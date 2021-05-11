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Список интересных природных заказников России

Список интересных природных заказников России (36 фото)

Автор:
11 мая 2021 10:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   животные   природа   фото   
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Для сохранения на территории России многообразия флоры и фауны в разные годы по всей стране создавались заказник. Это охранные зоны, призванные защитить не всю территорию в целом (чем они и отличаются от заповедников), а отдельные её части: некоторые растения, животных, или небольшие экосистемы. Здесь проводятся исследования разного рода, а также работа по увеличению популяций.

Между собой различаются региональные и федеральные заказники.

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Метки: Россия   животные   природа   фото   
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