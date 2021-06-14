Но весной резьбу у лебедей срывает окончательно. В это время они обзаводятся птенчиками. За родную диточку пернатые яжемать и яжебать готовы убить любую животину в радиусе действия — ни качество, ни количество оппонентов не остановят их на пути к тотальному беспределу. Многие обитатели прудов просто не способны пережить эту великую бойню, лебеди утопят, убьют или выгонят всех уточек с утятами, гусей просто за факт их соседства!