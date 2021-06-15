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27 жутковатых фото заброшенной фермерской усадьбы

27 жутковатых фото заброшенной фермерской усадьбы (28 фото)

Автор:
15 июня 2021 17:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: заброшенные дома   заброшки   сша   усадьба   ферма   фото   
677
28

Глубоко в лесах Мэриленда стоит дом полный секретов. Эта фермерская усадьба конца XIX века – своеобразная капсула времени давно покинувшей нас семьи, полная жутких кукол, антиквариата, древних автомобилей и старых фотографий.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшенные дома   заброшки   сша   усадьба   ферма   фото   
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5  комментариев
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32k
Nefrion 2 часа назад
Похоже на постановку: можно еще представить, что вся семья уехала в гости и не вернулась, но что солома не сопрела под навесом за сто лет с гаком
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788
Елена Захарова Час назад
Судя по его содержимому - это скорее всего место, для прохождения квестов. Обратите внимание, на сколько чистые некоторые вещи. Они да, старые, но не лежат с того времени. За ними ухаживали
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RomaXz 2 часа назад
Интересно, что с обитателями случилось. Странно, что все вещи остались
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