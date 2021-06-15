27 жутковатых фото заброшенной фермерской усадьбы

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Глубоко в лесах Мэриленда стоит дом полный секретов. Эта фермерская усадьба конца XIX века – своеобразная капсула времени давно покинувшей нас семьи, полная жутких кукол, антиквариата, древних автомобилей и старых фотографий.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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