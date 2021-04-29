Ушёл из жизни астронавт Майкл Коллинз - участник первой лунной экспедиции корабля "Аполлон-11" в 1969 году. Он умер от рака в возрасте 90 лет.
"Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком, - отмечается в заявлении. - Свои последние дни он провёл в спокойствии, окружённый членами семьи".
Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" - "Орёл" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года.
На поверхность спутника Земли - Луны, в тот раз высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, остался дежурить на окололунной орбите в командном модуле корабля.
По завершении миссии «Аполлон-11» удачным приземлением, космонавты были посажены на модный в наше время карантин. Навестить их приходил сам президент США Ричард Никсон.
В дальнейшем Майкл Коллинз отказался от карьеры астронавта и 1969 году получил должность помощника госсекретаря США по связи с общественностью, в 1970 году стал помощником министра коммунального хозяйства. С 1971 года — директор Национального музея авиации и космонавтики, с 1978 — зам. учёного секретаря Смитсоновского института в Вашингтоне.
Командир экипажа Нил Армстронг скончался 25 августа 2012 от осложнений возникших от сделанной ранее операции аортокоронарного шунтирования. Теперь не стало и второго космонавта из троицы.
Независимо от того где снимали прилунение, а также того, что, воюя пилотом ВВС США в Корее, Майкл Коллинз, скорее всего, сражался с советскими лётчиками - он был отважным человеком , а судя по тому, как ушёл из космонавтов, ещё и честным. Добрая ему память.
Новостной ролик размещённый ниже снят на 50-летний юбилей прилунения, в нём член команды "Аполлона-11" даёт интервью - может быть последнее в своей жизни.
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