FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 510 постов • 257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Навсегда оставил чертоги земли ещё один участник удивительной лунной программы США

Навсегда оставил чертоги земли ещё один участник удивительной лунной программы США (7 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 04:30
Сообщество : Космос
Метки: Аполлон-11   Майкл Коллинз   видео   космонавты   рак   скончался   сша   фото   
797
7
1

Ушёл из жизни астронавт Майкл Коллинз - участник первой лунной экспедиции корабля "Аполлон-11" в 1969 году. Он умер от рака в возрасте 90 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Аполлон-11   Майкл Коллинз   видео   космонавты   рак   скончался   сша   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
a.fey Час назад
Жаль.
Уходит эпоха...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
273
Nane First NameLast 3 минуты назад
Да уж... Самый из тройки, кому не повезло. Болтался в командном модуле на орбите, пока Армстронг и Олдрин гарцевали по Луне. По плоской Луне. Эхх...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 18 минут назад
А ведь уже более 40 лет прошло с той посадки. Как же быстро летит время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Запускайте Берлагу! Полчаса назад
Вспомнилось из новостей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Внук создал прибор для общения со своей 96-летней бабушкой через Telegram (4 фото) Внук создал прибор для общения со своей 96-летней бабушкой через Telegram (4 фото) Пентагон опубликовал официальное видео с НЛО Пентагон опубликовал официальное видео с НЛО Во время беспорядков в Нью-Йорке полицейский разбил голову пожилому мужчине Во время беспорядков в Нью-Йорке полицейский разбил голову пожилому мужчине На пляже США прохожие обнаружили живое существо, похожее на мозг На пляже США прохожие обнаружили живое существо, похожее на мозг В Майами женщина прошлась голой прямо в аэропорту В Майами женщина прошлась голой прямо в аэропорту В платных выборах за пост мэра борются собака и козёл В платных выборах за пост мэра борются собака и козёл
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129908



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Прощай, черный Абдулла!
5
96
Прощай, черный Абдулла!
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
1
164
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коктейльная карта: история классического коктейля «Френч 75» на джине
1
5
Коктейльная карта: история классического коктейля «Френч 75» на джине
Школьные годы
1
10
Школьные годы
Внук создал прибор для общения со своей 96-летней бабушкой через Telegram (4 фото)
Внук создал прибор для общения со своей 96-летней бабушкой через Telegram (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#природа#красота#история#сша#факты#отдых#города#позитив#полиция
#фото#прикол#животные#в мире#авто аварии#СССР#подборка#авария дня#шоу бизнес#актеры
#интересно#дтп#люди#аварии#Россия#картинки#интересное#кино#Реакция#население

На что жалуетесь?

Вернуться