческим объектом, так как здесь проходило Ледовое побоище. Большой туристический потенциал.
Сочинский
Располагается в Краснодарском крае с 1993 года на территории в более чем 48 тысяч га. Соприкосновение разных типов ландшафтов является уникальным и нуждается в охране. Поскольку регион наводнён туристами, есть риски, связанные с загрязнением среды. Иногда в заказник попадают случайно и не знают, как себя правильно вести, поэтому обход территории – важная обязанность сотрудников.
Сарпинский
Образован на территории Калмыкии в 1987 году. Площадь – порядка 195 тысяч га. Экологическое просвещение – одна из целей. Особо охраняемыми здесь являются степные эндемики. Рядом находятся охотничьи угодья, но границы расчерчены чётко. Добираться до Сарпинской низменности, где и располагается заказник, легко, может понадобиться пропуск, но не во все периоды года.
Ингушский
Относится к территории Ингушетии с 1971 года. Площадь – более 70 тысяч га. Имеются памятники истории и культуры, охраняемые наравне с природой. К особо ценным относятся: безоаровый козёл, серна, тур и прочие. Местность неоднородна: высокогорье, альпийские луга, леса, дельты нескольких рек. Такое разнообразие влияет на возникновение особых экосистем, открывая дополнительные возможности для исследователей.
Кабанский
Занимает более 12 тысяч га на землях Бурятии с 1974 года. Одна из главных целей – защита гнездовий птиц и прочих мест обитания пернатых. Это катается и видов, обитающих у Байкала. Водно-болотные угодья входят в список значимых на международном уровне. Пропуск на территорию нужно получать у администрации заказника. Транспортные средства запрещены. Находится под контролем Байкальского заповедника.
Цасучейский бор
Появился в 1988 году на более чем 57 тысячах га Читинской области. Создан в первую очередь для сохранение реликтового растительного сообщества. Особо ценные виды: чёрный аист (4-5 пар) и сибирская косуля (плотность популяции самая большая в Сибири). Во время нахождения здесь надо следовать большому своду правил и согласовывать действия с администрацией заповедника «Даурский».
Удыль
Основан в 1988 году. Площадь – более 100 тысяч га на территории Хабаровского края. Хорошо исследованы фауна и часть флоры, а работа с рельефом, климатом и прочими деталями продолжаются. Местные водно-болотные угодья имеют международное значение. Ценные виды: сухонос, белоплечий орлан, рыбный филин и прочие. С 2009 года заказник является частью заповедника «Комсомольский».
Североземельский
Расположен в Красноярском крае с 1996 года. Площадь – более 421 тысячи га. Разделён на 4 зоны: «Залив Ахматова», «Остров Домашний», «Фьорд Матусевича», «Полуостров Парижской Коммуны». Каждая имеет свои особенности, в том числе и рельефные, но порядок природопользования един для всех. Территорию можно посещать, но руководствоваться памятками, имеющимися по всему периметру заказника.
Источник:
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