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Лебедь — крайне нервная и агрессивная птица. Почему не стоит к нему приближаться и что будет, если лебедь психанёт?

Лебедь — крайне нервная и агрессивная птица. Почему не стоит к нему приближаться и что будет, если лебедь психанёт? (5 фото)

Автор:
14 июня 2021 21:21
Метки: интересно   птицы   факты   
864
5

Что мы знаем о лебеде? Красивая птаха, символ верности, настоящий тиран водоёмов. Что, последний пункт не стыкуется со светлым образом птахи? Что ж, пришла пора рассказать вам всю правду об этих пернатых, ведь лебеди не такие белые и пушистые, как вы наверняка думаете.

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Метки: интересно   птицы   факты   
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15  комментариев
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969
Тамара Коршунова 2 часа назад
Да уж. Есть такое. Как лебеди кушают гусенят не видела, но то, что они жёстко делят территорию- факт. Одного молодого лебедя забили у нас .
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3k
Шура ОсЕчкин 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Underwood 6 минут назад
А они вкусные?
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9k
Kostick 19 минут назад
на редкость правдивый псто. так и есть, эта гадость всю живность истребляет в округе. так что нормальные охотники, не бракота, всегда стараются эту нечисть немншк зачищать. правда в еду не оч, так, на пельмени. ну и шапки можно тёткам ваять.
ps лису убивает, инфа 122% и руку взрослому мужику тоже ломает, аж на бегом.
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676
a_komolow Полчаса назад
Голубя тоже птицей Мира считали!
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2k
Natali 45 минут назад
Гуляли у пруда с лебедями. Девочка лебедь плавала себе, цветочки разглядывала, а ее ухажер гнал нас ссаными тряпками до границы. Периодически возвращаясь к избраннице и кружил вокруг нее, убедившись, что она в безопасности. И да, других птиц в округе не было
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13
Павел 51 минуту назад
Лебедь не только прогоняет, но и бьёт все яйца других птиц. Мерзопакостная птица
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8k
Павел 58 минут назад
Да простят меня просветленные минусаторы, но мясо у этой птахи очень даже не плохо. Но надо хорошо потушить.
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3k
Allmaster Час назад
Считайте меня злопуким злодеем, но я к птицам равнодушен, от голубя, крысы этой пернатой, до включая павлина там или страуса.
Я был рад, когда голуби отчег ото у нас в городе пропали. А сейчас, спустя 20 лет появились опять, везде.
Что ж, машины на парковке опять все в говне.
Бесит, но ладно.
На даче, плавали всякие утки, чирки , нырки и проч.
Ага, появился красавец лебедь, и действительно, в той части озера где он появился, всякая мелочь свалила. Так этот гусь уже смотрю в нашей части на середине озера появился. А если привалять его братки, кроме пары пар этой хрени - мы будем лишены смотреть как утки там всякие с утятами шныряют, хлебушек у детишек чуть не с ладошек трескают.
Лишают зрелища и нирваны..
На даче соседи завели кур, так петух сука, в 2 часа начинает орать... Ему вторят собаки...
Да, сгоряча соседи его с суп.
Новы так же начал орать в 2 часа.
Давай думать, у нас, в Татарстане, в угоду бонзам из москвы - московское время.
А по факту как в соседней удмуртии плюс 2 надо бы.
Вот бедный петух и не согласовал.
Но в два а так то и в 4 часа утра я просыпаться на даче не желаю ))
Еду туда попивковать да отдохнуть а тут на тебе будильник))
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43k
parallax 2 часа назад
Друг мой заядлый рыбак и жутко не любит лебедей. Говорит, птица эта глупее голубя и постоянно мешает рыбачить. Один раз довёл его лебедь до красного каления, пришлось вытаскивать птицу из воды и уносить в другую часть озера.
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218
Шпут 2 часа назад
Похоже у медоеда есть пернатый родственник
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8k
Vlad 2 часа назад
Природа не жестока, просто все хотят кушать и защитить свое потомство. Ну и жрут все подряд, что в глотку пролезает.
Вот только никто, кроме венца природы не хвастается - гляди какого я с оптической винтовки и издалека завалил. Ближе подойти просто штаны намочить боялся, у него смотри какие зубы и когти.
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389
Будьте крепенькими и здоровенькими! Vlad 2 часа назад
"Ну и жрут все подряд, что в глотку пролезает"... Это ты про "венца природы"?
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