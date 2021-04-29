Командир экипажа Нил Армстронг скончался 25 августа 2012 от осложнений возникших от сделанной ранее операции аортокоронарного шунтирования. Теперь не стало и второго космонавта из троицы.

Независимо от того где снимали прилунение, а также того, что, воюя пилотом ВВС США в Корее, Майкл Коллинз, скорее всего, сражался с советскими лётчиками - он был отважным человеком , а судя по тому, как ушёл из космонавтов, ещё и честным. Добрая ему память.

Новостной ролик размещённый ниже снят на 50-летний юбилей прилунения, в нём член команды "Аполлона-11" даёт интервью - может быть последнее в своей жизни.