Что мы знаем о лебеде? Красивая птаха, символ верности, настоящий тиран водоёмов. Что, последний пункт не стыкуется со светлым образом птахи? Что ж, пришла пора рассказать вам всю правду об этих пернатых, ведь лебеди не такие белые и пушистые, как вы наверняка думаете.
Ладно, цвет оперения у них действительно белоснежный, но мирными этих птиц точно не назовёшь. Начнём с того, что лебедь — это вам не маленькая уточка, в такой птахе 10-15 кило веса, а размах крыльев составляет 2 метра. Настоящий титан среди соседствующих водоплавающих птиц.
Такой гигант не только постоит за себя, но и выдаст люлей любому, кто этого заслужил. Проблема только в том, что заслужить их в присутствии лебедя можно абсолютно незаслуженно. Статная птаха, на самом деле, жестокий невротик со склочным характером.
Любое лишнее движение расценивается птицами как повод для махача. А силы у лебедя ого-го. Мало того, что щипается этот пернатый отморозок куда яростнее и сильнее, чем гуси, так ещё ударами своих махалок птиц с лёгкостью может сломать кости даже человеку. Причём под горячее крыло попадают как опасные хищники, типа лис, так и безобидные соседи — типа уток и гусей.
Но весной резьбу у лебедей срывает окончательно. В это время они обзаводятся птенчиками. За родную диточку пернатые яжемать и яжебать готовы убить любую животину в радиусе действия — ни качество, ни количество оппонентов не остановят их на пути к тотальному беспределу. Многие обитатели прудов просто не способны пережить эту великую бойню, лебеди утопят, убьют или выгонят всех уточек с утятами, гусей просто за факт их соседства!
И этот праздник невиданной агрессии может устроить всего один дуэт, а представьте, какой ансамбль они устроят группировкой в несколько десятков особей. Пруд или озерко будет мгновенно оккупировано бандой элегантных головорезов. Остальным обитателям останется лишь трусливо бежать или умереть с честью. Ну что, как вам такой образ романтичных птах?
Источник:
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ps лису убивает, инфа 122% и руку взрослому мужику тоже ломает, аж на бегом.
(по сути это крупный гусь)
Я был рад, когда голуби отчег ото у нас в городе пропали. А сейчас, спустя 20 лет появились опять, везде.
Что ж, машины на парковке опять все в говне.
Бесит, но ладно.
На даче, плавали всякие утки, чирки , нырки и проч.
Ага, появился красавец лебедь, и действительно, в той части озера где он появился, всякая мелочь свалила. Так этот гусь уже смотрю в нашей части на середине озера появился. А если привалять его братки, кроме пары пар этой хрени - мы будем лишены смотреть как утки там всякие с утятами шныряют, хлебушек у детишек чуть не с ладошек трескают.
Лишают зрелища и нирваны..
На даче соседи завели кур, так петух сука, в 2 часа начинает орать... Ему вторят собаки...
Да, сгоряча соседи его с суп.
Новы так же начал орать в 2 часа.
Давай думать, у нас, в Татарстане, в угоду бонзам из москвы - московское время.
А по факту как в соседней удмуртии плюс 2 надо бы.
Вот бедный петух и не согласовал.
Но в два а так то и в 4 часа утра я просыпаться на даче не желаю ))
Еду туда попивковать да отдохнуть а тут на тебе будильник))
Вот только никто, кроме венца природы не хвастается - гляди какого я с оптической винтовки и издалека завалил. Ближе подойти просто штаны намочить боялся, у него смотри какие зубы и когти.